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ગુજરાતમાં અત્યાર સુધીમાં ચાંદીપુરાથી 22 દર્દીના મોત, હાલમાં 7 દર્દીઓ ICU માં સારવાર હેઠળ

આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ્લ પાનશેરિયાએ જણાવ્યું હતું કે, શંકાસ્પદ 184 દર્દીઓમાંથી 35 દર્દીઓ ચાંદીપુરા વાયરસથી સંક્રમિત હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ્લ પાનશેરિયા
આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ્લ પાનશેરિયા (ANI)
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By ANI

Published : August 4, 2026 at 10:17 AM IST

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ગાંધીનગર: રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ્લ પાનશેરિયાએ જણાવ્યું છે કે, 184 દર્દીઓ (શંકાસ્પદ કેસ સહિત) માંથી 35 દર્દીઓ ચાંદીપુરા વાયરસથી સંક્રમિત હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

સોમવારે પાનશેરિયાએ જણાવ્યું હતું કે, અત્યાર સુધીમાં 22 દર્દીઓના મોત થયા છે, જ્યારે સાત અન્ય દર્દીઓ સુપર-સ્પેશિયાલિસ્ટ ડોકટરોની દેખરેખ હેઠળ વેન્ટિલેટર અને ઓક્સિજન સપોર્ટ પર ICU માં સારવાર લઈ રહ્યા છે. રાજ્ય આરોગ્ય વિભાગ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં દેખરેખ અને તપાસના પ્રયાસોને વધુ ઝડપી બનાવવામાં આવી રહી છે અને શંકાસ્પદ કેસોને ઓળખવા અને અલગ કરવા માટે કામ કરી રહ્યું છે.

પાનાશેરિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "ગુજરાતમાં, અમે શંકાસ્પદ કેસ સહિત 184 દર્દીઓના લોહીનું પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. આમાંથી 35 દર્દીઓ ચાંદીપુરા વાયરસથી સંક્રમિત હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. હાલમાં, સાત દર્દીઓ સુપર-સ્પેશિયાલિસ્ટ ડોકટરોની દેખરેખ હેઠળ વેન્ટિલેટર અને ઓક્સિજન સપોર્ટ પર ICUમાં સારવાર લઈ રહ્યા છે. દુઃખની વાત છે કે, અત્યાર સુધીમાં 22 દર્દીઓ મૃત્યુ પામ્યા છે, અને અમે અમારી સંવેદના વ્યક્ત કરીએ છીએ."

તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, "અમારી ટીમ શક્ય તેટલા ગામડાઓ સુધી પહોંચવા માટે કામ કરી રહી છે. સુપર-સ્પેશિયાલિસ્ટ ડોકટરો અને અમારી આરોગ્ય ટીમ દર્દીઓ મળી આવેલા તમામ વિસ્તારોમાં પરીક્ષણો કરી રહી છે, તેમજ અન્ય લોકો અને પરિવારના સભ્યોની તપાસ કરી રહી છે. જો કે, તે જ વિસ્તારમાં હજુ સુધી અન્ય કોઈ દર્દીઓ મળ્યા નથી. તેથી, કેસ શોધ અને સંશોધન ખૂબ મુશ્કેલ બની ગયું છે. સેન્ડફ્લાય સર્વવ્યાપી છે. ચાંદીપુરા વાયરસ રોગ તેમના કરડવાથી થાય છે."

પાનાશેરિયાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આરોગ્ય અધિકારીઓએ ગુજરાતભરના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો (PHC), સામુદાયિક આરોગ્ય કેન્દ્રો (CHC) અને સિવિલ હોસ્પિટલોના ડોકટરો સાથે દર્દી વ્યવસ્થાપન અને સારવાર પદ્ધતિઓની ચર્ચા કરી હતી. મંત્રીએ ઉમેર્યુ હતું કે ચાંદીપુરા વાયરસ માટે હાલમાં કોઈ ચોક્કસ દવા કે ઈલાજ નથી, અને દર્દીઓને તેમના લક્ષણોના આધારે સારવાર આપવામાં આવી રહી છે.

તેમણે વધુમાં ઉમેર્ હતું કે , સોમવારે " ગાંધીનગરમાં અમારી ટીમે ગુજરાતભરના તમામ PHC, CHC અને સિવિલ હોસ્પિટલોના ડોકટરો સાથે ચાંદીપુરની સારવાર અંગે ચર્ચા કરી રહી છે, અને અમને આશા છે કે હાલમાં હોસ્પિટલમાં એક પણ દર્દીનું મૃત્યુ નહીં થાય. અમારી ટીમ અને અમારા ડોકટરો અથાક મહેનત કરી રહ્યા છે. કોઈ ચોક્કસ ઈલાજ નથી, કોઈ દવા નથી અને કોઈ ચોક્કસ સારવાર નથી. ડોકટરો લક્ષણોના આધારે તેની સારવાર કરી રહ્યા છે." પાનાશેરિયાએ જનતાને સાવચેત રહેવા અને અફવાઓથી દૂર રહેવાની પણ અપીલ કરી. તેમણે કહ્યું કે માટીના ઘરો અથવા દિવાલોમાં તિરાડો તાત્કાલિક રિપેર કરવી જોઈએ. વધુમાં, જો બાળકોને તાવ, ઉલટી, હુમલા અથવા અન્ય કોઈ ગંભીર લક્ષણોનો અનુભવ થાય છે, તો તેઓએ તાત્કાલિક નજીકના સરકારી જિલ્લા હોસ્પિટલનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. તેમણે લોકોને આરોગ્ય વિભાગની ટીમોને સહકાર આપવા અને અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપવા વિનંતી કરી.

ગુજરાતમાં, 15 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોમાં ચાંદીપુરા વાયરસના લક્ષણોના પ્રતિભાવમાં રાજ્ય સરકારની આરોગ્ય વ્યવસ્થા સંપૂર્ણપણે તૈયાર અને સક્રિય છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની સીધી દેખરેખ હેઠળ, આરોગ્ય વિભાગ રાજ્યભરમાં ચાંદીપુરા વાયરસની સ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહ્યું છે અને તમામ જરૂરી સાવચેતીનાં પગલાં લઈ રહ્યું છે.

વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠન (WHO) અનુસાર, ચાંદીપુરા વાયરસ રેબ્ડોવિરિડે પરિવારનો છે અને ભારતના પશ્ચિમ, મધ્ય અને દક્ષિણ ભાગોમાં, ખાસ કરીને ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન, AES (એક્યુટ એન્સેફાલીટીસ સિન્ડ્રોમ) ના છૂટાછવાયા કેસો અને પ્રકોપનું કારણ બને છે. તે સેન્ડફ્લાય (માખી મચ્છર અને કિટક જેવા જંતુઓ દ્વારા ફેલાય છે. ગુજરાતમાં CHPV બીમારી માટે ફ્લેબોટોમસ પાપાટાસીને (એક સેન્ડફ્લાય) આ રોગનો વાહક ગણાવ્યો છે.

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ચાંદીપુરા વાયરસ
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