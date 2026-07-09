'ગુજરાત દેશમાં ડેટા સેન્ટર સ્થાપના માટે બેસ્ટ ડેસ્ટિનેશન બનશે': CM ભુપેન્દ્ર પટેલ
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાથે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી અને મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાએ 'વિકસિત ગુજરાત ડેટા સેન્ટર પોલિસી 2026 29'નું લોન્ચિંગ કર્યુ છે.
Published : July 9, 2026 at 6:26 PM IST
ગાંધીનગર: રાજ્યમાં ડિજિટલ ઇકોનોમીને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે 'વિકસિત ગુજરાત ડેટા સેન્ટર પોલિસી 2026 29' અમલમાં મૂકી છે. પોલિસીમાં 51% ગ્રીન એનર્જીનો ઉપયોગ અને ડીસેલીનેશન પ્લાન્ટ દ્વારા પાણી પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરી સસ્ટેનેબિલિટી પર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે 'વિકસિત ગુજરાત ડેટા સેન્ટર પોલિસી 2026 29'નું લોન્ચિંગ કરતા જણાવ્યુ કે, આ પોલિસી દ્વારા ગુજરાત દેશમાં ડેટા સેન્ટર સ્થાપના માટે બેસ્ટ ડેસ્ટિનેશન બનશે.
ડિજિટલ અર્થવ્યવસ્થાને નવી દિશા
મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે, ભારત વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના દૂરંદેશી નેતૃત્વમાં વિશ્વના સૌથી મોટા ડેટા યુઝર અને ડેટા ઉત્પાદક દેશોમાં સ્થાન મેળવી રહ્યું છે. ડિજિટલ યુગમાં ડેટા સૌથી મહત્વપૂર્ણ અને પાયાની સંપત્તિ બની ગયો છે. ડેટા જ વિકસિત ભારતના આર્થિક વિકાસનો નવો આધાર બનીને ડિજિટલ અર્થવ્યવસ્થાને નવી દિશા આપી રહ્યો છે.
ડેટા સેન્ટર ક્ષેત્રે ગુજરાત ગ્લોબલ લીડર બનવા તૈયાર…— Gujarat Information (@InfoGujarat) July 9, 2026
મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના વરદ્હસ્તે ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતેથી ‘વિકસિત ગુજરાત ડેટા સેન્ટર પોલિસી 2026-2029’નું લૉન્ચિંગ; નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, સાયન્સ-ટેક્નોલોજી મંત્રી શ્રી અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા… pic.twitter.com/Q1aB1GSlMm
વિકસિત ગુજરાત ડેટા સેન્ટર પોલિસી 2026-29
રાજ્ય સરકારના સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી વિભાગે તૈયાર કરેલી આ વિકસિત ગુજરાત ડેટા સેન્ટર પોલિસી 2026 29નો લોન્ચિગ સમારોહ ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, સાયન્સ એન્ડ ટેક્નોલોજી મંત્રી અર્જૂન મોઢવાડિયા, મુખ્ય સચિવ એમ.કે.દાસ તેમજ ઉદ્યોગ વેપાર જગતના અગ્રણીઓની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયો હતો.
મુખ્યમંત્રીએ આ સમારોહમાં જણાવ્યું કે ડિજિટલ ઈકોનોમી, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉત્પાદન જેવા ઇમર્જિંગ સેક્ટર્સને નવી ગતિ મળી છે તેમજ વર્લ્ડ ક્લાસ ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે વિશાળ તકો ઉભી થઈ છે.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં આ વર્ષના કેન્દ્રીય બજેટમાં દેશને ક્લાઉડ અને એ.આઈ. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે ગ્લોબલ હબ બનાવવા માટે મહત્વપૂર્ણ જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે. સાથે જ ડેટા સેન્ટર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વૈશ્વિક કામગીરી માટે પ્રદાતાઓને 20 વર્ષનો ટેક્સ હોલીડે આપવામાં આવ્યો છે, તે આ ક્ષેત્રના વિકાસ માટે પ્રેરકબળ બનશે તેમ પણ તેમણે ઉમેર્યુ હતું.
ભવિષ્યમાં ઉભી થનાર ડેટા સેન્ટર્સની માંગ અને રાજ્યમાં ડિજિટલ ઈકોનોમી વધુ મજબૂત બનાવવાના સંકલ્પ સાથે આપણે 'વિકસિત ગુજરાત ડેટા સેન્ટર પોલિસી' જાહેર કરી છે. આ નીતિના નિર્માણ સાથે સંકળાયેલ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. pic.twitter.com/BaU6P5Yucw— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) July 9, 2026
રાજ્યમાં ડિજિટલ ઇકોનોમી વધુ મજબૂત થશે
મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે, વડાપ્રધાન મોદીના નેતૃત્વમાં ગુજરાત આજે દેશની ડિજિટલ વ્યવસ્થામાં મહત્વના પ્લેયર તરીકે ઉભરી રહ્યું છે. એ.આઈ. આધારિત ટેક્નોલોજીના ઝડપી વિકાસ સાથે સ્કેલેબલ ડેટા સ્ટોરેજ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની માંગ સતત વધી રહી છે. આ વધતી માંગને ધ્યાનમાં રાખીને તેમજ રાજ્યમાં ડિજિટલ ઇકોનોમીને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે રાજ્ય સરકારે આ 'વિકસિત ગુજરાત ડેટા સેન્ટર પોલિસી 2026 29' અમલમાં મૂકી છે.
આ નવી પોલિસી દ્વારા રાજ્યમાં ક્લાઉડ સર્વિસિસ, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન, ઈ કોમર્સ પ્લેટફોર્મ, સ્માર્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ સિસ્ટમ્સ અને ડિજિટલ ગવર્નન્સ જેવી સેવાઓને વધુ સક્ષમ અને ગતિશીલ બનાવી શકાશે તેવો વિશ્વાસ તેમણે દર્શાવ્યો હતો.
મુખ્યમંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, રાજ્ય સરકાર લોંગ ટર્મ અને સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ માટે કટિબદ્ધ છે, તે આ પોલિસીમાં સ્પષ્ટ જોવા મળે છે. વિકસિત ગુજરાત ડેટા સેન્ટર પોલિસી માત્ર રાજ્યના જ નહીં, પરંતુ દેશના ન્યુ જનરેશન ડિજીટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલોપમેન્ટને વેગ આપવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે. આગામી સમયમાં આવી નવી ટેક્નોલોજી અને ઇનોવેશન રાજ્યના અર્થતંત્રનું બેકબોન સાબિત થશે એમ પણ મુખ્યમંત્રીએ ઉમેર્યુ હતુ.
गुजरात की एक और ऐतिहासिक पहल!— Rajesh Chudasama (@rajeshchudasma) July 9, 2026
डेटा सेंटर पॉलिसी लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना गुजरात।
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और नवाचार के नए युग की ओर बढ़ता गुजरात, विकसित भारत की मजबूत नींव रख रहा है। pic.twitter.com/J6x93OHReo
નાયબ મુખ્યમંત્રીની પ્રતિક્રિયા
નાયબ મુખ્યમંત્રી મંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિઝનરી નેતૃત્વમાં ગુજરાત ભરોસાની વૈશ્વિક બ્રાન્ડ બન્યું છે. સંઘવીએ દેશમાં સેમિકન્ડક્ટર અને ડેટા ક્ષેત્રે ભૂતકાળમાં મળેલી નિષ્ફળતાઓનો ચિતાર આપતાં જણાવ્યું હતું કે, 1976થી 2009 સુધી દેશમાં અનેક વચનો અને જાહેરાતો થઈ પરંતુ પ્રોજેક્ટ્સ જમીન પર ન ઉતરી શક્યા. વડાપ્રધાનના માર્ગદર્શન હેઠળ વર્ષ 2021માં સેમિકન્ડક્ટર મિશન શરૂ થયું. માત્ર 4 મહિનાના ટૂંકા ગાળામાં ગુજરાતે 3 થી વધુ સેમિકન્ડક્ટર ઓસેટ (OSAT) પ્લાન્ટના લોકાર્પણ કરીને પોતાની ક્ષમતા સાબિત છે.
गुजरात की एक और ऐतिहासिक पहल! डेटा सेंटर पॉलिसी लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना गुजरात। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और नवाचार के नए युग की ओर बढ़ता गुजरात, विकसित भारत की मजबूत नींव रख रहा है। #Gujarat #datacentre pic.twitter.com/NBbMqNWdad— Pravinbhai Gordhanji Mali (@pravinmalibjp) July 9, 2026
ધોલેરા વિશ્વનું સૌથી મોટું 'ડેટા સેન્ટર સિટી' બનશે
ધોલેરાની ક્ષમતા વિશે નાયબ મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, માત્ર ધોલેરામાં જ પોલિસીની ક્ષમતા કરતાં બમણી ડિમાન્ડ છે, જેના પરિણામે ધોલેરા વિશ્વનું સૌથી મોટું 'ડેટા સેન્ટર સિટી' બનશે. ડેટા સેન્ટર સ્થાપવાની સાથે સાથે આગામી સમયમાં ધોલેરાને ગ્લોબલ કેપેબીલીટી સેન્ટર્સ (GCC)નું હેડક્વાર્ટર બનાવવાની દિશામાં પણ સરકાર સક્રિયપણે કામ કરી રહી છે. ધોલેરાની કનેક્ટિવિટી વધારવા ટૂંક સમયમાં જ નવું એરપોર્ટ કાર્યરત થશે અને અમદાવાદથી ધોલેરા વચ્ચે સેમી હાઈસ્પીડ ટ્રેન પણ શરૂ થવા જઈ રહી છે.
ગુજરાત સરકારની વિશ્વસનીયતા એટલી મજબૂત છે કે પોલિસી આજે લોન્ચ થઈ છે, પરંતુ પોલિસીની ૭.૫ ગીગાવોટની ક્ષમતા સામે દેશ અને દુનિયાની લીડિંગ કંપનીઓએ તેના કરતાં બમણી ક્ષમતાની ડિમાન્ડ સાથેના રિક્વેસ્ટ લેટર્સ સરકારને મળી ચૂક્યા છે.
ડેટા સેન્ટરમાં વીજળી અને પાણીની જરૂરિયાત મહત્તમ હોય છે. આ પોલિસી હેઠળ ડેટા સેન્ટરોમાં વપરાતી કુલ ઉર્જામાંથી 51 ટકા ઉર્જા ફરજિયાતપણે ગ્રીન એનર્જી જ વાપરવી પડશે. આ ઉપરાંત ખેડૂતો કે અન્ય ઉદ્યોગોના ભોગે નહીં, પરંતુ દરિયાના પાણીને મીઠું કરવા માટેના ડીસેલીનેશન પ્લાન્ટ પર ભાર મૂકીને પાણી પુરવઠો આપવામાં આવશે.
સરકારી પ્રક્રિયામાં વિલંબ નિવારવા માટે આગામી દિવસોમાં સ્ટેકહોલ્ડર્સ કન્સલ્ટેશન મીટિંગ યોજી રોકાણકારોને લેન્ડ પોકેટ્સ બતાવવામાં આવશે. ધોલેરામાં રોકાણ કરવા ઈચ્છતી કંપનીઓ માટે હેન્ડ હોલ્ડિંગ કરવા અને ડે ટુ ડે પ્રક્રિયા સરળ બનાવવા સીનિયર નોડલ ઓફિસર્સની નિમણૂક પણ કરવામાં આવશે. અંતમાં શ્રી સંઘવીએ વૈશ્વિક હાઇપરસ્કેલ તથા AI ક્ષેત્રના તમામ રોકાણકારોને ગુજરાતમાં રોકાણ માટે આમંત્રિત કરીને ડેટા સેન્ટર ક્ષેત્રે ગુજરાત દેશભરમાં મોખરે રહેશે, તેવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો.
સાયન્સ એન્ડ ટેક્નોલોજી મંત્રી મોઢવાડિયાનો પ્રતિભાવ
સાયન્સ એન્ડ ટેક્નોલોજી મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, નવી “વિકસિત ગુજરાત ડેટા સેન્ટર પોલિસી”ના પરિણામે ગુજરાત AI અને ડેટા સેન્ટર ક્ષેત્રે ગ્લોબલ લીડર બનશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં ગુજરાતને કુલ 10 ગીગાવોટ ક્ષમતાના ડેટા સેન્ટરના પ્રસ્તાવો મળ્યા છે. જેમાંથી 08 ગીગાવોટ સુધીની ક્ષમતા વિકસાવવાનું રાજ્ય સરકારનું આયોજન છે. આ માત્ર ડેટા સ્ટોરેજ પૂરતું મર્યાદિત નથી, પરંતુ આ સમગ્ર દેશ અને દુનિયા માટે એક સંપૂર્ણ AI ઇકોસિસ્ટમ તૈયાર કરવાનો એક ભાગ છે.
મોઢવાડિયાએ વધુ વિગતો આપતાં કહ્યું હતું કે, હવેનો સમય આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને ક્વોન્ટમ કમ્પ્યુટિંગનો છે, જે નવી વિકસતી અર્થવ્યવસ્થાનો મુખ્ય આધારસ્તંભ છે. ગુજરાતે આ નવી ક્રાંતિમાં 'પ્રાઇમ મૂવર' બનવાનો ઐતિહાસિક નિર્ણય લીધો છે. વૈશ્વિક પરિદ્રશ્ય અને વર્તમાન સમયમાં વૈશ્વિક ડેટા સેન્ટરની ક્ષમતાની સરખામણીએ ભારતે હજુ એક લાંબી સફર કાપવાની બાકી છે. આજે અમેરિકામાં અંદાજે 5,500 અને યુનાઇટેડ કિંગડમમાં 500થી વધુ ડેટા સેન્ટર્સ છે, તેની સામે ભારતમાં માત્ર 200 જેટલા જ ડેટા સેન્ટર્સ છે. અમેરિકાની 30 ગીગાવોટ ક્ષમતા સામે ભારતની વર્તમાન ક્ષમતા માત્ર 2 થી 3 ગીગાવોટ છે અને આગામી પ્રોજેક્ટ્સને ગણતરીમાં લઈએ તો પણ આપણે 05 ગીગાવોટને પાર કરી શકતા નથી.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આ ઐતિહાસિક નીતિને આકાર આપવામાં મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીના નેતૃત્વમાં વહીવટી તંત્રએ અભૂતપૂર્વ ઈચ્છાશક્તિ દર્શાવી છે. જેના પરિણામે આગામી 10 વર્ષમાં ગુજરાત AI ઇકોસિસ્ટમનું પણ કેન્દ્ર બનવા સજ્જ છે. આ ક્ષેત્રે મોટા પ્રમાણમાં રોકાણ કરવા મંત્રી મોઢવાડીયાએ સૌ રોકાણકારોને અનુરોધ કર્યો હતો.
મુખ્ય સચિવ મનોજકુમાર દાસે “વિકસિત ગુજરાત ડેટા સેન્ટર પોલિસી”ને ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ક્ષેત્રે ગેમ ચેન્જર ગણાવી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને મશીન લર્નિંગના યુગમાં મજબૂત ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ખાસ કરીને ડેટા સેન્ટર્સના મહત્વને ધ્યાને રાખીને આ નીતિ બનાવવામાં આવી છે.
મુખ્ય સચિવે ઉમેર્યું હતું કે, ડેટા સેન્ટર્સ માટે જરૂરી પુષ્કળ માત્રામાં પાણી અને વીજળીની જરૂરિયાત પૂરી કરવા ગુજરાત સજ્જ છે, કારણ કે રાજ્ય પાસે વિશાળ દરિયાકાંઠો અને સૌર પવન ઉર્જા જેવા રિન્યુએબલ એનર્જીના વિપુલ સ્ત્રોત ઉપલબ્ધ છે. આ નવી પોલિસી દ્વારા ગુજરાતમાં અંદાજે રૂ. 6 લાખ કરોડનું માતબર રોકાણ આવવાની અને મોટા પાયે રોજગારીની તકો ઉભી થવાની અપેક્ષા છે, જે વર્લ્ડ બેંકની વ્યાખ્યા મુજબ ગુજરાતને 'હાઈ મિડલ ઇકોનોમી' તરીકે વધુ મજબૂત બનાવશે.