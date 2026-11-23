વિશ્વ એડ્સ દિવસ પહેલાં જ એડ્સ કંટ્રોલ સોસાયટીના કર્મચારીઓનું ગાંધીનગરની સત્યાગ્રહ છાવણીમાં શક્તિપ્રદર્શન
વર્ષ 2021ની પગાર કપાત પરત કરવા, બાકી ઇન્ક્રીમેન્ટ, પે રિવિઝન અને EPF-ESIC સહિત સાત મુખ્ય માંગણીઓ રજૂ કરવામાં આવી છે.
Published : November 23, 2026 at 2:14 PM IST
ગાંધીનગર: 1 ડિસેમ્બરના વિશ્વ એઇડ્સ દિવસ પૂર્વે જ ગુજરાત સ્ટેટ એઇડ્સ કંટ્રોલ સોસાયટી (GSACS) હેઠળ રાજ્યભરમાં ફરજ બજાવતા કરાર આધારિત કર્મચારીઓએ પોતાની વર્ષો જૂની પડતર માંગણીઓને લઈને સરકાર સામે બાંયો ચઢાવી છે. આજે રાજ્યભરના કર્મચારીઓએ 'માસ સીએલ' (Mass CL)નું એલાન આપી કામગીરીથી અળગા રહી, ગાંધીનગરની સત્યાગ્રહ છાવણી ખાતે એકત્રિત થઈ જોરદાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. જો સરકાર દ્વારા તેમની માંગણીઓનો તાત્કાલિક ઉકેલ લાવવામાં નહીં આવે, તો આગામી દિવસોમાં ગાંધીચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન વધુ ઉગ્ર બનાવવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, દેશભરની સ્ટેટ એઇડ્સ કંટ્રોલ સોસાયટીઓમાં હજારો કર્મચારીઓ વર્ષોથી કરાર આધારિત સેવાઓ આપી રહ્યા છે. ગુજરાતમાં પણ GSACS હેઠળ કાર્યરત કર્મચારીઓ HIV/AIDS નિયંત્રણના રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમના અમલીકરણમાં મહત્ત્વની જવાબદારી નિભાવી રહ્યા છે. આ કાર્યક્રમ કેન્દ્ર સરકારના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય હેઠળ 100 ટકા કેન્દ્રીય નાણાકીય સહાયથી અમલમાં મૂકવામાં આવ્યો હોવા છતાં, ગુજરાતમાં કર્મચારીઓના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ થતું ન હોવાનો યુનિયન દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.
કર્મચારી યુનિયનના જણાવ્યા અનુસાર, પડતર પ્રશ્નો અંગે અનેક વખત લેખિત રજૂઆતો, પત્રવ્યવહાર અને જવાબદાર અધિકારીઓ સાથે બેઠકો યોજવામાં આવી છે. તેમ છતાં કોઈ ન્યાયસંગત નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી, જેના કારણે વર્ષોથી નિષ્ઠાપૂર્વક સેવા આપતા કર્મચારીઓમાં ભારે રોષ અને અસંતોષ ફેલાયો છે.
પગાર કપાતથી લઈને સામાજિક સુરક્ષા સુધીની સાત માંગણીઓ
કર્મચારીઓની મુખ્ય માંગણીઓમાં વર્ષ 2021માં પગાર સુધારણા દરમિયાન કરવામાં આવેલી કથિત ખોટી પગાર કપાતની રકમ પરત ચૂકવવી, 12 મહિનાના કરાર અને વાર્ષિક એક્સટેન્શનની જોગવાઈનો યોગ્ય અમલ કરવો, ICTC કર્મચારીઓ માટે ત્રણ સહીની જટિલ પ્રક્રિયામાં સુધારો કરવો, બાકી વાર્ષિક ઇન્ક્રીમેન્ટ અને એરિયર્સ ચૂકવવા તથા લાંબા સમયથી અટકેલું પે રિવિઝન તાત્કાલિક અમલમાં મૂકવાનો સમાવેશ થાય છે.
આ ઉપરાંત કર્મચારીઓને EPF, ESIC સહિતના સામાજિક સુરક્ષાના લાભો આપવા અને વર્ષોથી સેવા આપતા કર્મચારીઓની સિનિયોરિટી, અનુભવ, કામગીરીનું મૂલ્યાંકન, રજા, પગારની સમાનતા તથા નોકરીની સુરક્ષા અંગે સ્પષ્ટ નીતિ બનાવવાની પણ માંગ કરવામાં આવી છે.
અધિકારીઓની કામગીરીનું ઓડિટ કરી જવાબદારી નક્કી કરવાની માંગ
યુનિયન દ્વારા GSACSના પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર અને સંબંધિત વહીવટી અધિકારીઓની કામગીરી સામે પણ ગંભીર સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. કેન્દ્ર સરકાર અને NACO દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી માર્ગદર્શિકાઓનો ગુજરાતમાં એકસરખો અને પારદર્શક અમલ થતો ન હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. વર્ષ 2021ના પગાર સુધારણા, ઇન્ક્રીમેન્ટ, પે રિવિઝન અને સામાજિક સુરક્ષાના લાભો અંગે થયેલી કાર્યવાહીનું ઓડિટ કરવાની માંગ પણ કરવામાં આવી છે.
સાથે જ NACOના 'ઓફિસ મેમોરેન્ડમ' (Office Memorandum) અને 'ઓપરેશનલ ગાઈડલાઈન્સ' (Operational Guidelines)નું રાજ્યમાં કેટલું પાલન થયું છે તેની ઉચ્ચસ્તરીય તપાસ કરી, કર્મચારીઓના હિતોને નુકસાન પહોંચાડતા નિર્ણયો માટે જવાબદાર અધિકારીઓની જવાબદારી નક્કી કરવાની માંગ ઉઠાવવામાં આવી છે.
20 ટકા વધારાની નાણાકીય સહાય મળે તો આંદોલન સમેટવા તૈયારી
કર્મચારી યુનિયને સરકાર સમક્ષ સમાધાનનો વિકલ્પ પણ રજૂ કર્યો છે. GSACS દ્વારા ગુજરાત સરકારના બજેટમાંથી કર્મચારીઓને હાલના મહેનતાણા ઉપરાંત દર વર્ષે પગારમાં 20 ટકા વધારાની નાણાકીય સહાય આપવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે. આ માટે જરૂરી વહીવટી અને નાણાકીય મંજૂરી આપવામાં આવે, તો કર્મચારીઓના આર્થિક હિતોને ધ્યાનમાં રાખીને આંદોલનનો સુખદ અંત લાવવા અને લડત સમેટવા અંગે યુનિયન નિર્ણય લેશે તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી છે.
વિશ્વ એઇડ્સ દિવસ પહેલાં આંદોલનથી સરકાર પર દબાણ
કર્મચારીઓએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તેમની લડત HIV/AIDS નિયંત્રણ કાર્યક્રમને નુકસાન પહોંચાડવાની નથી, પરંતુ વર્ષોથી સેવા આપતા કર્મચારીઓને ન્યાય, સન્માન અને સામાજિક સુરક્ષા મળે તે હેતુથી આંદોલન કરવામાં આવી રહ્યું છે. સરકાર તાત્કાલિક ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક બોલાવી તમામ માંગણીઓનો સમયમર્યાદામાં ઉકેલ લાવે તેવી માગણી કરવામાં આવી છે.
1 ડિસેમ્બરના વિશ્વ એઇડ્સ દિવસ પહેલાં જ રાજ્યભરના કર્મચારીઓએ માસ સીએલના માધ્યમથી સરકાર સામે શક્તિપ્રદર્શન કરતાં હવે સરકાર શું નિર્ણય લે છે તેના પર સૌની નજર મંડાઈ છે. માંગણીઓનો ઉકેલ નહીં આવે તો આંદોલન વધુ તેજ બનાવવાની ચીમકીથી આગામી દિવસોમાં આ વિવાદ વકરવાની શક્યતા છે.
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