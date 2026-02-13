ETV Bharat / state

આવા સમયમાં ટૂંકા ગાળામાં આટલી સંખ્યામાં દોષિત ઠરાવા ન્યાયિક સિસ્ટમ માટે મહત્વપૂર્ણ વિકાસ માનવામાં આવે છે.

Published : February 13, 2026 at 1:31 PM IST

અમદાવાદ: રાજ્યમાં ડ્રગ્સ વિરોધી અભિયાન વચ્ચે સ્પેશિયલ NDPS કોર્ટે છેલ્લા 8 મહિનામાં 47 ડ્રગ્સ સંબંધિત કેસોમાં સજા ફટકારી છે. સામાન્ય રીતે NDPS કેસોમાં ટ્રાયલ વર્ષો સુધી ચાલતા હોય છે, કારણ કે તેમાં પુરાવાની તપાસ અને કાનૂની પ્રક્રિયા અત્યંત કડક હોય છે. આવા સમયમાં ટૂંકા ગાળામાં આટલી સંખ્યામાં દોષિત ઠરાવા ન્યાયિક સિસ્ટમ માટે મહત્વપૂર્ણ વિકાસ માનવામાં આવે છે.

NDPS કેસોની ગંભીરતા સમજવા માટે પહેલા કાયદાને સમજવો જરૂરી છે. Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 1985માં લાગુ કરાયો હતો, જેથી દેશભરમાં નશીલા પદાર્થોની બનાવટ, ખરીદી-વેચાણ, સંગ્રહ અને હેરફેર પર નિયંત્રણ લાવી શકાય. આ કાયદો આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ કન્વેન્શન સાથે સુસંગત છે અને ગેરકાયદેસર ડ્રગ્સ નેટવર્ક તોડવા માટે રચાયો છે.

રાજ્યમાં સ્પેશિયલ NDPS કોર્ટે છેલ્લા 8 મહિનામાં 47 ડ્રગ્સ સંબંધિત કેસોમાં સજા ફટકારી (ETV Bharat Gujarat)

NDPS હેઠળ ગાંજો, ચરસ, અફીણ, હેરોઇન, કોકેઇન તેમજ MD, LSD જેવા સિંથેટિક ડ્રગ્સનો સમાવેશ થાય છે. માત્ર વેચાણ જ નહીં, પરંતુ સંગ્રહ, પરિવહન, વિતરણ કે સહભાગિતા પણ ગંભીર ગુનો ગણાય છે.

આ કાયદાની ખાસિયત એ છે કે સજા જથ્થા પર આધારિત હોય છે. Small Quantityમાં સજા ઓછી હોઈ શકે છે, પરંતુ Commercial Quantityમાં 10 થી 20 વર્ષની કેદ અને ભારે દંડની જોગવાઈ છે. ઘણી વખત દંડ લાખોથી કરોડોમાં પહોંચે છે. ઉપરાંત, આ કાયદા હેઠળ જામીન મેળવવા માટે કોર્ટને પ્રાથમિક રીતે સંતોષ થવો જરૂરી છે કે આરોપી દોષિત નથી અને ફરી ગુનો કરવાની શક્યતા નથી, જેના કારણે જામીન મેળવવું અત્યંત મુશ્કેલ બને છે.

NDPS કેસોમાં પુરાવાની પ્રક્રિયા ખૂબ ટેક્નિકલ અને કડક હોય છે. જપ્તી કાયદેસર રીતે થઈ હોવી જોઈએ, સીલિંગ અને સેમ્પલિંગ નિયમ મુજબ થવું જોઈએ, FSL રિપોર્ટ વિશ્વસનીય હોવો જોઈએ અને ‘Chain of Custody’ તૂટેલી ન હોવી જોઈએ. નાની ટેક્નિકલ ખામી પણ આરોપીને નિર્દોષ ઠરાવી શકે છે. તેથી તપાસ એજન્સી અને પ્રોસિક્યુશન માટે દરેક પગલું કાયદેસર અને દસ્તાવેજીકૃત હોવું આવશ્યક છે.

સામાન્ય રીતે NDPS કેસોમાં વિલંબના કારણો અનેક હોય છે. FSL રિપોર્ટ મોડા આવવા, સાક્ષીઓ હાજર ન રહેવા, પોલીસ પ્રક્રિયામાં ખામી, અથવા કોર્ટમાં કેસોની ભરમાર. આવા પરિબળોને જોતા 8 મહિનામાં 47 સજા ફટકારવી એ દર્શાવે છે કે તપાસ પ્રણાલી વધુ સુવ્યવસ્થિત બની રહી છે અને પ્રોસિક્યુશન મજબૂત પુરાવા સાથે કેસ રજૂ કરી રહ્યું છે.

આ મુદ્દે સરકારી વકીલ દિલીપસિંહ ઠાકોરે જણાવ્યું હતું કે, NDPS કેસોમાં દોષિત ઠરાવવા માટે પ્રોસિક્યુશનને કાયદાની દરેક જોગવાઈનું કડક પાલન કરવું પડે છે. “જપ્તીથી લઈને FSL રિપોર્ટ અને સાક્ષીઓ સુધી દરેક પુરાવા કોર્ટ સમક્ષ મજબૂત રીતે રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. ટેક્નિકલ ખામી ન રહે તે માટે ખાસ કાળજી લેવામાં આવી છે. ડ્રગ્સ જેવા ગંભીર ગુનાઓમાં કોર્ટનો કડક અભિગમ સમાજ માટે જરૂરી છે.”

આ કાર્યવાહીનો વ્યાપક અર્થ પણ છે. ડ્રગ્સ માત્ર કાનૂની પ્રશ્ન નથી; તે સામાજિક અને આરોગ્ય સંકટ સાથે જોડાયેલ મુદ્દો છે. યુવાનોમાં નશાની લત, સંગઠિત અપરાધ અને આરોગ્ય પર પડતા પ્રભાવ આ બધું સમાજ માટે ગંભીર ચિંતાનો વિષય છે. ઝડપથી અને કડક સજા ડ્રગ્સ માફિયા માટે ડિટરન્ટ તરીકે કામ કરે છે અને ગેરકાયદેસર નેટવર્કને તોડવામાં મદદરૂપ બને છે.

આ આંકડો માત્ર સંખ્યા નથી, પરંતુ સંદેશ છે તપાસ એજન્સી, પ્રોસિક્યુશન અને કોર્ટ તંત્ર વચ્ચે વધુ સંકલન અને જવાબદારી સાથે કામગીરી થઈ રહી છે. રાજ્યમાં ડ્રગ્સ વિરુદ્ધની લડત હવે વધુ કાનૂની રીતે મજબૂત, ટેક્નિકલ રીતે સચોટ અને ઝડપી દિશામાં આગળ વધી રહી છે.

