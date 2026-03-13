ETV Bharat / state

ગુજરાત સોલાર પાર્ક અને અલ્ટ્રા મેગા સોલાર પાવર પ્રોજેક્ટ્સમાં દેશમાં પ્રથમ ક્રમે, 12,150 મેગાવોટ વીજ ઉત્પાદનની ક્ષમતા

સોલાર પાર્ક અને અલ્ટ્રા મેગા સોલાર પાવર પ્રોજેક્ટ્સ વિકાસ યોજના હેઠળ 7 સોલાર પાર્કમાં 12,150 મેગાવોટની ક્ષમતા સાથે ગુજરાત પ્રથમ ક્રમે

રાજ્યસભા સાંસદ પરિમલ નથવાણી
રાજ્યસભા સાંસદ પરિમલ નથવાણી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 13, 2026 at 12:17 PM IST

ગાંધીનગર: ભારત સરકારે 28 ફેબ્રુઆરી, 2026 સુધીમાં "સોલાર પાર્ક અને અલ્ટ્રા-મેગા સોલાર પાવર પ્રોજેક્ટ્સ વિકાસ" યોજના હેઠળ 54 સોલાર પાર્કને મંજૂરી આપી છે. જેમાંથી 7 સોલાર પાર્ક ગુજરાતમાં છે. આ યોજના હેઠળ 12,150 મેગાવોટ (MW) મંજૂર વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતા સાથે ગુજરાત પ્રથમ ક્રમે છે. કેન્દ્રીય નવી અને નવીનીકરણીય ઊર્જા અને ઊર્જા રાજ્યમંત્રી શ્રીપાલ યેસો નાઇકે 10 માર્ચ, 2026ના રોજ રાજ્યસભામાં સાંસદ પરિમલ નથવાણી દ્વારા પૂછવામાં આવેલા પ્રશ્નનો લેખિત જવાબ આપતા આ માહિતી આપી હતી.

ગુજરાત બાદ રાજસ્થાન 10,726 મેગાવોટની મંજૂર વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતા ધરાવતા કુલ 11 સોલાર પાર્ક સાથે બીજા ક્રમે છે. દેશમાં 54 સોલાર પાર્કની કુલ મંજૂર વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતા 39,188 મેગાવોટ છે.

પ્રોજેક્ટ્સના અમલીકરણમાં આવતી મુશ્કેલીઓ વિશે વાત કરતા મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, સોલાર પાર્ક યોજના સહિત સૌર ઊર્જા પ્રોજેક્ટના અમલીકરણમાં આવતા મુખ્ય પડકારોમાં મુખ્યત્ત્વે જમીન સંપાદન, ટ્રાન્સમિશન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવવા અને રિન્યુએબલ એનર્જી પ્રોજેક્ટ્સા વિકાસ માટેની સમયરેખા સાથે તાલમેલ સાધવો અને ટેરિફ અપનાવવામાં વિલંબ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે જણાવ્યું કે, મંત્રાલય સંબંધિત રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો અને અન્ય હિતધારકો સાથે નિયમિત બેઠકો અને વાતચીત દ્વારા આ પડકારોને હળવા કરવા માટેના તમામ જરૂરી પ્રયાસો કરી રહ્યું છે.

પરિમલ નથવાણી અલ્ટ્રા મેગા સોલાર પાવર પ્રોજેક્ટ્સ યોજના હેઠળ વિકસિત અથવા વિકસાવવામાં આવી રહેલા સોલાર પાર્કની સંખ્યા, દેશમાં આ સોલાર પ્રોજેક્ટ્સની મદદથી ઉર્જા ઉત્પાદનના લક્ષ્યાંકોની વિગતો અને આ યોજનાના અમલીકરણમાં આવતા મુખ્ય પડકારોને દૂર કરવા માટે સરકાર દ્વારા લેવામાં આવેલા પગલાં વિશે જાણવા માંગતા હતા.

ગુજરાતમાં સોલાર પાર્ક:

ક્રમ નં. પાર્કનું નામમંજૂર ક્ષમતા (મેગાવોટ)
1રાધાનેસડા (Radhnesada) સોલાર પાર્ક, બનાસકાંઠા જિલ્લો700
2ધોલેરા સોલાર પાર્ક, અમદાવાદ જિલ્લો1,000
3NTPC RE પાર્ક, કચ્છ જિલ્લો4,750
4GSECL RE પાર્ક, કચ્છ જિલ્લો3,325
5GIPCL RE પાર્ક ફેઝ-I, કચ્છ જિલ્લો600
6GIPCL RE પાર્ક ફેઝ-II, કચ્છ જિલ્લો1,200
7GIPCL RE પાર્ક ફેઝ-III, કચ્છ જિલ્લો 575
કુલ 12,150

