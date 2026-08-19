મધ્યમ વર્ગને રાહત! ગુજરાત સરકારે વિદેશ ભણવા માટેની લોન યોજનામાં આવક મર્યાદા વધારી
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ બિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ માટે ‘વિદેશ અભ્યાસ લોન યોજના’માં કુટુંબની વાર્ષિક આવકની મર્યાદા વધારવાનો સરકારે નિર્ણય કર્યો છે.
Published : August 19, 2026 at 8:50 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત સરકારે બિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ માટે એક મહત્વનો અને વિદ્યાર્થીલક્ષી નિર્ણય લીધો છે. વિદેશમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવા માંગતા વિદ્યાર્થીઓ માટે ચાલતી ‘વિદેશ અભ્યાસ લોન યોજના’માં પરિવારની વાર્ષિક આવકની મર્યાદા હવે વધારવામાં આવી છે. અગાઉ આ મર્યાદા રૂ. 6 લાખ હતી, જે હવે રૂ. 10 લાખ કરવામાં આવી છે. આ નિર્ણયથી મધ્યમ વર્ગના વધુ વિદ્યાર્થીઓને વિદેશમાં અભ્યાસ કરવાની તક મળશે.
ગાંધીનગરથી આવેલી માહિતી મુજબ, આ નિર્ણય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના માર્ગદર્શનમાં લેવામાં આવ્યો છે. સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગના મંત્રી ડૉ. પ્રદ્યુમન વાજા અને રાજ્ય મંત્રી ડૉ. મનીષાબેન વકીલના નેતૃત્વ હેઠળ આ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. ગુજરાત બિન અનામત શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ નિગમ હેઠળ આ યોજના અમલમાં છે. આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે બિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ વિદેશની સારી યુનિવર્સિટીઓમાં ભણી શકે અને તેમના પરિવાર પર નાણાકીય ભાર ઓછો પડે.
અત્યાર સુધી વિદેશ અભ્યાસ લોન યોજનાનો લાભ લેવા માટે પરિવારની વાર્ષિક આવક રૂ. 6 લાખથી વધુ ન હોવી જોઈએ. આ મર્યાદાને કારણે ઘણા મધ્યમ વર્ગના પરિવારોના વિદ્યાર્થીઓ લોન માટે અરજી કરી શકતા ન હતા. હવે સરકારે આ મર્યાદામાં રૂ. 4 લાખનો વધારો કરીને તેને રૂ. 10 લાખ કરી દીધી છે. એટલે કે, જે પરિવારની વાર્ષિક આવક રૂ. 10 લાખ સુધી છે, તેમના પાત્ર વિદ્યાર્થીઓ હવે આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકશે.
વિદેશમાં ભણવા માટે ઘણા ખર્ચ થાય છે. યુનિવર્સિટીની ફી, રહેવાનું, જમવાનું, પુસ્તકો અને અન્ય જરૂરિયાતો માટે મોટી રકમની જરૂર પડે છે. આવા સમયે શૈક્ષણિક લોન વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના પરિવાર માટે મોટો સહારો બની રહે છે. આવક મર્યાદા વધારવાથી હવે વધુ વિદ્યાર્થીઓ આ લોન મેળવીને વિદેશમાં અભ્યાસ કરી શકશે. આ નિર્ણય ખાસ કરીને મધ્યમ આવક ધરાવતા પરિવારો માટે રાહતરૂપ છે.
સરકારનો આ નિર્ણય એ કારણે મહત્વનો છે કે માત્ર આવક મર્યાદાને કારણે કોઈ તેજસ્વી વિદ્યાર્થી વિદેશમાં ભણવાની તકથી વંચિત ન રહે. વિદેશની પ્રતિષ્ઠિત યુનિવર્સિટીઓમાં અભ્યાસ કરવાથી વિદ્યાર્થીઓને વૈશ્વિક સ્તરની શિક્ષણ પદ્ધતિ, નવી ટેક્નોલોજી, સંશોધન અને આંતરરાષ્ટ્રીય અનુભવ મળે છે. આવા અનુભવથી તેમની કારકિર્દી વધુ સારી બને છે. શિક્ષણ પૂરું કર્યા પછી આ વિદ્યાર્થીઓ પોતાના જ્ઞાન અને કુશળતા સાથે ગુજરાત અને દેશના વિકાસમાં પણ યોગદાન આપી શકે છે.
આ યોજના હેઠળ લોન મેળવવા માટે વિદ્યાર્થીએ પાત્રતાની શરતો પૂરી કરવી પડે છે. તેમાં પરિવારની આવકની મર્યાદા મુખ્ય છે. હવે આ મર્યાદા વધી ગયા પછી વધુ વિદ્યાર્થીઓ અરજી કરી શકશે. સરકારનો ઉદ્દેશ્ય છે કે વધુને વધુ યુવાનોને વૈશ્વિક શિક્ષણ મળે અને તેઓ આગળ વધી શકે. મધ્યમ વર્ગના પરિવારો માટે આ એક મોટી રાહત છે, કારણ કે અગાઉની 6 લાખની મર્યાદા ઘણા પરિવારો માટે અવરોધરૂપ બની રહેતી હતી.
વિદેશ અભ્યાસ લોન યોજના દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસની ફી અને અન્ય ખર્ચ માટે નાણાકીય મદદ મળે છે. આ લોનથી પરિવાર પરનું નાણાકીય દબાણ ઘટે છે અને વિદ્યાર્થી નિરાંતે અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે છે. હવે 10 લાખ સુધીની આવક ધરાવતા પરિવારોના વિદ્યાર્થીઓ પણ આ લાભ મેળવી શકશે, તેથી યોજનાનો વ્યાપ વધશે અને વધુ વિદ્યાર્થીઓને તક મળશે.
સરકારે આ નિર્ણય લઈને સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે શિક્ષણમાં કોઈ પણ વિદ્યાર્થીને આર્થિક કારણે પાછળ ન રહેવું જોઈએ. વિદેશમાં અભ્યાસ કરવાની ઇચ્છા ધરાવતા ગુજરાતના બિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ માટે આ એક સકારાત્મક પગલું છે. આથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ વિદેશી યુનિવર્સિટીઓ સુધી પહોંચી શકશે અને તેમની ક્ષમતા વધારી શકશે.
આ નિર્ણયથી મધ્યમ વર્ગના પરિવારોમાં રાહતની લાગણી પ્રસરી છે. અગાઉ આવક મર્યાદાને કારણે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ લોન માટે અરજી કરી શકતા ન હતા. હવે તેઓ આ તકનો લાભ લઈ શકશે. વિદેશમાં ભણીને પાછા ફરતા વિદ્યાર્થીઓ પોતાના અનુભવ અને જ્ઞાનથી રાજ્ય અને દેશને લાભ પહોંચાડી શકે છે. આ કારણે સરકારે આવક મર્યાદા વધારીને વધુ વિદ્યાર્થીઓને આ તક આપી છે.
સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, હવે જે પરિવારની વાર્ષિક આવક 10 લાખ રૂપિયા સુધી છે, તેમના બિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ વિદેશ અભ્યાસ લોન યોજનાનો લાભ મેળવી શકશે. આ નિર્ણય વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યને ઉજ્જવળ બનાવવા તરફનું એક મહત્વનું પગલું છે. ગુજરાત સરકારનો આ નિર્ણય મધ્યમ વર્ગ માટે મોટી રાહત લાવનારો છે અને વધુ યુવાનોને વૈશ્વિક શિક્ષણની તક આપનારો છે.
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