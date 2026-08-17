ગુજરાતમાં આગામી 10 વર્ષમાં 1 કરોડ યુવાઓને AIની તાલીમ અપાશે, રાજ્ય સરકારે કર્યા MoU
વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી વિભાગ અને Automation Anywhere વચ્ચે મંત્રી અર્જુન મોઢવાડીયાની ઉપસ્થિતિમાં ગાંધીનગર ખાતે MoU કરાયા.
Published : August 17, 2026 at 4:49 PM IST
ગાંધીનગરમાં વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી વિભાગ અને Automation Anywhere વચ્ચે મંત્રી અર્જુન મોઢવાડીયાની ઉપસ્થિતિમાં MoU કરાયા છે. આ સહયોગ અંતર્ગત રાજ્યના યુવાઓને આગામી 10 વર્ષમાં AI આધારિત તાલીમ આપવામાં આવશે. તાલીમ, ક્ષમતાવર્ધન અને AI સંબંધિત પહેલ માટે અંદાજે રૂ. 100 કરોડ સુધીનો સહયોગ પૂરો પાડવામાં આવશે.
ગુજરાત રાજ્યના યુવાનોને આગામી 10 વર્ષમાં AI આધારિત તાલીમ આપવામાં આવશે. જેને લઈને વન મંત્રી અર્જુન મોઢવાડીયાની હાજરીમાં બરોડાની કંપની સાથે એમઓયુ કરવામાં આવ્યા હતા. વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી મંત્રી અર્જુન મોઢવાડીયાએ કહ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પણ 80મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી પ્રસંગે દેશના 1 કરોડ જેટલા યુવાઓને AI તાલીમ આપીને સજ્જ કરવાની જાહેરાત કરી છે. ગુજરાતમાં પણ AI Ecosystemને વધુ મજબૂત બનાવવાના ઉદ્દેશ સાથે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ વચ્ચે સહયોગને વધુ મજબૂત બનાવવા આ MoU કરવામાં આવ્યા છે.
"આ સહયોગ અંતર્ગત ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ, યુવાઓ, સરકારી અધિકારીઓ/કર્મચારીઓ, MSMEs, સ્ટાર્ટઅપ્સ તથા શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ માટે AI/ML અંગે જાગૃતિ અને ક્ષમતાવર્ધન (Capacity Building) કાર્યક્રમો યોજવામાં આવશે. આ ઉપરાંત તાલીમ કાર્યક્રમો, વર્કશોપ, સેમિનાર, વેબિનાર, બૂટકેમ્પ તથા સર્ટિફિકેશન આધારિત કોર્સનું આયોજન કરવામાં આવશે." - અર્જુન મોઢવાડીયા, વનમંત્રી, ગુજરાત રાજ્ય
Automation Anywhere દ્વારા હાથ ધરવામાં આવનાર પ્રવૃત્તિઓ
આ સહયોગ હેઠળ Automation Anywhere દ્વારા યુવાઓમાં તાલીમ, ક્ષમતાવર્ધન (Capacity Building) અને AI સંબંધિત પહેલ માટે 10 વર્ષના સમયગાળામાં અંદાજે રૂ. 100 કરોડ સુધીનો સહયોગ પૂરો પાડવામાં આવશે. કંપની દ્વારા ગુજરાતમાં AI/ML તથા emerging technologies અંગેના તાલીમ કાર્યક્રમોમાં સહયોગ આપવામાં આવશે તેમજ ટ્રેનર્સ, Subject Matter Experts અને Mentors પોતાના ખર્ચે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.
Automation Anywhere દ્વારા તાલીમ અભ્યાસક્રમ, લર્નિંગ કન્ટેન્ટ અને સર્ટિફિકેશન ફ્રેમવર્ક પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. આ ઉપરાંત તાલીમાર્થીઓને પ્રાયોગિક અનુભવ મળે તે માટે Automation Anywhereના no-code/low-code Automation Success Platformના Community Edition licenses ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.
રાજ્ય સરકારની ભૂમિકા
વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી વિભાગ દ્વારા વિવિધ સરકારી વિભાગો, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, યુવાઓ, ઉદ્યોગ સંગઠનો, સ્ટાર્ટઅપ્સ તથા અન્ય હિતધારકો સાથે સંકલન કરવામાં આવશે. જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં તાલીમ કાર્યક્રમો માટે સ્થળ અને જરૂરી માળખાકીય સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.
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