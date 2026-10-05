રાજ્યભરના મહેસુલી કર્મચારીઓ માસ CL પર, કલેકટર કચેરીઓમાં કામકાજ ઠપ
જૂનાગઢ સહિત સમગ્ર રાજ્યના મહેસુલી કર્મચારીઓ આજે એક દિવસની પ્રતીક માસ CL પર ઉતર્યા છે, જેના કારણે તમામ કલેકટર કચેરીઓમાં કામકાજ ખોરવાયું છે.
Published : October 5, 2026 at 1:37 PM IST
જૂનાગઢ સહિત સમગ્ર રાજ્યના મહેસુલી કર્મચારીઓ આજે એક દિવસની માસ CL પર ઉતરી ગયા છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષથી વધુ સમયથી પ્રમોશન, સિનિયોરિટી, નજીકના સ્થળે બદલી, કર્મચારીઓની ઘટ અને વહીવટી કામમાં અસુવિધા જેવી વિવિધ પડતર માંગણીઓને લઈને અનેક વખત રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી. પરંતુ રાજ્ય સરકાર અને મહેસુલ વિભાગે કોઈ કાર્યવાહી ન કરતા આજે રાજ્યના તમામ મહેસુલી કર્મચારીઓ એક દિવસની પ્રતીક માસ CL પર ઉતર્યા છે, જેના કારણે તમામ કલેકટર કચેરીઓ અને મહેસુલી કચેરીઓમાં કામકાજ ઠપ થઈ ગયું છે.
રાજ્યભરમાં કામકાજ ઠપ
આજે જૂનાગઢ જિલ્લા સહિત રાજ્યના મહેસુલી કર્મચારીઓ માસ CL પર છે. કર્મચારી મહામંડળ દ્વારા છેલ્લા પાંચ વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી કર્મચારીઓના વિવિધ પ્રશ્નોને લઈને રાજ્ય સરકાર અને મહેસુલ વિભાગ સમક્ષ અનેક વખત રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી. તેમ છતાં પ્રશ્નોનું નિરાકરણ ન આવતા અંતે સમગ્ર રાજ્યના મહેસુલી કર્મચારીઓએ એક દિવસની માસ CL પર ઉતરીને તમામ પ્રકારના કામકાજથી અળગા રહેવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
કર્મચારી મહામંડળે ચીમકી આપી છે કે જો રાજ્ય સરકાર આગામી દિવસોમાં મહેસુલી કર્મચારીઓની માંગોને લઈને કોઈ હકારાત્મક નિર્ણય કે પ્રતિભાવ નહીં આપે, તો 10મી ઓક્ટોબરથી રાજ્યભરના તમામ મહેસુલી કર્મચારીઓ અચોક્કસ મુદતની હડતાળ પર ઉતરશે.
શું છે કર્મચારીઓની માંગણીઓ?
સમગ્ર રાજ્યના મહેસુલી કર્મચારીઓની 14 જેટલી પડતર માંગણીઓ છે. જેમાં મુખ્ય માંગ એ છે કે નાયબ મામલતદાર અને મામલતદારની સીધી ભરતીની પ્રક્રિયા બંધ કરીને મહેસુલી કર્મચારીઓમાંથી સિનિયોરિટીના આધારે મામલતદાર અને નાયબ મામલતદાર તરીકે પ્રમોશન આપવામાં આવે.
સાથે સાથે જે કર્મચારીઓ પ્રમોશન મેળવીને બદલી થયા છે, તેમને ફરીથી તેમના નજીકના અથવા વતનના જિલ્લામાં તેમની માંગણી અનુસાર બદલી કરવામાં આવે. વધુમાં કોઈ પણ નાયબ મામલતદાર કે મહેસુલી કર્મચારીની બદલી માટે જે NOC પ્રક્રિયા છે તેને રદ કરીને બદલી માટેનું એક ઓનલાઇન પોર્ટલ શરૂ કરવામાં આવે અને તેના માધ્યમથી જ કર્મચારીઓની બદલી કરવામાં આવે. આ માંગણીઓને લઈને આજે એક દિવસની માસ CL પાડવામાં આવી છે, જેને કારણે જૂનાગઢ સહિત રાજ્યની તમામ મહેસુલી કચેરીઓમાં કામકાજ ખોરવાયું છે.
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