કોઈએ લોન લઈને દીકરીને કોચિંગ કરાવ્યું, તો કોઈએ 12-13 કલાક વાંચ્યું, NEET રદ થતા ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ શું બોલ્યા?
3 મેના રોજ લેવાયેલી નીટની પરીક્ષાનું પેપર લીક થયાની આશંકા બાદ સત્તાવાર રીતે રદ કરી દેવામાં આવી. આ કેસની તપારા CBI ને સોંપવામાં આવી છે.
Published : May 12, 2026 at 11:00 PM IST
રાજકોટ/નવસારી/જામનગર/અમદાવાદ/ભાવનગર: ભારતની સૌથી મોટી મેડિકલ પ્રવેશ પરીક્ષા NEET-UQ 2026ને લઈને અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. 3 મેના રોજ લેવાયેલી આ પરીક્ષાનું પેપર લીક થયાની આશંકા બાદ સત્તાવાર રીતે રદ કરી દેવામાં આવી. હવે આ કેસની તપારા CBI ને સોંપવામાં આવી છે. નોંધનીય છે કે, 3 મે 2016ના રોજ લેવાયેલી આ પરીક્ષા માટે 22,75,011 વિદ્યાર્થીએ રજીસ્ટ્રેશન કર્યું હતું. જેમાંથી 22,05,035 વિદ્યાર્થીએ આ પરીક્ષા આપી હતી અને બાકીના વિદ્યાર્થી ગેરહાજર રહ્યા હતા. હવે સમગ્ર પરીક્ષા રદ થયા બાદ ગુજરાતમાંથી NEETની પરીક્ષા આપનારા વિદ્યાર્થીઓ મહેનત એળે જવા પર શું કહી રહ્યા છે, આ અહેવાલમાં વાંચો....
પિતાએ લોન લઈને દીકરીનું કોચિંગ કરાવ્યું
NEETની પરીક્ષા આપનારી અમદાવાદની વિદ્યાર્થિની ભાવિશા પરમારે ETV ભારત સાથે ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, મારે 12મા ધોરણમાં સાયન્સમાં 60 ટકા પરિણામ આવ્યા હતા અને હું અમરાઈવાડીમાં રહું છું. મારા પિતા પાન પાર્લર ચલાવે છે અને તે 90% હેન્ડીકેપ છે, છતાં એ મહેનત કરીને અમને ભણાવ્યા અને ખાસ કરીને એ અમારા માટે દોઢ લાખની લોન લઈને કોચિંગ કરાવી હતી. દર મહિને 15000ના હપ્તા ભરતા હતા. મણિનગરમાં મેં કોચિંગ કરી અને મારું પેપર પણ સારું ગયું હતું, પરંતુ હવે ફરીથી પરીક્ષા આપી પડશે, તો આટલા રૂપિયા ક્યાંથી આવશે કે હું કોચિંગ કરીશ એક મોટો પ્રશ્ન થઈ ગયો છે .
તો ભાવિશાના પિતા આનંદભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, મારી દીકરીને ભણાવવા માટે અમે બહુ જ મહેનત કરી, 1.5 લાખની લોન લીધી. દર મહિને હપ્તા ભરતા હતા. એને બોર્ડમાં બહુ જ મહેનત કરી હતી અને એનું સરસ પરિણામ આવ્યું અને નીટમાં પણ મહેનત કરીને બહુ સારું પેપર લખીને આવી હતી. પરંતુ હવે બીજી વખત કેવી રીતે પરીક્ષા એમને અપાવીશું? કેવી રીતે આટલા પૈસા લાવીશું? સવારથી આ ખબર સાંભળીને રડી રહ્યા છીએ અને એનું મનોબળ તૂટી ગયું છે. પરંતુ અમે હિંમત નહીં હારીએ. અમે ગમે તેમ કરીને નીટની પરીક્ષા અપાવીશું.
રોજ 12થી 13 કલાક વાંચ્યું હવે ફરી પરીક્ષા
તો અમદાવાદની અન્ય વિદ્યાર્થિની ઝીનત પરવીને જણાવ્યું હતું કે, મેં નીટની એક્ઝામ આપી હતી. પરંતુ હવે આ પરીક્ષા કેન્સલ થઈ ગઈ છે અને હવે ફરીથી મારે પરીક્ષા આપવી પડશે. નીટની એક્ઝામ આપવા માટે મેં બહુ જ મહેનત કરી હતી અને કોચિંગમાં મોટો ખર્ચો પણ કર્યો હતો. પરંતુ હવે ફરીથી કોચિંગ ક્લાસમાં એડમિશન લેવું પડશે અને પૈસા ભરવા પડશે. મેં 11 અને 12માં ધોરણમાં બંને વર્ષની અંદર નીટ અને બોર્ડની એક્ઝામ માટે મહેનત કરી હતી. હું દરરોજ 12 થી 13 કલાક સુધી ભણતી હતી અને સ્કૂલની સાથે કોચિંગમાં આખો દિવસ પ્રેક્ટિસ કરતી હતી. આ વખતનું પેપર થોડું સરળ હતું. પરંતુ હવે કેવું પેપર નીકળશે એ મોટો પ્રશ્ન છે. હવે મને ડર લાગી રહ્યો છે કે વધારે અઘરું પેપર આવી જશે. પરંતુ હું પૂરી મહેનત કરીને ફરીથી પરીક્ષા આપીશ.
ઝીનતના પિતા અને નિવૃત્ત પ્રિન્સિપાલ ગુલામ મોહમ્મદ અંસારીએ જણાવ્યું હતું કે, મારી દીકરી આ વર્ષે બારમા ધોરણમાં હતી. તેનું રિઝલ્ટ તો સારું આવ્યું છે. નીટ માટે બે વર્ષ સુધી સંઘર્ષથી તૈયારી કરી હતી. અને નીટની પરીક્ષા આપી હતી પરંતુ હવે આજે ખબર પડી છે કે નીટની પરીક્ષા રદ થઈ ગઈ છે. જેના લીધે બાળકો ટેન્શનમાં આવી ગયા છે. હવે ફરીથી એમને તૈયારી કરવી પડશે. પરીક્ષા સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો પણ નથી અને કશું કરી શકતા નથી. સરકારનો નિર્ણય બરાબર છે બાળકો ટેન્શનમાં છે પરંતુ એ હવે ફરીથી તૈયારીઓ કરશે. મારી દીકરી પણ પરીક્ષાને લઈને પોઝિટિવ છે. તેની સાથે બીજી વખત પરીક્ષાના કારણે કોચિંગ ક્લાસવાળાને પણ ફાયદો મળશે. બીજી વખત બાળકોને કોચિંગ કરવી પડશે અને અમારે એમની પાછળ ખર્ચો કરવો પડશે. બીજો કોઈ રસ્તો નથી. એક મોટું કૌભાંડ પકડાયું છે એટલે આ પરીક્ષા રદ કરવામાં આવી છે.
'સ્વીકાર કરીને અમે તૈયારી શરૂ કરી'
ભાવનગર શહેરમાં KPS શાળામાં નીટની પરીક્ષા આપનાર વિદ્યાર્થીઓ સાથે ETV ભારતે વાતચીત કરી હતી નીલ્સ રાઠોડ નામના વિદ્યાર્થીએ જણાવ્યું હતું કે, અત્યારે સારી તૈયારી ચાલતી હતી ત્યારે સાંભળવામાં આવ્યું છે કે નીટ કેન્સલ થઈ છે. શાળામાં ટેસ્ટ આપી નીટની પણ તૈયારીઓ કરી બધું ટોપ ચાલતું હતું પણ હવે કેન્સલ થઈ છે. તો સ્વીકાર કરીને તૈયારી અમે આદરી દીધી છે. મારી મહેનત ફેલ નથી ગઈ પણ કંઈક શીખવા જરૂર મળ્યું છે. જ્યારે અન્ય વિદ્યાર્થી પ્રિયાંશ ભલગામીયાએ જણાવ્યું હતું કે, અમે તૈયારી ખૂબ કરી હતી. પરીક્ષા આપી સારી ગઈ હતી. પરંતુ આજે સ્કેમ થયો છે. ફરી એકવાર મેં સ્વીકારીને આગળ વધવાનું નક્કી કર્યું છે અને જે ભૂલ પરીક્ષામાં થઈ છે તે સુધારીશું. હવે આગળનો પડાવ પાર કરવાનો છે.
'મોરલ ડાઉન થઈ ગયું આના કરતા શાળાના પેપર સારા'
KPS શાળાની નીટની પરીક્ષા આપનાર વધુ એક વિદ્યાર્થીએ જણાવ્યું હતું કે, હમણાં NEET લેવાયેલી હતી તેમાં અમારી મસ્ત મહેનત હતી, પણ આને કારણે હવે મોરલ ડાઉન થઈ ગયું છે. અમે લોકો એમ વિચારીએ છીએ કે આ ફેસ કેવી રીતે કરવું. NTAએ વિચારવું પડશે. આના કરતાં સ્કૂલની એક્ઝામ સારી, પેપર લીક થતા નથી. ત્યારે વધુ એક વિદ્યાર્થી હસન કાગદીએ જણાવ્યું હતું કે, હવે તો આપણે કહી નહીં શકીએ એટલે આપવી જ પડશે અને ભૂલ થઈ હોય તે સુધારશું. પરંતુ NTAએ વિચારવાનું છે કે જેને સારા પેપર ગયા હશે તેનું શું અને આવું બીજી વાર ન થાય.
ડિપ્રેશન ન થાય માટે તૈયારી- શિક્ષકોનો સપોર્ટ
રૂકસાના શેખ નામની વિદ્યાર્થિનીએ જણાવ્યું હતું કે, પહેલા બહુ મહેનત કરી હતી અને પરીક્ષા આપી હતી. જો કે હવે જે થયું છે તેનાથી ડિપ્રેશન થાય છે એટલે ડિપ્રેશનમાં ન જઈને હવે શું કરવું જોઈએ તેને લઈને વિચારવું સારું છે. ત્યારે શાળાના શિક્ષક જુવાનસિંહ મોરીએ જણાવ્યું હતું કે, જે નીટ 2026 નું પેપર લીક થયું છે અને રીનીટ ગોઠવાઈ રહી છે. તેનાથી વિદ્યાર્થીને દુઃખ જરૂર લાગે. ગવર્મેન્ટે કાળજી લેવાની જરૂર છે. બે વર્ષની મહેનતનું આવું પરિણામ મળતું હોય તો વિદ્યાર્થીઓમાં રોષ અને ગુસ્સો જોવા મળે. જો કે કરેલું ક્યારેય એળે જતું નથી. હાલમાં કરેલું છે સારું છે અને હવે બેસ્ટ આપવા કોશિશ કરીએ. ગવર્મેન્ટ પાસે અપેક્ષા એ છે કે નીટ જેવી નેશનલ પરીક્ષામાં સુરક્ષા વધારવી જોઈએ. બાળકોમાં જે છાપ ઊભી થઈ તેને લઈ બધું પ્રિકોશન પાળવું જોઈએ.
વેકેશન બગડ્યું તો શિક્ષકની સરકારને સલાહ
શાળાના શિક્ષક ભાવેશ છોટાણાએ જણાવ્યું હતું કે, જ્યારથી આ સમાચાર આવ્યા ત્યારથી વિદ્યાર્થીઓના ફોન આવે છે કે હવે અમારે શું કરવું. જો કે મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ વેકેશનમાં ફરવા નીકળી ગયા છે. ત્યારે સરકારે વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં નિર્ણય કરવો જોઈએ.
ત્યારે શાળાના સંચાલક પ્રણવ દેવલુકે જણાવ્યું હતું કે, એવું કહી શકાય કે નીટની પરીક્ષા રદ થઈ છે તો વિદ્યાર્થીને કહેવાનું કે તમે ફેલ નથી થયા સિસ્ટમ ફેલ થઈ છે. સિસ્ટમ ફેલ કોના કારણે થઈ છે અને ગવર્મેન્ટને એવું સૂચન છે કે તારીખ પછી જાહેર થવી જોઈએ પહેલા આ પેપરમાં કોણ કોણ છે તે બહાર લાવવું જોઈએ. અગાઉ પણ 2024/25 માં પેપર લીક થયાની વાત સામે આવેલી અને આ પ્રકારની વાતો સામે આવતી હોય છે પણ સત્ય બહાર આવતું નથી. NTA પરીક્ષા રદ કરીને સ્વીકાર કર્યું છે ત્યારે કહેવાનું એટલું કે 22 લાખ વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપતા હોય અને તેમાં બે ચાર રાજ્યના નામો આવતા હોય તો દેશના અન્ય વિદ્યાર્થીઓ સાથે અન્યાય ના થાય અને જે લોકો જવાબદાર છે તેની સામે કાર્યવાહી થાય તેવું મારું માનવું છે.
પરીક્ષા રદ થવાના નિર્ણય બાદ સમગ્ર ગુજરાતમાં વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓમાં ભારે ચિંતા અને અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે. નવસારી જિલ્લામાં પણ આ નિર્ણયથી વિદ્યાર્થીઓમાં નિરાશાનું માહોલ છવાઈ ગયો છે. જિલ્લા શિક્ષણ વિભાગના આંકડા મુજબ નવસારી જિલ્લામાં NEET-UG 2026 માટે કુલ 2649 વિદ્યાર્થીઓએ નોંધણી કરાવી હતી, જેમાંથી 2607 વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષામાં હાજર રહ્યા હતા જ્યારે 42 વિદ્યાર્થીઓ ગેરહાજર રહ્યા હતા.
નવસારીની વિદ્યાર્થિની સ્ટ્રેસમાં
નવસારીના અનેક વિદ્યાર્થીઓ છેલ્લા ઘણા મહિનાઓથી દિવસ-રાત મહેનત કરીને નીટ પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા. પરીક્ષા રદ થતાં વિદ્યાર્થીઓમાં ભારે માનસિક તણાવ અને નિરાશા જોવા મળી રહી છે. જાનવી વર્મા નામની વિદ્યાર્થિનીએ કહ્યું કે, પરીક્ષા રદ થઈ તેનું ખૂબ દુઃખ છે અને આ લોકો કહે છે કે એક મહિનામાં ફરી પરીક્ષા લઈશું. હવે એક મહિનામાં અમે જે એક વર્ષમાં મહેનત કરી તે ફરી કરવી પડશે. તેના માટે અમારા માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર પણ અસર થાય છે અને મને ખૂબ સ્ટ્રેસ છે. સરકાર પાસે અપેક્ષા છે કે થાય તેટલી પરીક્ષામાં સેફ્ટી રાખો કે પેપર લીક ન થાય. બધા પોતાનું બેસ્ટ આપીને બેસ્ટ પરિણામ લાવી શકે એટલું ધ્યાન તમે રાખો. મેં છેલ્લા 2-3 વર્ષથી મહેનત કરી છે, આ વર્ષે આ જોઈને ફરીથી ડાઉન થઈ ગઈ છું.
નવસારીની જ અદિતિ વર્મા નામની વિદ્યાર્થિનીએ કહ્યું, દુઃખ લાગ્યુ છે કારણ કે ડેડિકેશનથી તૈયારી કરી હતી અને આ રીતે પરીક્ષા રદ થઈ ગઈ તો ખૂબ સમય વેડફાયો. કારણ કે આના ભરોસે બેઠા હતા અને બીજા ઓપ્શન પણ જતા રહ્યા. આ રીતે રદ નહોતી થવી જોઈતી. હું રોજ 10 કલાક વાંચતી હતી. બધુ વેસ્ટ ગયું અને તૈયારી માટે એટલો સમય પણ નહીં મળે. મારું ડોક્ટર બનવાનું સપનું હતું આથી મેં ખૂબ તૈયારી કરી હતી.
'પુસ્તકો બાજુમાં મૂકી દીધા હતા હવે ફરી તૈયારી કરવી પડશે'
જામનગરની મૈત્રી અગ્રાવત જણાવે છે કે, તેણે જામનગરના કેવી-2 સેન્ટર પરથી NEET ની પરીક્ષા આપી હતી. છેલ્લા છ મહિનાથી રાત-દિવસ એક કરીને તેણે આ પરીક્ષાની તૈયારી કરી હતી. જ્યારે પેપર પૂર્ણ થયું ત્યારે તેને સંતોષ હતો કે આ વખતે પેપર સહેલું હોવાથી તેને કોઈ સારી મેડિકલ કોલેજમાં એડમિશન મળી જશે. પરંતુ, અચાનક પેપર લીક થવાના અને પરીક્ષા રદ થવાના સમાચારોએ તેની અને તેના જેવા હજારો વિદ્યાર્થીઓની આશા પર પાણી ફેરવી દીધું છે.
નીટની પરીક્ષા પૂર્ણ થયા બાદ મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓએ વેકેશન માણવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. પુસ્તકો બાજુ પર મૂકી દીધા હતા. હવે જ્યારે ફરીથી પરીક્ષા લેવાની શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે, ત્યારે મૈત્રીએ ફરીથી ઝીરોથી તૈયારી શરૂ કરવી પડી છે. તે કહે છે, "એકવાર પરીક્ષા આપી દીધા પછી ફરીથી એ જ માનસિકતા સાથે તૈયારી કરવી ખૂબ અઘરું છે. વળી, ફરીથી લેવાનાર પરીક્ષાનું લેવલ કદાચ અઘરું હોઈ શકે છે, જે અમારી ચિંતામાં વધારો કરે છે."
માત્ર માનસિક જ નહીં, પણ આ વિવાદથી વાલીઓ પર આર્થિક બોજ પણ વધ્યો છે. મૈત્રીએ જણાવ્યું કે, તેણે છેલ્લા 6 મહિનાના ક્લાસીસ માટે અંદાજે 60 થી 70 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યો હતો. હવે ફરીથી તૈયારી કરવા માટે વધારાનો સમય અને શક્તિ ખર્ચવા પડશે. જોકે, મૈત્રીના પરિવારે તેને પૂરો સાથ આપ્યો છે અને શાંતિથી ફરી તૈયારી કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી છે.
NSUIએ પેપર લીક થવા પર સરકારને ઘેરી
નીટનું પેપર લીક થવા પર NSUI ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ નરેન્દ્ર સોલંકીએ પોતાનું નિવેદન આપી વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે, લાખો વિદ્યાર્થીઓના લોહીના આંસુ અને તૂટેલા સપનાઓ સાથે તીવ્ર ગુસ્સો અને વિરોધ વ્યક્ત કરે છે. NEET-UG 2026 પરીક્ષાનું પેપર લીક થવું અને તેને કારણે આખી પરીક્ષા રદ્દ થવી એ પ્રધાનમંત્રી, તેમની ભાજપ સરકાર અને અસમર્થ શિક્ષણ મંત્રીની સંપૂર્ણ નાકામી, ભ્રષ્ટાચાર અને વિદ્યાર્થી વિરોધી માનસિકતાનું જીવંત પુરાવો છે. પ્રધાનમંત્રીએ “વિકસિત ભારત” અને “યુવા શક્તિ”ના મોટા મોટા ભાષણો આપ્યા, પરંતુ વાસ્તવમાં તેમની સરકાર વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યની હત્યા કરી રહી છે. NTA જેવી એજન્સીને વર્ષોથી ભ્રષ્ટ તત્વોના હાથમાં સોંપી દેવામાં આવી છે. પેપર લીક, માફિયા અને કૌભાંડ ચાલુ છે, છતાં પ્રધાનમંત્રી મૌન સેવી રહ્યા છે. આ સ્પષ્ટ છે કે વિદ્યાર્થીઓના સપનાઓ સાથે આ સરકાર રમત રમી રહી છે. ગુજરાત NSUI આ મુદ્દે રાજ્યવ્યાપી તીવ્ર આંદોલન, પ્રદર્શન અને ધરણા શરૂ કરશે. અમે તમામ વિદ્યાર્થીઓને એક થવાનું અને ભાજપ સરકાર સામે રસ્તા પર ઉતરવાનું આહ્વાન આપીએ છીએ.
કોંગ્રેસના વિદ્યાર્થી નેતા રોહિતસિંહ રાજપુતે કહ્યું, "પરીક્ષા પર ચર્ચા" કરનાર વડાપ્રધાન વિદ્યાર્થીઓના માનસિક તણાવ, ડિપ્રેશન અને ભવિષ્ય સાથે થઈ રહેલા ખેલ પર મૌન કેમ છે? પ્રશ્નપત્ર લીક, ગોટાળા, ટેકનિકલ ખામીઓ અને હવે પરીક્ષા રદ જેવી ઘટનાઓ સાબિત કરે છે કે NTA અને કેન્દ્ર સરકાર પરીક્ષા વ્યવસ્થા સંભાળવામાં સંપૂર્ણ નિષ્ફળ ગઈ છે. લાખો વિદ્યાર્થીઓ વર્ષોથી મહેનત કરે છે, પરંતુ વારંવાર થતા ગોટાળાઓ અને બેદરકારીના કારણે વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય અંધકારમાં ધકેલાઈ રહ્યું છે. દેશના વિદ્યાર્થીઓ આજે એક જ પ્રશ્ન પૂછે છે — “અમારી મહેનતની જવાબદારી આખરે કોણ લેશે ?” કોંગ્રેસે માંગ કરી છે કે સમગ્ર મામલે નિષ્પક્ષ તપાસ થાય અને જવાબદાર લોકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે. વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે કોઈપણ પ્રકારનો ખેલ સહન કરવામાં નહીં આવે.”
NIAના જણાવ્યા અનુસાર, તપાસ એજન્સ જન્સીઓ પાસેથી મળેલા ઈનપુટ્સમાં જાણવા મળ્યું હતું કે પરીક્ષાની પ્રક્રિયા સાથે છેડછાડ કરવામાં આવી હતી. પરીક્ષાની પારદર્શિતા અને ગરિમા જાળવી રાખવા માટે આ પરિણામોને માન્ય રાખવા શક્ય નહોતા. એજન્સીનો દાવો છે કે જો આ તબકકે નિર્ણય ન લેવાયો હોત, તો ભવિષ્યમાં સિસ્ટમ પરથી વિદ્યાર્થીઓનો ભરોસો ઉઠી જાત. સરકારે સમગ્ર મામલે તપાસ માટે સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન- CBIને કેસ સોંપ્યો છે. આ તપાસમાં મુખ્યત્વે એ જાણવાનો પ્રયાસ કરાશે કે પરીક્ષા પહેલા એક ચોક્કસ ગેસ પેપર કેવી રીતે વાઈરલ થયું અને તેની પાછળ કયું સંગઠિત માફિયા જૂથ કામ કરી રાયું છે.
આ પણ વાંચો: