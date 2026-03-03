ગુજરાતના સ્કૂલ ડ્રોપઆઉટે AI ટેકનિશિયન બનીને ભારતના ડેરી સેક્ટરની કાયા પલટી, ખેડૂતોની આવક વધી
દીપક 1999થી સુરત જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ લિમિટેડ, જે સુમુલ ડેરી તરીકે પ્રખ્યાત છે, તેની સાથે AI ટેકનિશિયન તરીકે કામ કરી રહ્યા છે.
ગાંધીનગર: ગુજરાતના એક આદિવાસી ગામના 63 વર્ષીય કૃત્રિમ બીજદાન (AI) ટેકનિશિયને એવી સિદ્ધિ મેળવી છે જેને ડેરી ક્ષેત્રના ઘણા લોકો ચમત્કાર કહે છે. સુરત જિલ્લાના મહુવા તાલુકાના વાહેવલ ગામના દીપક પટેલે પશુઓમાં ગર્ભાધાન સફળતા દર 80 ટકા નોંધાવ્યો છે, જે દેશમાં સૌથી વધુ છે.
ગયા અઠવાડિયે, દીપક પટેલને એક ખેડૂતનો ફોન આવ્યો જેમાં તેમણે તેમની ગાય માટે કૃત્રિમ ગર્ભાધાનની વિનંતી કરી હતી. પશુની તપાસ કર્યા પછી, દીપકે ખેડૂતને થોડા કલાકો રાહ જોવાની સલાહ આપી, અને કહ્યું કે આ પ્રક્રિયા માટે યોગ્ય સમય નથી. તેમનો સાવચેતીભર્યો સમય તેમની અસાધારણ સફળતા પાછળનું એક મુખ્ય કારણ છે.
દીપક 1999થી સુરત જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ લિમિટેડ, જે સુમુલ ડેરી તરીકે પ્રખ્યાત છે, તેની સાથે AI ટેકનિશિયન તરીકે કામ કરી રહ્યા છે. છેલ્લા બે દાયકામાં, તેમણે ડેરી ક્ષેત્રમાં સતત સૌથી વધુ AI ગર્ભાધાન દર જાળવી રાખ્યો છે. તેમના નોંધપાત્ર પ્રદર્શનને કારણે, તેઓ ડેરી વર્તુળોમાં વ્યાપકપણે જાણીતા છે.
આ વિશે વાત કરતા દીપક પટેલ કહે છે, "મારા માતા-પિતા ખેડૂત હતા અને પશુપાલન સાથે સંકળાયેલા હતા. હું તેમની પાસેથી કેટલીક કુશળતા અને જ્ઞાન શીખ્યો હતો."
નિષ્ણાતો કહે છે કે ભારતમાં સરેરાશ AI ગર્ભાધાન દર 35 થી 40 ટકાની વચ્ચે છે. તેનાથી વિપરીત, દીપકનો 80 ટકા સફળતા દર રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સરેરાશ બંને કરતા ઘણો વધારે છે. તેમના કાર્યથી તેમના પ્રદેશમાં પશુઓની પ્રજનન કાર્યક્ષમતા, દૂધ ઉત્પાદન અને ખેડૂતોની આવકમાં નોંધપાત્ર સુધારો થયો છે.
સુમુલ ડેરીના પશુચિકિત્સા વિભાગના વડા અજિતસિંહ જાદવે જણાવ્યું કે, "સુમુલ ડેરી સુરત અને તાપી જિલ્લામાં વાર્ષિક આશરે 500,000 કૃત્રિમ ગર્ભાધાન (AI) પ્રક્રિયાઓ કરે છે, જે સરેરાશ 53 ટકા ગર્ભાધાન દર જાળવી રાખે છે."
તેમણે ઉમેર્યું કે, "ઘણા AI ટેકનિશિયનોમાં, દીપક પટેલ નોંધપાત્ર 80% ગર્ભાધાન દર સાથે અલગ પડે છે - આ એક એવો આંકડો છે જેનો સીધો મતલબ છે કે, જે ખેડૂતોને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા પશુધન મળવાની સાથે અને દૂધ ઉત્પાદનમાં વધારો થાય છે."
સુમુલ ડેરીના ભૂતપૂર્વ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પી.આર પાંડેએ જણાવ્યું હતું કે, સુમુલ ડેરીએ દીપકની પ્રતિભાને શરૂઆતમાં જ ઓળખી હતી અને તેમને 1999માં AI ટેકનિશિયન તરીકે નિયુક્ત કર્યા હતા. તેઓ કહે છે, "તેમણે દેશમાં સૌથી વધુ 80 ટકા AI ગર્ભાધાન દર જાળવી રાખ્યો છે."
સુમુલ ડેરી સુરત અને તાપી જિલ્લામાંથી દૂધ મેળવે છે. તે ગુજરાત કો-ઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશન લિમિટેડ હેઠળ ઉત્પાદન એકમો તરીકે કાર્ય કરતા 21 જિલ્લા યુનિયનોમાંથી એક છે, જે અમૂલ બ્રાન્ડ હેઠળ ડેરી ઉત્પાદનોનું માર્કેટિંગ કરે છે.
પશુઓમાં કેવી રીતે કૃત્રિમ ગર્ભાધાન થાય છે?
કૃત્રિમ ગર્ભાધાન (AI) એ એક વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ છે જેમાં આનુવંશિક રીતે શ્રેષ્ઠ નર પ્રાણીમાંથી વીર્ય એકત્રિત કરવામાં આવે છે અને ગરમીના સમયગાળા દરમિયાન માદામાં દાખલ કરવામાં આવે છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય જાતિની ગુણવત્તામાં સુધારો કરવાનો, રોગના સંક્રમણને રોકવાનો અને દૂધ ઉત્પાદનમાં વધારો કરવાનો છે.
દીપકના ઉચ્ચ સફળતા દરથી ખેડૂતોને મોટા આર્થિક ફાયદા થયા છે. 80 ટકા ગર્ભાધાન દર સાથે, દર 100 માંથી 80 ગર્ભાધાનમાં પશુ ગાભણી થાય છે. આનો અર્થ એ છે કે વધુ વાછરડા, ઝડપી ધણની વૃદ્ધિ અને વધુ દૂધ ઉત્પાદન. ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ ખેડૂત 10 ભેંસનું ગર્ભાધાન કરે છે અને 8 થાય છે, તો તેને 4 કે 5 ને બદલે 8 વાછરડા મળે છે. દૂધ ઉત્પાદન માટે વધુ વાછરડા ઉછેરી શકાય છે અથવા વેચી શકાય છે, જેનાથી ખેડૂતની આવકમાં વધારો થાય છે.
વધુ સફળ ગર્ભાધાનનો અર્થ એ પણ થાય છે કે ધણમાં વધુ ધાવણ કરાવતા ગાય-ભેંસ આવે છે, જે કુલ દૂધ ઉત્પાદનમાં વધારો કરે છે. ગર્ભાધાન દરમાં થોડો વધારો પણ પ્રાદેશિક અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે દૂધ પુરવઠામાં નોંધપાત્ર વધારો કરી શકે છે. દીપકના આ કાર્યથી વાછરડાના અંતરાલ અને પ્રજનન ખર્ચ ઘટાડવામાં મદદ મળી છે. તેઓએ વધુ સારી ગુણવત્તાવાળા વાછરડા અને વધુ દૂધ ઉત્પાદન પણ જોયું છે, જેનાથી વધુ નાણાકીય સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે.
ડેરી પ્રોફેશનલ પી.આર. પાંડેનું દિપક પટેલના જીવન અને કાર્ય પરનું પુસ્તક સુરત જિલ્લાના મહુવા તાલુકામાં પશુઓના દૂધ ઉત્પાદકતામાં નોંધપાત્ર ઉછાળો દર્શાવે છે. મહુવા તાલુકામાં દૂધ ઉત્પાદકતા રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે સંકર ગાયો માટેના માપદંડો કરતાં નોંધપાત્ર રીતે શ્રેષ્ઠ છે. મહુવામાં, જ્યાં દીપક પટેલ કૃત્રિમ બીજદાન ટેકનિશિયન તરીકે કામ કરે છે, ત્યાં સંકર ગાયો દરરોજ સરેરાશ 11.2 લિટર દૂધ આપે છે, જે ગુજરાતના સરેરાશ 8.05 લિટર અને રાષ્ટ્રીય સરેરાશ 7.4 લિટર કરતાં ઘણું વધારે છે.
પી.આર. પાંડે અને શાશ્વત અધ્વર્યુ દ્વારા લખાયેલ 'ધ મિરેકલ બોય-દીપક પટેલ' નામના પુસ્તકમાં દીપકની પ્રેરણાદાયી સફરનું દસ્તાવેજીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. રાષ્ટ્રીય ડેરી વિકાસ બોર્ડ (NDDB) દ્વારા એક ખાસ દસ્તાવેજી ફિલ્મ "સફળ બિજદાન" બનાવવામાં આવી છે અને દેશમાં કૃત્રિમ બીજદાન ટેકનિશિયનોને તાલીમ આપવા માટે તેનું વ્યાપકપણે પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
દીપક પટેલના ઉત્કૃષ્ટ યોગદાનને કારણે તેમને રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે અનેક સન્માન મળ્યા છે. કેન્દ્રીય સહકાર મંત્રી અમિત શાહ દ્વારા તેમનું સન્માન પણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં તેમના કાર્યના રાષ્ટ્રીય મહત્વ પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો હતો.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય સહકારી મંત્રી અમિત શાહના નેતૃત્વમાં ભારતનું ડેરી ક્ષેત્ર વૈશ્વિક સ્તરે અગ્રણી તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. ભારત સમગ્ર વિશ્વમાં દૂધ ઉત્પાદનમાં પ્રથમ ક્રમે છે. ગુજરાત ડેરી ઉદ્યોગમાં નવા સીમાચિહ્નો હાંસલ કરી રહ્યું છે. પશુપાલન વિભાગ પશુધન સુધારણામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે.
