વન રક્ષક કર્મચારીઓએ સરકાર સામે પડતર માંગણીઓને લઈને કર્યો શંખનાદ, ગાંધીનગરમાં સત્યાગ્રહ
જોખમ ભથ્થું, પગાર ધોરણની વિસંગતતા દૂર કરવા સહિતની છ મુખ્ય માંગણીઓ સાથે વન રક્ષકો મેદાનમાં ઉતર્યા છે.
Published : October 28, 2026 at 1:39 PM IST
ગાંધીનગરઃ વિદ્યાસહાયકોની ભરતી પ્રક્રિયાને ઝડપથી પૂર્ણ કરવાની માંગને લઈને ગઈકાલે મોટી સંખ્યામાં ઉમેદવારો ગાંધીનગર પહોંચ્યા હતા અને સરકાર સામે વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો, ત્યારે આજે સરકાર સામે વનરક્ષક કર્મચારીઓએ મોરચો માંડ્યો છે, અને પોતાની પડતર માંગણીઓને લઈને સરકાર સામે બાંયો ચડાવી છે.કર્મચારીઓએ પોતાની માંગણીઓ વહેલી તકે સંતોષવાની માંગ કરી છે.
ગુજરાત રાજ્ય વન રક્ષક કર્મચારી મંડળ દ્વારા પડતર માંગણીઓના સમર્થનમાં આંદોલનનો માર્ગ અપનાવવામાં આવ્યો છે. લાંબા સમયથી સરકાર સમક્ષ રજૂઆતો કરવા છતાં માંગણીઓનો ઉકેલ નહીં આવતાં મોટી સંખ્યામાં વન રક્ષક કર્મચારીઓ ગાંધીનગરમાં એકત્રિત થયા હતા.
વન રક્ષક કર્મચારીઓ દ્વારા જોખમી ફરજો માટે જોખમ ભથ્થું આપવા, રજાના પગારની ગણતરીમાં ફેરફાર કરવા, ફોરેસ્ટર અને આર.એફ.ઓ.ની જગ્યાઓ પુનઃ શરૂ કરવા સહિતના મુદ્દાઓને લઈને વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો છે.
કર્મચારીઓના જણાવ્યા મુજબ, આ પ્રશ્નો અંગે અગાઉ પણ સરકાર સમક્ષ રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી, પરંતુ હજી સુધી સંતોષકારક ઉકેલ આવ્યો નથી.
કર્મચારીઓની છ મુખ્ય માંગણીઓ
- જોખમ ભથ્થું: જોખમી ફરજો બજાવતા કર્મચારીઓને જોખમ ભથ્થું અથવા જાહેર સુરક્ષા ભથ્થું આપવામાં આવે.
- રજાના પગારનો પ્રશ્ન: રજાના પગારની ગણતરી બેઝિક પગાર, મોંઘવારી ભથ્થું (DA) અને CLAના આધારે કરવામાં આવે. 48 દિવસની મર્યાદા દૂર કરીને પૂરા દિવસોનો પગાર ચૂકવવામાં આવે.
- મહેકમમાં વધારો: કરકસર નીતિ હેઠળ બંધ કરવામાં આવેલી ફોરેસ્ટર અને આર.એફ.ઓ.ની જગ્યાઓ ફરી શરૂ કરવામાં આવે. સાથે મહેકમમાં વધારો કરી ભરતીનો રેશિયો સુધારવામાં આવે.
- બઢતીમાં અગ્રતા: ફોરેસ્ટર અને આર.એફ.ઓ.ની સીધી ભરતી બંધ કરીને અનુભવી કર્મચારીઓને બઢતીમાં અગ્રતા આપવામાં આવે.
- ગ્રેડ-પેની વિસંગતતા: ફોરેસ્ટ ગાર્ડ અને ફોરેસ્ટરોના ગ્રેડ-પે તથા પગાર ધોરણમાં રહેલી વિસંગતતાઓ તાત્કાલિક દૂર કરવામાં આવે.
- બદલીના પ્રશ્નો: ફોરેસ્ટ ગાર્ડ અને ફોરેસ્ટરોના લાંબા સમયથી પડતર બદલી સંબંધિત પ્રશ્નોનો વહેલી તકે ઉકેલ લાવવામાં આવે.
માંગણીઓ નહીં સંતોષાય તો ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી
આંદોલન દરમિયાન જૂનાગઢ જિલ્લાના પ્રમુખ પ્રશાંતસિંહ વાળાએ જણાવ્યું હતું કે, કર્મચારીઓ લાંબા સમયથી પોતાની માંગણીઓ માટે રજૂઆતો કરી રહ્યા છે. તેમ છતાં પ્રશ્નોનું નિરાકરણ ન આવતાં સત્યાગ્રહનો માર્ગ અપનાવવાની ફરજ પડી છે.
જો આગામી સમયમાં સરકાર દ્વારા માંગણીઓ સંતોષવામાં નહીં આવે તો આંદોલનને વધુ વ્યાપક અને ઉગ્ર બનાવવામાં આવશે તેવી ચીમકી પણ વન રક્ષક કર્મચારીઓએ ઉચ્ચારી છે.
હવે વન રક્ષક કર્મચારીઓની પડતર માંગણીઓ અંગે રાજ્ય સરકાર શું નિર્ણય લે છે અને આંદોલનનો અંત ક્યારે આવે છે તેના પર સૌની નજર રહેશે.
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