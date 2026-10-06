ગુજરાત ભાડા વિધેયકઃ સરકારના આશ્વાસન બાદ સમેટાઈ વકીલોની હડતાળ, પાંચ સભ્યોની કમિટીની થશે રચના
ગુજરાત ભાડા વિધેયકમાં ભાડૂઆત અને મિલકત સંબંધિત સત્તા ન્યાયપાલિકા પાસે જ રહેવા દેવાની સરકારે ખાતરી આપી છે.
Published : October 6, 2026 at 9:44 PM IST
ગાંધીનગરઃ 'ગુજરાત ભાડા વિધેયક'ને લઈને છેલ્લા કેટલાક દિવસથી ચાલી રહેલી વકીલોની હડતાળનો આખરે અંત આવ્યો છે. રાજ્ય સરકાર અને બાર કાઉન્સિલની મળેલી બેઠક બાદ આ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. બાર કાઉન્સિલનું કહેવું છે કે, રાજ્ય સરકારે તેમની માગણીઓ ગ્રાહ્ય રાખી છે અને સાથે જ પાંચ સભ્યોની એક કમિટી રચવાની પણ ખાતરી આપી છે.
રાજ્યભરમાં નવા ભાડા વિધેયકને લઈને ભારે આક્રોશ ફેલાયો હતો. વકીલો દ્વારા રાજ્યના દરેક જિલ્લામાં વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. ગુજરાત ભાડા વિધેયકના વિરોધમાં રાજ્યના દરેક જિલ્લામાં વકીલો કામકાજથી અળગા રહ્યા હતા. ભારે વિરોધ બાદ રાજ્ય સરકાર અને બાર કાઉન્સિલના સભ્યો અને વકીલ આગેવાનોની મહત્વની બેઠક યોજાઈ હતી.
ન્યાયપાલિકા પાસે જ સત્તા રહેવા દેવાની સરકારની ખાતરી
બાર કાઉન્સિલના ચેરમેન પી.ડી. પટેલે જણાવ્યું કે, નવા કાયદાના ડ્રાફ્ટનો અભ્યાસ કર્યા બાદ વકીલો તરફથી સરકાર સમક્ષ કેટલાક મુદ્દાઓ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, સરકારે શરૂઆતમાં આ મુદ્દાઓને માન્ય રાખ્યા નહોતા અને વિધેયક પસાર કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ વકીલો દ્વારા કાયદાનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. આ વિરોધ બાદ હવે મળેલી બેઠકમાં રાજ્ય સરકારે ખાતરી આપી છે કે, ભાડૂઆત અને મિલકત સંબંધિત સત્તા ન્યાયપાલિકા પાસે જ રહેશે. વધુમાં તેમણે એમ પણ જણાવ્યું કે, રાજ્ય સરકારે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છેકે, કલેક્ટરને સત્તા આપવાનો મુદ્દો રદ કરવામાં આવશે અને ન્યાયપાલિકાને પણ જરૂરી પાવર આપવામાં આવશે.
પાંચ સભ્યોની કમિટી કરશે અભ્યાસ
ગુજરાત ભાડા વિધેયકમાં સુધારો કરવાની ખાતરી આપ્યા બાદ રાજ્ય સરકારે કમિટી રચવાનું પણ આશ્વાન આપ્યું છે. આ કમિટીમાં પાંચ સભ્યોને સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. પાંચ સભ્યોની આ કમિટી વર્તમાન કાયદા અને નવા કાયદાની જોગવાઈઓનો જરૂરી અભ્યાસ કરીને તેમાં જરૂરી સુધારા અંગે સૂચનો કરશે. કમિટીના સૂચનોની સમીક્ષા કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ જ આખરી નિર્ણય લેવામાં આવશે.
આ તરફ અમદાવાદ ક્રિમિનલ કોર્ટના પ્રમુખ જગત ચોક્સી તથા સ્મોલ કોઝ કોર્ટ બાર એસોસિએશનના પ્રમુખ જયશંકર પ્રજાપતિએ જણાવ્યું કે, સરકાર તરફથી વકીલોને જરૂરી આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું છે. કેન્દ્ર સરકાર તરફથી આવેલો કાયદો સીધો લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે વકીલોમાં નારાજગી હતી. હવે વર્તમાન અને નવા કાયદાની જોગવાઈઓને તારવી જરૂરી સુધારા કરવામાં આવશે.
આ પણ વાંચોઃ