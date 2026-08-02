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13મી અને 14મી સદીમાં ચુડાસમા વંશજના કાર્યકાળમાં ધંધુસરમાં બનેલી હાની વાવ, આ રાજકુમારીએ કરાવ્યું હતું વાવનું નિર્માણ

13મી અને 14મી સદીમાં ચુડાસમા રાજવંશના રાજકુમારીએ જૂનાગઢના ધંધુસરમાં એક સુંદર અને કલાત્મક વાવ બનાવી હતી. જાણીશું તેના ભવ્ય ભૂતકાળ અને આજની પરિસ્થિતિ વિશે....

હાનિવાવ, ધંધુસર, જુનાગઢ
હાનિવાવ, ધંધુસર, જુનાગઢ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 2, 2026 at 2:41 PM IST

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જુનાગઢ: ઈ.સ 1425માં ચુડાસમા રાજવંશની રાજધાની વંથલીમાં રાજકુમારી હાનીના નામ પરથી વાવ બનાવવામાં આવી હતી. આ વાવ આજે પણ ચુડાસમા રાજવંશની સાથે ભારતના શિલ્પ સ્થાપત્યના ઉત્તમ નમૂના સમાન જોવા મળે છે, પરંતુ આજે 13મી અને 14મી સદીનું આ શિલ્પ સ્થાપત્ય તંત્રની બેદરકારીને કારણે એકદમ જીર્ણ બની રહ્યું છે.

આ ઐતિહાસિક વાવનું તુરંત સમારકામ કરવામાં આવે અને ભારતના ઈતિહાસ અને સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલું આ પ્રાચીનતમ સ્મારક ફરી એક વખત તેનો ભવ્ય અને જાજરમાન ઇતિહાસ વર્તમાનમાં ઊભો કરે તેવી માંગ ધંધુસર ગામના સ્થાનિક કરી રહ્યા છે.

જુનાગઢના ધંધુસરમાં આવેલી ચુડાસમાં વંશજની હાનિવાવ (Etv Bharat Gujarat)

ચુડાસમા રાજવંશની રાજકુમારીની નામ પરથી પડ્યું વાવનું નામ

જુનાગઢ જિલ્લાના વંથલી તાલુકાના ધંધુસર ગામમાં આવેલી હાનિ વાવ 13મી અને 14મી સદીના ચુડાસમા રાજવંશની ઓળખ આજે પણ ઇતિહાસ સાથે આપી રહી છે. ઈ.સ 1445માં ચુડાસમા રાજવંશની રાજધાની વામન સ્થલી એટલે કે આજનું વંથલી હતું, રાજવંશની રાજકુમારી હાનીના નામ પરથી ધંધુસર ગામમાં રાજવી મોકલસિંહના આદેશ બાદ રાજકુમારીના પ્રધાન ગદાવર સિંહ દ્વારા ધંધુસર ગામમાં હાની વાવનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. જેને રાજકુમારીના નામ એટલે કે હાની વાવ તરીકે જોડીને જોવામાં આવ્યું.

13મી અને 14મી સદીમાં ચુડાસમા રાજવંશમાં નિર્માણ પામેલી હાનીવાવ
13મી અને 14મી સદીમાં ચુડાસમા રાજવંશમાં નિર્માણ પામેલી હાનીવાવ (Etv Bharat Gujarat)

13મી અને 14મી સદીના સમયમાં શેષશાહી વિષ્ણુની પ્રતિમા પણ ચુડાસમા રાજવંશના સ્થાપત્યોમાં ખાસ રાખવામાં આવતી હતી. આ પ્રતિમા આજે પણ હાની વાવ પર જોવા મળે છે, જેથી આ વાવ 13મી અને 14મી સદીનું સ્થાપત્ય હોવાનું અને ચુડાસમા રાજવંશ દ્વારા બનાવવામાં આવેલું પ્રતિસ્પાદિત થાય છે.

ભારતના ઈતિહાસ અને સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલું આ પ્રાચીનતમ સ્મારક
ભારતના ઈતિહાસ અને સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલું આ પ્રાચીનતમ સ્મારક (Etv Bharat Gujarat)

વાવના સ્થાપત્ય સાથે ધર્મનું જોડાણ અને માન્યતા

ચુડાસમા રાજવંશમાં બનાવવામાં આવેલી હાની વાવ પર દેવી દેવતાઓની પ્રતિમા પણ સ્થાપિત કરવામાં આવી, જેથી લોકોની ધાર્મિક આસ્થા પણ શિલ્પ અને સ્થાપત્યની સાથે દેવી દેવતાઓ સાથે પણ જોડાયેલી જોવા મળે છે. ગામની પૌરાણિક માન્યતા અનુસાર નવજાત બાળકને જન્મ આપનાર કોઈ પણ મહિલાના ધાવણની માનતા વાવમાં આવેલા દેવી દેવતાઓની પ્રતિમા સામે કરવામાં આવે તો તે બાળકને ધાવણ પ્રાપ્ત થાય છે, સાથે સાથે ગામમાં કોઈ પણ દુધાળા પશુધન વિયાણ બાદ જો દૂધ ન આપતું હોય તો અહીં માનતા કરવાથી વીયાણ પશુ દૂધ આપતું થાય છે, આવી ધાર્મિક માન્યતા પણ હાની વાવ સાથે જોડાયેલી છે.

બાંધકામ સ્થાપત્ય સાથે જળસ્ત્રોતની અદભૂત વ્યવસ્થા
બાંધકામ સ્થાપત્ય સાથે જળસ્ત્રોતની અદભૂત વ્યવસ્થા (Etv Bharat Gujarat)

ઈ.સ 1425માં વાવનું થયું નિર્માણ

ઈસવીસન 1425માં ચુડાસમા રાજવંશના કાર્યકાળ દરમિયાન ફાગણ વદ પાંચમના દિવસે હાની વાવનું મુહૂર્ત થયું હોવાનું સ્થાનિક ગામ લોકો જણાવી રહ્યા છે, પ્રાચીન સમયમાં વાવ બનાવતી વખતે જે તે રાજવંશના સમયમાં દેવી-દેવતાઓની મૂર્તિ મૂકવાની પરંપરા હતી, તેની પાછળનું ધાર્મિક કારણ એ હતું કે, પાણી માટે આવનાર પ્રત્યેક વ્યક્તિ દેવ દર્શન કરી શકે હાની વાવ ચુડાસમા રાજવંશના સમયમાં માત્ર પાણી પ્રાપ્ત કરવાના સાધન તરીકે બનાવવામાં આવી ન હતી, પરંતુ જળની સાથે ધર્મ અને સ્થાપત્ય તેમજ કલાનો સંગમ થાય તે માટે પણ વાવને બનાવવામાં આવી હોવાનું માનવામાં આવે છે.

જુનાગઢના ધંધુસરમાં આવેલી હાની વાવ
જુનાગઢના ધંધુસરમાં આવેલી હાની વાવ (Etv Bharat Gujarat)

હાની વાવનું બાંધકામ અને સ્થાપત્ય

13મી અને 14મી સદીમાં જે બાંધકામ અને સ્થાપત્ય થતા હતા તેમાં મોટા મોટા પથ્થરોને એકબીજા સાથે એકદમ ચુસ્ત ગોઠવીને કોઈ પણ પ્રકારના ચણતર વગર બનાવવામાં આવતા હતા. આ વાવની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિ એકદમ પાણીની નજીક જઈ શકે તે માટે પગથિયા પણ બનાવવામાં આવતા હતા, અને પગથિયાઓની વચ્ચે મોટા પથ્થરના ચોક રાખવામાં આવતા હતા. જેથી કોઈ પણ વ્યક્તિ ત્યાં બેસીને નિરાંતનો સમય પસાર કરી શકે.

છેક પાણી સુધી જઈ શકાય તે માટે પગથિયાની સુવિધા
છેક પાણી સુધી જઈ શકાય તે માટે પગથિયાની સુવિધા (Etv Bharat Gujarat)

13મી અને 14મી સદીમાં ચુડાસમા અને સોલંકી વંશજના સમયમાં વરસાદનું પાણી સંગ્રહિત થઈ શકે અને આખું વર્ષ લોકોને પીવાનું પાણી મળી શકે, તેવા ઉદ્દેશ્ય સાથે હાની વાવની રચના કરવામાં આવતી હતી.

એક સમયે જુનાગઢ વાવોના નગર તરીકે ઐતિહાસિક મહત્વ પણ ધરાવતું હતું, પરંતુ આજે કાળક્રમે કેટલીક ઐતિહાસિક વાવો અસ્તિત્વ ધરાવે છે, કેટલીક નષ્ટ પણ થઈ ગઈ છે. એક સમયે જુનાગઢ શહેરના આસપાસના વિસ્તારોમાં 24 જેટલી વાવો અસ્તિત્વ ધરાવતી હતી. આ તમામ વાવોમાં આવવા અને જવા માટે પગથિયા પણ બનાવવામાં આવતા હતા.

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