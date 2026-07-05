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ગુજરાતમાં સીઝનનો 15 ટકા વરસાદ: ઉકાઈ ડેમની જળસપાટીમાં વધારો, જૂનાગઢ-સુરતમાં મેઘરાજાનો વિરામ

રાજ્યમાં આજે સવારે 6 વાગ્યાથી સાંજે 6 વાગ્યા સુધીમાં વરસાદની સ્થિતિની વાત કરીએ તો 97 તાલુકામાં વરસાદ વરસ્યો છે.

ગુજરાતમાં સીઝનનો 15 ટકા વરસાદ
ગુજરાતમાં સીઝનનો 15 ટકા વરસાદ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 5, 2026 at 9:49 PM IST

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અમદાવાદ: ગુજરાતમાં ચોમાસું જામ્યું છે. રાજ્યમાં સર્વત્ર વરસાદ નોંધાયો છે અને અત્યાર સુધીમાં સીઝનનો 15 ટકાથી વધુ વરસાદ વરસી ગયો છે. રાજ્યમાં આજે સવારે 6 વાગ્યાથી સાંજે 6 વાગ્યા સુધીમાં વરસાદની સ્થિતિની વાત કરીએ તો 97 તાલુકામાં વરસાદ વરસ્યો છે. જેમાં અમરેલીના રાજુલામાં 8.98 ઈંચ વરસાદ વરસ્યો છે. જ્યારે ધારીમાં 6.85 ઈંચ, ખાંભામાં 5.51 ઈંચ, લીલિયામાં 4.21 ઈંચ, બગસરામાં 4.17 ઈંચ, સાવરકુંડલામાં 3.98 ઈંચ અને જાફરાબાદમાં 3.82 ઈંચ વરસાદ વરસ્યો છે.

રાજ્યમાં આવતીકાલે 6 જુલાઈના રોજ સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર, પંચમહાલ, દાહોદ, વડોદરા, જુનાગઢ અને રાજકોટમાં યેલો એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. જ્યારે ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર, ભરૂચ, સુરત, નર્મદા, છોટા ઉદેપુર, તાપીમાં વરસાદનું ઓરેન્જ એલર્ટ છે. નવસારી, ડાંગ અને વલસાડમાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે.

જુનાગઢમાં વરસાદ બાદ વિરામ
જુનાગઢમાં વરસાદ બાદ વિરામ (ETV Bharat Gujarat)

અમદાવાદમાં સીઝનનો 2.53 ઈંચ વરસાદ
અમદાવાદ શહેરની વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં અત્યાર સુધીમાં સીઝનનો સરેરાશ 2.53 ઈંચ વરસાદ વરસી ગયો છે. જેમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં સરેરાશ 35.38 એમ.એમ વરસાદ નોંધાયો છે અને આ સીઝનમાં 53.50 એમએમ વરસાદ પડી ચૂક્યો છે.

જૂનાગઢમાં વરસાદે લીધો વિરામ
48 કલાક પૂર્વે મેઘરાજા એ જે રીતે જૂનાગઢ જિલ્લાના માળિયા, માંગરોળ, કેશોદ, માણાવદર અને મેંદરડા તાલુકા પર કબજો જમાવીને ધોધમાર તૂટી પડ્યા હતા. ત્યાર બાદ 48 કલાક પછી જૂનાગઢ જિલ્લામાં મોટેભાગે મેધરાજાએ વિરામ લીધો છે. જેને લઈને લોકોએ પણ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. પાછલા 48 કલાકથી જૂનાગઢ જિલ્લાના વિસાવદર અને મેંદરડા તાલુકામાં અતિ સામાન્ય કહી શકાય તેવો 20થી લઈને 40 મીલીમીટર વરસાદ નોંધાયો છે. આ સિવાય જિલ્લાના અન્ય તાલુકામાં વરસાદ છાંટા રૂપે નોંધાયો છે.

સુરતમાં વરસાદનો વિરામ
સુરતમાં વરસાદનો વિરામ (ETV Bharat Gujarat)

સુરતમાં મેઘરાજાએ લીધો વિરામ: કીમ નદીના જળસ્તર ઘટતા રાહત, તંત્રની નજર યથાવત
સુરત જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી મેઘરાજા મનમૂકીને વરસી રહ્યા હતા, પરંતુ આજે વરસાદે આંશિક વિરામ લેતા જિલ્લાવાસીઓએ હાશકારો અનુભવ્યો છે. ઉપરવાસમાં પડેલા ભારે વરસાદને પગલે ગઈકાલે કીમ નદી બે કાંઠે વહેતી થઈ હતી, જેના કારણે નદી કિનારાના વિસ્તારોમાં ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું હતું. સુરત અને ભરૂચ જિલ્લામાંથી પસાર થતી કીમ નદીના જળસ્તરમાં આજે નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. નદીના પાણી ઓસરતાની સાથે જ તંત્ર અને સ્થાનિક રહીશોએ મોટી રાહત અનુભવી છે. હાલ નદીના જળસ્તર સ્થિર થતા સ્થિતિ નિયંત્રણમાં હોવાનું જણાઈ રહ્યું છે.

ગઈકાલે ઉપરવાસમાં થયેલા ભારે વરસાદને કારણે માંગરોળ તાલુકાના મોટા બોરસરા અને શેઠી ગામે આવેલા લો-લેવલ બ્રિજ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા, જેને કારણે સંપર્ક તૂટવાની ભીતિ સેવાઈ હતી. જોકે, આજે વરસાદ બંધ થતા અને પાણી ઓસરતા આ માર્ગો પર પણ સ્થિતિ થાળે પડી છે.

જિલ્લા કંટ્રોલ રૂમના તાજા રિપોર્ટ મુજબ, આજે સવારથી વરસાદનું જોર ઘટ્યું છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં જિલ્લાના મોટાભાગના તાલુકાઓમાં વરસાદનું પ્રમાણ નહિવત રહ્યું છે. કંટ્રોલ રૂમના ડેટા મુજબ, આજે માત્ર ઓલપાડમાં 2 મિમી અને ઓલપાડના જ અન્ય વિસ્તારમાં 3 મિમી જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે, જ્યારે અન્ય તાલુકાઓમાં વરસાદનું પ્રમાણ 0 મિમી રહ્યું છે. સમગ્ર જિલ્લાની વાત કરીએ તો, આજનો સરેરાશ વરસાદ માત્ર 0.42 મિમી નોંધાયો છે. જોકે, આ સિઝનનો કુલ વરસાદ જોતા હજુ પણ ખેડૂતો અને તંત્ર સાવચેતીના ભાગરૂપે સતર્ક છે.

ઉકાઈ ડેમના જળસ્તરમાં વધારો
ઉકાઈ ડેમના જળસ્તરમાં વધારો (ETV Bharat Gujarat)

ઉકાઈ ડેમમાં પાણીની આવકમાં વધારો
તાપી જિલ્લા સહિત ઉપરવાસમાં પડી રહેલા વરસાદને લઈને દક્ષિણ ગુજરાતની જીવદોરી સમા ઉકાઇ ડેમમાં પાણીની આવકમાં વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે. ડેમના કેચમેન્ટ એરિયામાં નવા નીરની આવકમાં વધારો થતા દક્ષિણ ગુજરાત વાસીઓ માટે રાહતના સમાચાર પણ ગણી શકાય છે.

દક્ષિણ ગુજરાતની જીવાદોરી સમા ઉકાઇ ડેમના ઉપરવાસ મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશમાં પડી રહેલા વરસાદને લઈને તાપી નદીમાં પાણી આવકમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. જેને લઈને ઉકાઇ ડેમમાં છેલ્લા એક દિવસમાં ડેમની જળસપાટીમાં 1 ફૂટનો વધારો નોંધાયો છે. હાલ ડેમના ઉપરવાસમાંથી ડેમના કેચમેન્ટ એરિયામાં 17,378 હજાર ક્યુસેક પાણીની આવક થતા ડેમની જળસપાટી 309.9 ફૂટ પહોંચી. ત્યારે બીજી તરફ ડેમના સત્તાધિશો દ્વારા ડેમના હાઇડ્રો વડે 800 ક્યુસેક પાણીની જાવક કરવામાં આવી રહી છે. ડેમની વાત કરવામાં આવે તો ડેમની ભય જનક સપાટી 345 ફૂટ છે. ત્યારે ડેમ સંપૂર્ણ ભરાઈ તેવી આશા ખેડૂતો સેવી રહ્યા છે. બીજી તરફ ડેમ દ્વારા 5 જેટલા જિલ્લાઓને પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે.

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