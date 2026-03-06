GPSCમાં 2 માર્ક્સથી રહી ગયા, UPSCમાં છવાઈ ગયા... વાંચો વિપુલ ચૌધરીની ભારતની સૌથી અઘરી પરીક્ષા પાસ કરવાની કહાણી
વિપુલ ચૌધરીને UPSCના પહેલા 3 પ્રયાસમાં તેમને નિષ્ફળતા મળી અને ચોથા પ્રયાસમાં તેમને 348મો રેન્ક મળ્યો હતો. પાંચમા પ્રયાસમાં તેમણે 115મો રેન્ક મેળવ્યો.
Published : March 6, 2026 at 7:44 PM IST
યોગેશ ગજ્જર, અમદાવાદ: યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (UPSC)એ શુક્રવારે 2025 સિવિલ સર્વિસ પરીક્ષાના પરિણામો જાહેર કર્યા. જેમાં રાજસ્થાનના રાવતભાટાના અનુજ અગ્નિહોત્રીએ પરીક્ષામાં ટોપ કરીને પ્રથમ ક્રમ મેળવ્યો છે. દેશભરમાંથી પરીક્ષા આપનારા ઉમેદવારોમાંથી 958 ઉમેદવારો ક્વોલિફાય થયા છે. જેમાં ગુજરાતમાંથી પણ 34 ઉમેદવારોએ UPSCની સિવિલ સર્વિસની પરીક્ષા પાસ કરી છે. જેમાં પાટણ જિલ્લામાંથી વિપુલ ચૌધરીએ પાંચમા પ્રયાસમાં ગુજરાતમાં બીજો ક્રમ મેળવ્યો છે. ખેડૂત પરિવારમાંથી આવતા વિપુલ ચૌધરીએ ETV ભારત સમક્ષ નિષ્ફળતા બાદ મળેલી સફળતાની સફર જણાવી હતી.
ગુજરાતમાં ટોપ-5 UPSC પાસ ઉમેદવારો
ગુજરાતના ટોપ-5 UPSC પાસ ઉમેદવારોની વાત કરીએ તો દિશાંત નિસારને દેશમાં 19મો રેન્ક મળ્યો છે તેઓ ગુજરાતમાં પ્રથમ ક્રમે છે. વિપુલ ચૌધરીને 115મો રેન્ક છે અને ગુજરાતમાં બીજા ક્રમે છે. ભાવેશ જગલનને 128મો રેન્ક, પંકજ સોનીને 130મો રેન્ક અને સૌરભ શર્માને 146મો રેન્ક મળ્યો છે.
34 Youth from Gujarat Clear UPSC A Proud Moment for Team Gujarat— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) March 6, 2026
There was a time when very few young people from Gujarat would attempt the country’s toughest examination the UPSC Civil Services.
But a visionary effort changed this narrative.
When @narendramodi Ji served as… pic.twitter.com/GPJanlEG3E
મૂળ પાટણ જિલ્લાના સાંતલપુરના હમીરપુરા ગામના વતની અને UPSCમાં ગુજરાતમાં બીજા ક્રમે આવનારા વિપુલ ચૌધરીએ ETV ભારત સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરી હતી. જેમાં તેમણે પોતાની તૈયારી અને સફળતા અંગે જણાવ્યું હતું.
વિપુલ ચૌધરીએ કહ્યું કે, તૈયારી 2020ના લોકડાઉન વખતે ચાલુ કરી હતી. મારી કોલેજ પતી ત્યારથી. આ મારો પાંચમો પ્રયાસ હતો. એટલે કોલેજ પતી ત્યારથી તૈયારી કરી રહ્યા હતા. આગળના ત્રણ પ્રયાસમાં ભારે નિષ્ફળતાનો સામનો કરવો પડ્યો. પરંતુ એ છે કે પાછલી વખતે મારે 348મો રેન્ક હતો, એટલે IPSની પોસ્ટ મળી એટલે થોડું એમ થયું કે નિરાંત થઈ. પરંતુ મેં ફરી IAS માટે પ્રયાસ કર્યો અને આ વખતે 115મો રેન્ક મળ્યો એટલે થયું કે થઈ જશે.
પરીક્ષા સમયે દિવસમાં 14-15 કલાકનું વાંચન
વિપુલ ચૌધરી આગળ કહે છે, છેલ્લા પાંચ વર્ષથી મહેનત ચાલે છે એટલે મહેનતને કલાકોમાં વિભાજીત કરવાને બદલે મુખ્ય ટાર્ગેટ એ હતો કે કોઈ સમય વેસ્ટ ન થાય. ઓવરઓલ પરીક્ષા નજીક હોય ત્યારે 14-15 કલાક વાંચન થતું, અને પરીક્ષા ન હોય તો 8-9 કલાક વાંચન થતું. દીન ચર્યા એવી રહેતી કે સવારે 6 વાગ્યે ઉઠીને 7 વાગ્યાથી વાંચવાનું ચાલુ થતું, રાતના 12 વાગ્યા સુધી. બે સમય જમવા જવાનું, આ મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય હતો. ખાવાનું, વાંચવાનું અને સુવાનું, આ 3 વસ્તુ થતી. હવે અમારી ઓગસ્ટમાં 3 મહિનાની ટ્રેનિંગ શરૂ થાય છે અને 2 વર્ષ માટે IASની ડેડિકેટેડ તૈયારી થાય. 2 વર્ષ પછી જે સ્ટેટમાં પોસ્ટિંગ મળે ત્યાં દેશ સેવા માટે પોતાની ભૂમિકા નીભાવશું.
GPSCની પરીક્ષાનો અનુભવ કેવો રહ્યો?
GPSCની પરીક્ષાના અનુભવ વિશે વિપુલ ચૌધરીએ કહ્યું કે, GPSCની પરીક્ષા આપી તેમાં પરિણામ ન આવ્યું ત્યાં સુધી સારો અનુભવ હતો. પરિણામ થોડું ખરાબ આવ્યું. મેઈન્સમાં સારા માર્ક્સ હતા. ટોપ-10માં માર્ક્સ હતા મેઈન્સની અંદર. પરંતુ ઈન્ટરવ્યૂમાં 20 માર્ક્સ જ આવ્યા હતા. એના કારણે પરિણામની કાયાપલટ થઈ ગઈ અને હું GPSCમાં દોઢ-બે માર્ક્સ માટે રહી ગયો. જેના કારણે 1 મહિના સુધી ડિપ્રેસ સમયગાળો ચાલતો હતો.
માતા-પિતા ખેતી કરે છે
પોતાના પરિવાર વિશે તેઓ કહે છે, મારા પરિવારમાં હું, મમ્મી-પપ્પા અને ભાઈ-ભાભી છે. પહેલાથી જ અમારી ખેતી ચાલી આવે છે. પપ્પાએ વચ્ચે બિઝનેસનો પ્રયાસ કર્યો પરંતુ તેમાં સફળતા ન મળી એટલે ખેતીમાં કરે છે. મારા મોટોભાઈ અને ભાભી છે જે તલાટી છે. એટલે અમે પહેલાથી અમે લોઅર મીડલ ક્લાસમાંથી છીએ.
UPSC સિવિલ સર્વિસ પરીક્ષા 2025માં ગુજરાતના 34 ઉમેદવારોને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે X પર પોસ્ટ કરીને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. સાથે જ તેમણે SPIPAની કામગીરીને પણ વખાણી હતી. તો નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પણ સફળ ઉમેદવારોને શુભકામના પાઠવી હતી.
UPSC સિવિલ સર્વિસ પરીક્ષા 2025 માં ગુજરાતના કુલ 34 જેટલા તેજસ્વી દીકરા-દીકરીઓ ઉત્તીર્ણ થયા છે, જે આપણા રાજ્ય માટે અત્યંત ગૌરવની વાત છે. સફળતા મેળવનાર સૌ ઉમેદવારોને હાર્દિક અભિનંદન સહ ઉજ્જ્વળ ભવિષ્યની હાર્દિક શુભકામના પાઠવું છું.— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) March 6, 2026
SPIPA - ગુજરાત સરકાર દ્વારા સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ…
ખાસ છે કે, આ વર્ષે સરદાર પટેલ ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ઓફ પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન (SPIPA)માંથી 34 ઉમેદવારો UPSCમાં પાસ થયા છે. છેલ્લા 3 વર્ષમાં SPIPAના 68 ઉમેદવારો પાસ થયા છે.
