RTE હેઠળ ગુજરાતમાં દર વર્ષે 77 હજાર પ્રવેશ, ખાનગી શાળાઓને લાખોનું નુકસાન, FRC મુજબ ફીની માંગ કેમ ઉઠી?
ગુજરાતમાં 2016થી RTE કાયદો અમલમાં છે અને દર વર્ષે આશરે 77 હજાર વિદ્યાર્થીઓને 17 હજાર ખાનગી શાળાઓમાં 25 ટકા બેઠકો પર પ્રવેશ આપવામાં આવે છે.
Published : September 25, 2026 at 6:00 PM IST
ભાવનગર: ગુજરાતમાં RTE હેઠળ દર વર્ષે આશરે 77 હજાર વિદ્યાર્થીઓને ખાનગી શાળાઓમાં પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. ત્યારે સરકાર દ્વારા ચૂકવવામાં આવતી રકમ અને FRC દ્વારા નક્કી થતી ફી વચ્ચે મોટો તફાવત હોવાથી ખાનગી શાળાઓને લાખો રૂપિયાનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. આથી સેલ્ફ ફાઇનાન્સ મહામંડળે હાઈકોર્ટમાં FRC મુજબ ફી આપવાની માંગ સાથે ચુકાદો પણ મેળવ્યો છે.
ગુજરાત સરકારે 2016માં RTE કાયદો અમલમાં મૂક્યો હતો. ખાનગી શાળાઓમાં 25% RTE હેઠળ પ્રવેશ આપવાની કાયદાકીય શરૂઆત થઈ હતી. બે વર્ષમાં સેલ્ફ ફાઇનાન્સ મહામંડળ હાઈકોર્ટમાં પહોંચી ગયું. સેલ્ફ ફાઇનાન્સ મહામંડળ ફીને લઈને હાઈકોર્ટમાં પહોંચ્યું હતું, જ્યાં FRC મુજબની માંગ કરવામાં આવી હતી. ગુજરાત અને ભાવનગર જિલ્લામાં દર વર્ષે RTE હેઠળ કેટલા પ્રવેશ આપવામાં આવે છે, RTE હેઠળ સરકારને ફાયદો કે નુકસાન છે કે પછી ખાનગી શાળાઓ ભીંસમાં આવી રહી છે, તેની સ્થિતિ જાણો.
ભાવનગર જિલ્લામાં દર વર્ષે RTE હેઠળ પ્રવેશ
ગુજરાતમાં દર વર્ષે RTE હેઠળ અનેક વિદ્યાર્થીઓને ખાનગી શાળાઓમાં પ્રવેશ મળે છે. ત્યારે ETV Bharat એ શિક્ષણાધિકારી હિતેન્દ્રસિંહ પઢેરીયાની મુલાકાત લેતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભાવનગર જિલ્લામાં દર વર્ષે RTE હેઠળ 1100 જેટલા પ્રવેશ થતા હોય છે. દરેક શાળામાં એક વિદ્યાર્થી દીઠ 13,675 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. આ સાથે વિદ્યાર્થીઓને પુસ્તકો અને સાધન સહાય માટે તેના ખાતામાં 3,000 જેવી રકમ જમા કરવામાં આવે છે. જિલ્લામાં અંદાજિત 260 જેટલી સ્વનિર્ભર શાળાઓ આવેલી છે. નવી સેલ્ફ ફાઇનાન્સ શાળાઓમાં પહેલા ધોરણની સંખ્યા મુજબ RTE પ્રવેશ અપાય છે.
સેલ્ફ ફાઇનાન્સ મહામંડળનો હાઈકોર્ટમાં પડકાર
ગુજરાત સેલ્ફ ફાઇનાન્સ મહામંડળના મહામંત્રી મનહર રાઠોડે આ મામલે જણાવ્યું હતું કે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર RTE એક્ટ આવ્યો ત્યારથી સેલ્ફ ફાઇનાન્સ શાળાઓમાં 25 ટકા બેઠકો ફાળવવી ફરજિયાત થઈ છે. શરૂઆતમાં 10,000 રૂપિયા આપવામાં આવતા હતા. અમારું સેલ્ફ ફાઇનાન્સ મહામંડળ હાઈકોર્ટમાં ગયું અને હાઈકોર્ટનો એવો ચુકાદો આવ્યો કે જેમાં FRCમાં નક્કી થયેલી જે રકમ છે તે અથવા સરકાર પોતાની શાળામાં જે બાળક પાછળ ખર્ચ કરે છે તે ખર્ચ આપવો, પરંતુ અત્યાર સુધી હાઈકોર્ટના ચુકાદાનો અમલ કરવામાં આવ્યો નથી.
સરકાર કેટલો ખર્ચ કરે અને ખાનગી શાળાને કેટલો મળે
મનહર રાઠોડે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે એક બાળક પાછળ સરકાર 42,700થી લઈને 62,700 સુધી ઓથેન્ટિક આંકડા પ્રમાણે ખર્ચ કરે છે. અમારી માંગણી એવી છે કે અમે બધા બાળકો સાથે RTEના બાળકને ભણાવીએ છીએ ત્યારે 10,000 કે 13,000 રૂપિયા યોગ્ય નથી. અમે એક બાળકને શિક્ષણ સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા સાથે આપીએ છીએ. જે બાળક પાસેથી સંપૂર્ણ ફી લઈને સુવિધા આપીએ છીએ તે જ સુવિધા સાથે RTEના બાળકને પણ શિક્ષણ આપીએ છીએ.
ગુજરાતમાં શાળાઓ અને RTEના બાળકો કેટલા
મનહર રાઠોડે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે અમને FRCની મંજૂર થયેલી ફી આપવી જોઈએ. આખા ગુજરાતમાં અંદાજિત 77,000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ RTE હેઠળ એડમિશન લેતા હોય છે. જ્યારે ભાવનગર જિલ્લામાં 1500 જેટલા બાળકોને RTE હેઠળ પ્રવેશ મળે છે. અમારી સરકારને વિનંતી એટલી છે કે હાઈકોર્ટના ચુકાદા પ્રમાણે અમને રકમ આપવી જોઈએ.
ગુજરાતમાં ચાર ઝોનમાં FRCને એક કરવાની માંગ
મનહર રાઠોડે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે FRCની અંદર ગુજરાતમાં ચાર કમિટીઓ આવેલી છે જે ચાર ઝોનમાં છે. દર વર્ષે અમારે ફાઈલ મૂકવી પડે છે. ગુજરાતમાં 17,000 શાળાઓએ ચાર ઝોનમાં ફાઈલ મૂકવી પડે છે અને એફિડેવિટ કરાવવું પડે છે. જો કે 17,000માંથી ખૂબ ઓછી શાળાઓ ફી વધારો માંગે છે. દર વર્ષે 7થી 10 ટકાના વધારા માટે FRCની ફાઈલ ન મૂકવી પડે તેવી અમારી માંગણી છે. ઉદાહરણ સ્વરૂપે રાજકોટ ઝોનમાં 6500 જેટલી ફાઈલ આવે તેના નિકાલમાં છ મહિના જાય છે, તેના બદલે સરકાર ગુજરાતની એક જ FRC કરે અને 7થી 8 ટકા સુધી વધારો માંગતી શાળાઓને ફાઈલ મૂકવી ન પડે તેવી માંગ છે.
ખાનગી શાળાઓને RTE બાળકને લઈને નુકસાન
મનહર રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે અમારી કુલ સંખ્યા હોય તેના 25 ટકા બેઠકો ફાળવવામાં આવે છે. હવે સમજો કે કોઈ એક સ્કૂલ છે તેની ફી 23,000 છે તેની સામે સરકાર 13,000 આપે તો 10 હજારનો લોસ ક્યાંથી કાઢવાનો? તેમાં કોઈ બીજો વધારો લઈ શકાતો નથી. આમ લાખોનું નુકસાન શાળાઓને થઈ રહ્યું છે. 25 ટકા RTE પ્રવેશ મળે તો તે જગ્યામાં અમારે નુકસાન જ આવે છે. આથી શાળાઓને FRC મુજબ ફી આપવામાં આવે તેવી માંગ છે.
વેબસાઈટ મહિનાથી બંધ હોવાનું અનુમાન
ETV Bharat એ શિક્ષણાધિકારી કચેરીએ 5 વર્ષના આંકડાની માંગ કરી હતી. ત્યારે કચેરીના સૂત્રમાંથી જાણવા મળ્યું હતું કે અમે ઓનલાઈન જોઈ લેતા હોઈએ છીએ પણ એક મહિનાથી RTEની વેબસાઈટ બંધ છે. અમે પણ કોશિશ કરી હતી ખોલવાની પણ મેઇન્ટેનન્સ લખેલું આવે છે અને વેબસાઈટ ખુલી નહોતી.
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