'વિદ્યાર્થીઓની સૌથી મોટી જીત, પણ શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં સુધારો લાવો', શિક્ષણમંત્રીના રાજીનામા પર ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ શું બોલ્યા?
ગુજરાતમાં પણ વિદ્યાર્થીઓએ આ નિર્ણયને આવકાર્યો અને પરીક્ષા પદ્ધતિમાં મોટા ફેરફાર અને ફરીથી પેપર લીક ન થાય તેવી માંગ કરી છે.
Published : July 25, 2026 at 9:20 PM IST
અમદાવાદ: NEET પેપર લીક અને શિક્ષણ ક્ષેત્રના અનેક વિવાદો વચ્ચે આજે કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. આ સમાચાર આવતા જ દિલ્હીના જંતર-મંતર ખાતે આંદોલન કરી રહેલા NEET ના વિદ્યાર્થીઓમાં ભારે ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો. વિદ્યાર્થીઓએ એકબીજાને મીઠાઈ ખવડાવી અને જશ્ન મનાવ્યો. ગુજરાતમાં પણ વિદ્યાર્થીઓએ આ નિર્ણયને આવકાર્યો અને પરીક્ષા પદ્ધતિમાં મોટા ફેરફાર અને ફરીથી પેપર લીક ન થાય તેવી માંગ કરી છે.
'આ રાજીનામું માત્ર એક વ્યક્તિનું નથી, પરંતુ આખી ભ્રષ્ટ વ્યવસ્થા સામેની જીત છે'
રાજકોટમાં રાજીનામાના સમાચાર બાદ જંતર-મંતર ખાતે વિદ્યાર્થીઓએ ફટાકડા ફોડ્યા, મીઠાઈ વહેંચી અને એકબીજાને અભિનંદન આપ્યા. ઘણા વિદ્યાર્થીઓએ કહ્યું કે, આ રાજીનામું માત્ર એક વ્યક્તિનું નથી, પરંતુ આખી ભ્રષ્ટ વ્યવસ્થા સામેની જીત છે.
રાજકોટના વિદ્યાર્થી સાવન ચૌહાણ કહ્યું કે, આજે જે નિર્ણય આવ્યો છે એની અમને ખુશી છે. આ નિર્ણયમાં જે રીતે મંત્રીએ પોતાનું રાજીનામું ભર્યું છે તેની સામે અમારું જે કાંઈ બગડ્યું છે. તે આવનારા વિદ્યાર્થીઓને સાથે આવું ન બને સરકાર પારદર્શક નિર્ણય કરે જેથી કરીને વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય દોરાઈને વિદ્યાર્થીઓના હિતના આ નિર્ણયને અમે આવકારીએ છીએ. તો અન્ય વિદ્યાર્થી જયરાજ મકવાણાએ કહ્યું, અમારું ભવિષ્ય દાવ પર હતું. આજે મંત્રીએ રાજીનામું આપ્યું એટલે અમને લાગે છે કે અમારો અવાજ સરકાર સુધી પહોંચ્યો. આ વિદ્યાર્થીઓની જીત છે. હવે નવા મંત્રી પારદર્શી પરીક્ષા કરાવે એવી અપેક્ષા છે.
તો શિક્ષક યોગેશ દવેએ કહ્યું, આજે જે આ નિર્ણય આવ્યો છે એને અમે આવકાર્ય છીએ. સરકારે ત્વરિત પગલાં લઈ દોષિતોને જેલની પાછળ ધકેલ્યા છે. અમે એવું માનીએ છીએ કે આવતા દિવસોની અંદર આ નિર્ણયના કારણે શિક્ષણ વ્યવસ્થા પારદર્શક થશે અને અમે વડાપ્રધાનનો પણ આભાર માનીએ છીએ કે તેમને બે દિવસ વીડિયો શેર કરી અને માહિતી પૂરી પાડી હતી અને આ નિર્ણય જે પ્રમાણે લેવાયો છે તેનાથી અમે સરકારને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીએ છીએ.
'વિદ્યાર્થીઓની સૌથી મોટી જીત થઈ છે પણ શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં સુધારો લાવો'
સુરેન્દ્રનગરના વિદ્યાર્થી અને નીટની પરીક્ષા આપનાર શિશુપાલસિંહ રાણા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું સૌથી મોટી વિદ્યાર્થીની જીત છે પણ અગામી સમયમાં ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન રાજીનામું આપ્યા બાદ શિક્ષણ નીતિઓમાં ફેરફાર થવા જોઈએ અને પેપર લીક મુદ્દે કાર્યવાહી થવી જોઈએ અને સાંસદમાં તેનો એક અલગથી કાયદો બનાવવો જોઈએ અને પેપર લીક કરનાર તત્વો વિરોધમાં કડક પગલાં ભરવામાં આવે તેવી પણ માંગ કરવામાં આવી છે અને આગામી સમયમાં સિસ્ટમમાં સુધારો આવે અને પેપર લીક થતા અટકે જેને લઇને વિદ્યાર્થીઓ માનસિક રીતે તણાવમાં ન આવે તેની તકેદારી રાખવા પણ માંગ કરાઈ છે.
આણંદના વિદ્યાર્થીઓએ શું કહ્યું?
આણંદથી આ સમગ્ર મુદ્દે ETV Bharat સાથે વાતચીત દરમિયાન ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓએ પણ પોતાની સ્પષ્ટ પ્રતિક્રિયા વ્યક્ત કરી હતી. વિદ્યાર્થીઓએ જણાવ્યું કે લાખો વિદ્યાર્થીઓ વર્ષો સુધી મહેનત કરે છે, પરંતુ પેપર લીક જેવી ઘટનાઓથી તેમની મહેનત પર પાણી ફરી વળે છે. આવી ઘટનાઓ માત્ર પરીક્ષાની વિશ્વસનીયતા જ નહીં પરંતુ સમગ્ર શિક્ષણ વ્યવસ્થા પર પણ પ્રશ્નાર્થ ઊભો કરે છે.
વિદ્યાર્થી તીર્થ પટેલે જણાવ્યું કે, "NEET જેવી પ્રતિષ્ઠિત પરીક્ષામાં પેપર લીક થવું અત્યંત દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે. લાખો વિદ્યાર્થીઓ દિવસ-રાત મહેનત કરે છે, પરંતુ આવી ગેરરીતિઓથી તેમના ભવિષ્ય સાથે અન્યાય થાય છે. જવાબદાર લોકો સામે કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ અને આવી ઘટના ફરી ન બને તેની ખાતરી સરકારે આપવી જોઈએ."
વિદ્યાર્થી ઋવીક પરમારે જણાવ્યું કે, "વિદ્યાર્થીઓનો વિશ્વાસ પાછો મેળવવા માટે માત્ર તપાસ પૂરતી નથી. સમગ્ર પરીક્ષા વ્યવસ્થામાં પારદર્શિતા લાવવી જરૂરી છે. જો જવાબદારી નિશ્ચિત થાય તો ઉચ્ચ સ્તરે પણ જવાબદારી સ્વીકારવી જોઈએ. વિદ્યાર્થીઓને ન્યાય મળે તે જ સૌથી મહત્વનું છે."
વડોદરાના વિદ્યાર્થીઓએ કહ્યું - સિસ્ટમમાં સુધારાની જરૂર
કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા બાદ વડોદરાના વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની પ્રતિક્રિયા વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, આ નિર્ણય ન્યાય તરફનું એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે, પરંતુ તેને અંતિમ ઉકેલ તરીકે જોવો યોગ્ય નથી. વિદ્યાર્થીઓના મતે માત્ર રાજીનામાથી પરીક્ષા વ્યવસ્થામાં રહેલી ખામીઓ દૂર થવાની નથી, પરંતુ સમગ્ર સિસ્ટમમાં મૂળભૂત સુધારાની જરૂર છે.
ત્રણ અલગ-અલગ વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની પ્રતિક્રિયામાં જણાવ્યું હતું કે, દેશની જાહેર પરીક્ષાઓ વધુ પારદર્શક, સુરક્ષિત અને વિશ્વસનીય બને તે માટે કેન્દ્ર અને સંબંધિત સંસ્થાઓએ વ્યાપક સુધારા અમલમાં મૂકવા જોઈએ. વિદ્યાર્થીઓનું કહેવું હતું કે લાખો ઉમેદવારો વર્ષો સુધી મહેનત કરે છે અને પેપર લીક જેવી ઘટનાઓ તેમના ભવિષ્ય સાથે સીધી રમત કરે છે. તેથી આવી ઘટનાઓને માત્ર એક કેસ તરીકે નહીં પરંતુ સમગ્ર પરીક્ષા વ્યવસ્થાની ગંભીર ખામી તરીકે જોવાની જરૂર છે.
વિદ્યાર્થીઓએ માંગ કરી હતી કે પરીક્ષા પ્રશ્નપત્રોની સુરક્ષા માટે આધુનિક ટેક્નોલોજીનો વધુ ઉપયોગ કરવામાં આવે, પ્રશ્નપત્રોની હેરફેર અને લીકેજ અટકાવવા કડક વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવે તેમજ પરીક્ષા પ્રક્રિયાના દરેક તબક્કે જવાબદારી નિશ્ચિત કરવામાં આવે. તેમણે કહ્યું કે, જાહેર પરીક્ષાઓમાં પારદર્શિતા વધે અને ઉમેદવારોનો વિશ્વાસ જળવાઈ રહે તે માટે અસરકારક મોનિટરિંગ અને જવાબદારીની સ્પષ્ટ વ્યવસ્થા જરૂરી છે.
વિદ્યાર્થીઓએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે પેપર લીક જેવી ગંભીર ઘટનાઓમાં સંડોવાયેલા તમામ જવાબદારો સામે કોઈપણ પ્રકારના ભેદભાવ વિના નિષ્પક્ષ અને કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ. માત્ર આરોપીઓની ધરપકડ પૂરતી નથી, પરંતુ આવી ઘટનાઓ ફરી ન બને તે માટે કડક કાયદા અને તેમના અસરકારક અમલ પર ભાર મૂકવાની જરૂર છે. વિદ્યાર્થીઓના મતે યોગ્ય કાયદાકીય કાર્યવાહી અને મજબૂત પરીક્ષા વ્યવસ્થા જ ભવિષ્યમાં આવા કૌભાંડો અટકાવી શકે છે.
જામનગરના વિદ્યાર્થીઓએ શિક્ષણમંત્રીના રાજીનામા પર શું કહ્યું?
શિક્ષણ મંત્રીના રાજીનામા બાદ જામનગરના NEET આપનારા વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ તરફથી મિશ્ર પરંતુ મહત્વપૂર્ણ પ્રતિક્રિયાઓ સામે આવી રહી છે. જામનગરની વિદ્યાર્થીની મૈત્રી અગ્રાવતે જણાવ્યું કે, "શિક્ષણ મંત્રીના રાજીનામાંથી સમાજ અને સિસ્ટમમાં એક સારો અને સ્પષ્ટ સંદેશ જશે. આ નિર્ણયથી ભવિષ્યમાં પેપર લીક જેવી ગંભીર ઘટનાઓ બનતા અટકશે. એક રીતે જોઈએ તો અમને ન્યાય મળ્યો છે તેમ કહી શકાય. પરંતુ માત્ર રાજીનામાથી અટકી જવાની જરૂર નથી; જે લોકો આ પેપર લીક કાંડમાં મુખ્ય સૂત્રધારો કે દોષિત છે, તેમની સામે સખતમાં સખત કાનૂની પગલાં લેવા જોઈએ. આવનારી દરેક સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ સુરક્ષિત અને પારદર્શી રીતે યોજાય તે માટે સરકારે વિશેષ કાળજી રાખવી પડશે."
બીજી તરફ, પરીક્ષાના આયોજનથી કંટાળેલી અન્ય એક વિદ્યાર્થિની ઉર્વશી વરાડીયાએ પોતાનો આક્રોશ વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, "શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને આ નિર્ણય ઘણો વહેલો લઈ લેવાની જરૂર હતી. અમારે એક જ સત્રમાં બે-બે વખત NEETની કઠિન પરીક્ષા આપવી પડી છે, જે માનસિક રીતે ખૂબ ત્રાસદાયક હતું. રાજીનામું એ સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ નથી, પરંતુ એક યોગ્ય અને મજબૂત પરીક્ષા વ્યવસ્થા બનાવવી સૌથી વધુ જરૂરી છે. હવે જે પણ નવા શિક્ષણ મંત્રી આવે, તેમણે એ વાતની પૂરતી ખાતરી કરવી પડશે કે ભવિષ્યમાં કોઈ પણ વિદ્યાર્થીના ભવિષ્ય સાથે આવા રમકડાં ન થાય."
ભાવિ પરીક્ષાઓ અંગે પારદર્શિતાની માંગ
જામનગરના વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષણવિદોનું માનવું છે કે, માત્ર જવાબદાર પદ પર બેઠેલા વ્યક્તિ બદલાવાથી સિસ્ટમ નહીં સુધરે, પરંતુ સમગ્ર પરીક્ષા પ્રક્રિયામાં ધરખમ સુધારા કરવા પડશે. નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) ની કામગીરી પર પણ હવે સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે.
બનાસકાંઠાના વિદ્યાર્થીએ કહ્યું- પેપર લીક ન થાય તેવી સરકાર પાસે આશા
બનાસકાંઠા જિલ્લાના જે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારીઓ કરતા વિદ્યાર્થીઓએ ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાં બાદ ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. નીટની પરીક્ષા આપનાર અને સ્પર્ધાક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા આંદોલનની સફળતા માટે ખુશી વ્યક્ત કરવા સાથે સરકાર પાસે કડક કાનૂન બનાવવા માટેની પણ માંગ કરી છે. વિધાર્થીઓએ કહ્યું, આ નીટની પરીક્ષામાં તેમનું પેપર લીક થતા તેઓ દુઃખી થયા હતા. વર્ષોની મહેનત બાદ પેપર લીક થતા વિદ્યાર્થીઓ આપઘાત કરવા મજબૂર થતા હોય છે. ત્યારે આખરે દિલ્હીમાં આંદોલન કરવાની ફરજ પડી હતી. પાલનપુરમાં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતાં વિદ્યાર્થીઓએ આગામી દિવસોમાં નીટનું જ નહીં પરંતુ કોઈ પણ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાનું પેપર લીક ન થાય તેવી આશા સરકાર પાસે રાખી છે. વિદ્યાર્થીઓએ જણાવ્યું કે, સરકાર આવા લોકો સામે કડકાઈ દાખવે અને બિલ પણ કડક બનાવે જેથી વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે ચેડા ન થાય.
પાલનપુરના વિદ્યાર્થી ચિરાગ ચૌધરી અને રાજુ રાવળ નામના વિદ્યાર્થીએ જણાવ્યું કે, આંદોલનમાં વિદ્યાર્થીઓની જીત થઈ છે તે બાબતની અમને ખુશી છે પરંતુ અમને હજુ એ દુઃખ છે કે જે વિદ્યાર્થીઓએ આપઘાત કર્યા તેમને ન્યાય નથી મળ્યો. ત્યારે સરકાર આગામી દિવસોમાં પેપર લીક ન થાય તે દિશામાં કડક કાયદો બનાવે અને આ કાયદાની અમલવારી પણ કડકપણે થવી જોઈએ. જેથી કરીને વિદ્યાર્થીઓની મહેનત ઉપર પાણી ન ફરી વળે તેમને કહ્યું કે સરકાર પાસે અમને આશા છે કે આગામી દિવસોમાં કોઈપણ પરીક્ષાનું પેપર નહીં ફૂટે.
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