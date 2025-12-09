ગુજરાતમાં UMEED પોર્ટલ પર રજિસ્ટ્રેશનની તારીખ 6 મહિના લંબાવાઈ, વાંચો વિગતવાર માહિતી...
સમય મળ્યો છે તો જલદી UMMED પોર્ટલ પર વકફ સંપત્તિઓનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવો-ગ્યાસુદ્દીન શેખ
Published : December 9, 2025 at 12:58 PM IST
અમદાવાદ: ભારતમાં વકફ સંપત્તિઓના મેનેજમેન્ટ માટે શરૂ કરવામાં આવેલા કેન્દ્રીય પોર્ટલ UMMEDની ડેડલાઇન પૂર્ણ થઇ ગઇ છે. જોકે, ગુજરાતમાં UMMED પોર્ટલ પર રજિસ્ટ્રેશનની તારીખ 6 મહિના લંબાવવામાં આવી છે. કેન્દ્રીય લઘુમતી બાબતોના મંત્રી કિરણ રિજિજુએ 6 જૂનના રોજ આ પોર્ટલ લોન્ચ કર્યું હતું. સુપ્રીમ કોર્ટના સ્પષ્ટ નિર્દેશો અને ઉમીદ એક્ટ, 1995ના આધારે આ પોર્ટલ માટે છ મહિનાનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો. ગુજરાતમાં UMMED પોર્ટલ પર રજિસ્ટ્રેશનની તારીખ લંબાવવામાં આવતા કોંગ્રેસના નેતા ગ્યાસુદીન શેખે આભાર માન્યો હતો.
ગુજરાતમાં UMMED પોર્ટલ રજિસ્ટ્રેશનનો સમયગાળો વધારાયો
પૂર્વ ધારાસભ્ય અને કોંગ્રેસના નેતા ગ્યાસુદ્દીન શેખે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી તેમજ ઇન્ડિયા ગઠબંધનના તમામ સેક્યુલર પક્ષો તથા સંસદ સભ્યો દ્વારા સંસદમાં અવાજ ઉઠાવવા તથા માઇનોરિટી અફેર્સ મંત્રી કિરણ રિજિજુ સમક્ષ UMMED પોર્ટલની સમયસીમા 6 મહિના વધારવા માટે સફળ અવાજ બુલંદ કરવા આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.
આ સાથે જ ગ્યાસુદ્દીન શેખે ગુજરાત વકફ બોર્ડના અધ્યક્ષ મોહસીન લોખંડવાલા તથા ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલા સહિત તમામ સભ્યોનો પણ આભાર માન્યો હતો જેમણે ગુજરાતની મુસ્લિમ સમાજની સંસ્થાઓ અને આગેવાનોની માંગણીને માન આપી ગુજરાત વકફ ટ્રીબ્યુનલ સમક્ષ UMMED પોર્ટલ પર રજીસ્ટ્રેશન માટે ગુજરાત રાજયમાં 6 માસનો સમય વધારવા ઠરાવ દ્વારા માંગ કરી હતી.
ગુજરાત વકફ બોર્ડ અને ટ્રીબ્યુનલ સમક્ષ કરી હતી માંગ
સાંસદોની રજૂઆતને કારણે માઈનોરીટી અફેર્સ મીનીસ્ટર કિરણ રિજિજુએ UMMED પોર્ટલ બાબતે સ્પષ્ટતા કરવાની ફરજ પડી હતી. રિજિજુએ જણાવ્યું હતું કે સુપ્રીમ કોર્ટના અંતરિમ આદેશને પરિણામે અમે મુદત વધારી શકતા નથી પરંતુ વકફ ટ્રીબ્યુનલને સત્તા છે કે તે છ માસ સુધીની અવધિ વધારી શકે અને વકફ મિલકત ધારકો વકફ ટ્રીબ્યુનલ સમક્ષ જઈ સમય વધારવાની માંગ કરી શકે છે.
તે બાદ ઇમરાન ખેડાવાલા, જીપીસીસીના સીનિયર આગેવા-પૂર્વ ધારાસભ્ય ગ્યાસુદ્દીન શેખે માઇનોરીટી અફેર્સ મંત્રી કિરણ રિજિજુ તથા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, ગુજરાત વકફ બોર્ડ, ગુજરાત ટ્રીબ્યુનલને પત્ર દ્વારા રજૂઆત કરી હતી કે ગુજરાત રાજ્યમાં ઉમ્મીદ પોર્ટલ પર વકફ મિલકત નોંધણી માટે છ મહિનાનો સમય વધારવામાં આવે. મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડના રાષ્ટ્રીય અગ્રણી અને હાઈકોર્ટના નામાંકિત એડવોકેટ તાહિર હકીમ મારફતે જમીયત ઉલમાએ હિન્દ વડોદરાના અધ્યક્ષ મુફતી આરીફ સાહેબ, ગુજરાતના કર્મશીલ NGO સગીર અહેમદ અન્સારી વતી ગુજરાત વકફ બોર્ડ અને ટ્રીબ્યુનલ સમક્ષ છ માસનો સમય વધારવા માંગણી કરી હતી.
ઉમ્મીદ પોર્ટલ પર વકફ સંપત્તિઓ જલદી રજિસ્ટર્ડ કરાવો-ગ્યાસુદ્દીન શેખ
ગુજરાતમાં સર્વર ડાઉન તેમજ અન્ય કારણોસર UMMED પોર્ટલ પર વકફ સંપત્તિઓ રજિસ્ટર્ડ થઇ શકતી નહતી. ગ્યાસુદ્દીન શેખ અનુસાર, રાજ્યમાં 30 ટકા જ રજિસ્ટ્રેશન થયું છે 70 ટકા બાકી છે.કોંગ્રેસના નેતાએ અપીલ કરતા કહ્યું કે, મિલકતો રજિસ્ટર્ડ કરવાનો સમય મળ્યો છે, જેટલા પણ ટ્રસ્ટીઓ છે આ તમામ લોકો સમય બગાડ્યા વગર એક તક મળી છે તો જલદી છ મહિના પૂર્ણ થવાની રાહ જોયા વગર જ ઉમ્મીદ પોર્ટલ પર રજિસ્ટર્ડ કરાવે. આ સાથે જ ગ્યાસુદ્દીન શેખે ગુજરાતની જેમ દેશના અન્ય રાજ્યોમાં પણ ઉમ્મીદ પોર્ટલનો સમયગાળો વધારવાની માગ કરી છે.
