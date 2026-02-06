રાજ્ય શિક્ષણ મંત્રી રિવાબા જાડેજા જુનાગઢની મુલાકાતે, વિદ્યાર્થીઓ સાથે ખો-ખો રમ્યા
જુનાગઢની કન્યા શાળા નંબર 4માં વિદ્યાર્થીઓ સાથે બેસી ભોજન લઈ રીવાબાએ પોતાના સ્કૂલના સંસ્મરણો તાજાં કર્યા
Published : February 6, 2026 at 9:55 PM IST
જુનાગઢ : રાજ્ય શિક્ષણ પ્રધાન રિવાબા જાડેજા આજે જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લાની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓને મુલાકાતે આવી પહોંચ્યા હતાં. તેમણે જુનાગઢ શહેરની એક સદી કરતા પણ વધારે જૂની પ્રધાનમંત્રી કન્યા શાળા નંબર ચાર અને આઝાદ ચોક ખાતે આવેલી ગર્લ્સ હાઇસ્કુલની મુલાકાત કરીને જિલ્લાના પ્રાથમિક માધ્યમિક અને ઉચ્ચ શિક્ષણને લગતી સમીક્ષા બેઠક કરી હતી. જેમાં રાજકીય નેતાઓની સાથે શાળામાં અભ્યાસ કરતા બાળકોના વાલીઓને શિક્ષકો પણ જોડાયા હતા. કન્યા શાળા નંબર 4માં શિક્ષણ પ્રધાન રીવાબા જાડેજાએ સ્વયં બાળકો સાથે બેસીને બાળકોની થાળીમાં ભોજન ગ્રહણ કરીને મધ્યાહન ભોજન યોજના કઈ રીતે ચાલે છે, તેની વિસ્તૃત વિગત પણ સ્વયંમ પ્રાપ્ત કરી હતી.
શિક્ષણ પ્રધાન રીવાબા જુનાગઢની મુલાકાતે
શિક્ષણ પ્રધાન રિવાબા જાડેજા આજે એક દિવસ જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લાની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓની મુલાકાતે આવી પહોંચ્યા હતા. જુનાગઢ શહેરમાં આવેલી પ્રધાનમંત્રી પ્રાથમિક કન્યા શાળા નંબર 4 અને આઝાદ ચોકમાં આવેલી સરકારી ગર્લ્સ હાઇસ્કુલમાં શિક્ષણ પ્રધાને મુલાકાત કરીને જિલ્લાના પ્રાથમિક માધ્યમિક અને ઉચ્ચ શિક્ષણની સમીક્ષા કરી હતી. શિક્ષણ પ્રધાન રિવાબા જાડેજાની જુનાગઢ શહેરની શાળાઓની મુલાકાત વખતે શિક્ષણ વિભાગના અધિકારી અને ધારાસભ્યની સાથે બંને સ્કૂલોના શિક્ષકો પણ જોડાયા હતા.
શિક્ષણ પ્રધાને બંને શાળામાં અભ્યાસ કરતા બાળકોના વાલીઓ સાથે પણ એક બેઠક કરીને શાળામાં શિક્ષણ સિવાય ઈત્તર પ્રવૃત્તિઓને લઈને વિદ્યાર્થીઓના વાલી પાસેથી તેમનો પ્રતિભાવ પ્રાપ્ત કર્યો હતો. રિવાબા પ્રત્યેક શિક્ષક અને શાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓના વાલી સાથે વ્યક્તિગત વાત કરીને તેમના પ્રશ્નો અને તેમને નડતી સમસ્યા મુક્ત મને જણાવવા વિનંતી કરી હતી. જેથી શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં અને ખાસ કરીને જ્યાં દીકરીઓ અભ્યાસ કરતી હોય તેવી સંસ્થામાં શિક્ષણની સાથે અન્ય ઇત્તર પ્રવૃત્તિઓ અને મધ્યાન ભોજન જેવી તમામ વ્યવસ્થા સુચારુ ચાલે અને ગુણવત્તા સભર શિક્ષણ પ્રત્યેક દીકરીને મળી રહે તે માટેની ચિંતા કરીને વાલીઓ પાસેથી પણ શિક્ષણ સહિતના અનેક મુદ્દાઓને લઈને ખૂબ જ ગંભીરતાથી ચર્ચા કરી હતી.
મોબાઈલથી બાળકો મુક્ત થાય
જુનાગઢ આવેલા શિક્ષણ રાજ્ય પ્રધાન રિવાબા જાડેજાએ આધુનિક યુગમાં મોબાઈલનું વ્યસન બાળકોને અનેક રીતે મુશ્કેલીમાં મૂકી રહ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં બાળક મોબાઈલના વળગણમાંથી છૂટે અને રમતના મેદાનમાં વિવિધ રમતો રમતો થાય તે માટેની ખાસ કાળજી અને વિશેષ જવાબદારી પ્રત્યેક વિદ્યાર્થી અને બાળકના વાલીએ સૌથી પહેલા નિભાવવાની છે. એક સમયે ઓનલાઈન શિક્ષણ મોબાઈલના માધ્યમથી હતું, પરંતુ હવે તેનું ચિંતાજનક વળગણ ખૂબ ગંભીરતાપૂર્વક બાળ માનસ પર વિપરીત અસરો કરી રહ્યું છે.
આવી સ્થિતિમાં પ્રત્યેક વિદ્યાર્થીનો વાલી તેના બાળકને મોબાઇલના વળગણમાંથી દૂર કરીને રમતના મેદાનમાં મોકલે તેવી વિનંતી પણ કરી હતી, સાથે સાથે શાળામાં આવતા પ્રત્યેક વિદ્યાર્થીની જવાબદારી શાળામાં શિક્ષક તરીકે કામ કરતા પ્રત્યેક શિક્ષકની શિક્ષણની સાથે અન્ય ઈતર પ્રવૃત્તિઓ કે જેમાં કલા સંશોધન લેખન રમતગમત જેવી પ્રવૃત્તિને સામેલ કરીને બાળકનો શિક્ષણની સાથે અન્ય પ્રવૃત્તિમય વિકાસ થાય તે દિશામાં જવાની સૂચના પણ શિક્ષકોને આપી હતી.
વિદ્યાર્થીઓ સાથે બેસીને ભોજન કર્યું ગ્રહણ
શિક્ષણ રાજ્ય પ્રધાન રિવાબા જાડેજાએ આજે પ્રધાનમંત્રી કન્યા શાળા નંબર 4માં વિદ્યાર્થીઓ સાથે પંગતમાં બેસીને મધ્યાન ભોજન પણ શાળામાં જ લીધું હતું. શાળાની વિદ્યાર્થીની બંસી સાથે તેમણે બેસીને અડધો કલાક સુધી ભોજન લેવાની સાથે શાળામાં શિક્ષણ રમત ગમત વિદ્યાર્થીનીના રસના વિષયો ઘરની પરિસ્થિતિ ઘરમાં કઈ રીતે મદદરૂપ બની શકાય, આવી નાની-નાની બાબતોથી વિદ્યાર્થીઓ સાથે મળીને તેમણે વિદ્યાર્થીઓના પ્રતિભાવો પણ એકત્ર કર્યા હતા. શાળામાં આઠમા ધોરણ સુધી અભ્યાસ ચાલે છે, ત્યારે નાના બાળકો દ્વારા વિવિધ વિજ્ઞાનના પ્રયોગો પર રજૂ કરીને શિક્ષણ પ્રધાનને બતાવ્યા હતા.
રીવાબા જાડેજાએ સ્વયંમ બાળકો દ્વારા કરવામાં આવેલા પ્રયોગમાં વ્યક્તિગત રસ દાખવીને વિજ્ઞાનની ગતિવિધિ વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી શીખી અને તેમની પાસે જે વિજ્ઞાનનું જ્ઞાન હતું, તે બાળકોને આપીને તેમની આ મુલાકાત સાચા અર્થમાં શિક્ષણ શિક્ષક અને બાળકો સાથે જોડાઈ હતી.
ખેલાડી તરીકે રમતના મેદાનમાં શિક્ષણ મંત્રી
શિક્ષણ રાજ્ય મંત્રી રિવાબા જાડેજા આજે એક દિવસની જૂનાગઢ મુલાકાતે હતા. આ દરમિયાન તેમણે કન્યા શાળા નંબર 4ની મુલાકાત પૂર્ણ કર્યા બાદ ખાસ વિદ્યાર્થીનીઓની માંગને ધ્યાને રાખીને રિવાબાએ રમતના મેદાનમાં ખોખો જેવી રમતમાં પોતાનો હાથ અજમાવ્યો હતો. શાળા કક્ષાએ રિવાબા જાડેજા ખોખોના એક સારા ખેલાડી રહી ચૂક્યા છે, ત્યારે આજે સરકારી કન્યા શાળા નંબર 4માં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થીનીઓએ તેમની સામે ખોખો રમત રમવાની માંગ મૂકી અને તુરંત રિવાબએ તેને સ્વીકારી લીધી. શાળામાં પૂર્વ નિર્ધારિત કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયા બાદ શિક્ષણ પ્રધાન એક ખેલાડી તરીકે શાળાના મેદાનમાં ઉતર્યા હતા, જ્યાં તેમણે શાળામાં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થીનીઓ અને શિક્ષિકાઓ સાથે ટીમ બનાવીને વિદ્યાર્થીનીઓ સાથે ખોખોની રમતમાં ભાગ લીધો હતો.
રીવાબાએ ખેલાડીને પણ કર્યા આઉટ
રમતના મેદાનમાં ટીમ બનાવીને ખોખો રમતા રિવાબા જાડેજા રમતમાં એક વિદ્યાર્થીનીને આઉટ પણ કરી હતી, તેમની આજની શિક્ષણ સંસ્થાઓની મુલાકાત પાછળ પણ શિક્ષણની સાથે ઈતર પ્રવૃત્તિઓમાં રમત ગમત અને ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીનીઓ રમતના મેદાનમાં ખૂબ સારું યોગદાન આપી શકે છે. આટલી પ્રતિભા સંપન્ન વિદ્યાર્થીની ગુજરાતની છે, જેથી વિદ્યાર્થીનીઓના ઉત્સાહમાં ખૂબ વધારો થાય અને તેઓ સ્વયંમ પણ શાળા કક્ષાએથી ખૂબ સારા ખેલાડી હતા.
જેથી શાળામાં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થીનીઓ પણ રમતગમતના મેદાનમાં અને ખાસ કરીને ખેલ મહાકુંભ જેવી જિલ્લા અને રાજ્ય કક્ષાની સ્પર્ધાઓમાં સામેલ થાય તેવી શીખ મળે તે માટે પણ રિવાબા એ તેમના શાળા કક્ષાના સંસ્મરણો આજે સરકારી કન્યા શાળાના મેદાનમાં ખોખો રમીને વર્ષો પછી વાગોળ્યા હતા.
