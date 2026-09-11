ગુજરાતમાં વરસાદની અછતનો મુદ્દો વિધાનસભામાં ઉઠ્યો, દુષ્કાળ જાહેર કરવાની માંગ પર મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે આપ્યું મોટું નિવેદન
નિયમ 116 હેઠળ કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમાએ સૌરાષ્ટ્ર સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદની અછતના કારણે ખેડૂતોને થઈ રહેલા નુકસાનનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો.
Published : September 11, 2026 at 6:03 PM IST|
Updated : September 11, 2026 at 6:22 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાત વિધાનસભાના ચોમાસુ સત્રના અંતિમ દિવસે ઓછા વરસાદ અને ખેડૂતોની મુશ્કેલીઓને લઈને વિપક્ષે ગૃહમાં ભારે હંગામો કર્યો હતો. નિયમ 116 હેઠળ કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમાએ સૌરાષ્ટ્ર સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદની અછતના કારણે ખેડૂતોને થઈ રહેલા નુકસાનનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો.
વિમલ ચુડાસમાએ જણાવ્યું હતું કે, ગીર સોમનાથ સહિત સૌરાષ્ટ્રના અનેક વિસ્તારોમાં લાંબા સમયથી પૂરતો વરસાદ થયો નથી. વરસાદ ખેંચાઈ જતાં ખેડૂતો દ્વારા વાવેલા બિયારણને નુકસાન થયું છે અને અનેક સ્થળોએ ઊભો પાક પણ નિષ્ફળ જવાની સ્થિતિમાં હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું. ખેડૂતોની આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લઈને સરકાર તાત્કાલિક અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં દુષ્કાળનો સર્વે કરાવે તેવી માંગ કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવી હતી.
કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, સમગ્ર ગુજરાતમાં લાંબા સમયથી વરસાદ નહીં પડતાં ખેડૂતો અને પશુપાલકોની સ્થિતિ ગંભીર બની છે. રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં છેલ્લા આઠ સપ્તાહથી પૂરતો વરસાદ થયો નથી, જેના કારણે પાક નિષ્ફળ જવાની સાથે પીવાના પાણી અને ઘાસચારાની સમસ્યા ઊભી થઈ છે.
અમિત ચાવડાએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, કોંગ્રેસ પક્ષ તરફથી દુષ્કાળ અને ખેડૂતોની સ્થિતિ અંગે 116 નોટિસ આપવામાં આવી હતી, પરંતુ સરકારનો જવાબ દુઃખદ છે. સરકાર જનતાની પીડા અને જમીની વાસ્તવિકતા જોવાને બદલે માત્ર ટેક્નિકલ નિયમો અને જોગવાઈઓનો હવાલો આપી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે, કાગળ પર સ્થિતિ સારી હોવાનું દર્શાવીને ખેડૂતોની વાસ્તવિક સમસ્યાઓને છુપાવી શકાય નહીં.
गुजरात के 112 से अधिक तालुकों में लंबे समय से बारिश नहीं हुई है, खड़ी फसल सूख रही है, फिर भी सरकार संवेदनहीन जवाब दे रही है। हमारी मांग है कि तुरंत सूखा घोषित किया जाए, फसल के नुकसान का मुआवजा दिया जाए और किसानों का 1 साल का कर्ज तथा बिजली बिल माफ किया जाए... pic.twitter.com/K8SkkZl2Rn— Amit Chavda (@AmitChavdaINC) September 11, 2026
કોંગ્રેસે તાત્કાલિક 112 તાલુકામાં સર્વે હાથ ધરી ખેડૂતોને સહાય આપવાની માંગ કરી છે. સાથે જ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં ઘાસચારા વિતરણ અને પીવાનું પાણી ઉપલબ્ધ કરાવવા સરકારને રજૂઆત કરવામાં આવી છે. સરકાર દ્વારા 31 ઓક્ટોબર સુધી સર્વે કર્યા બાદ દુષ્કાળ અંગે નિર્ણય લેવામાં આવશે તેવો જવાબ અપાયો હોવાનો અમિત ચાવડાએ ઉલ્લેખ કર્યો હતો.
ગૃહમાં ચર્ચા દરમિયાન સરકાર તરફથી આગામી ત્રણ દિવસ બાદ વરસાદની આગાહી હોવાનું જણાવાયું હતું. જોકે, વરસાદની રાહ જોવાને બદલે હાલની સ્થિતિમાં ખેડૂતોને તાત્કાલિક રાહત આપવાની જરૂરિયાત હોવાનું વિપક્ષે જણાવ્યું હતું. ખેડૂતોની સ્થિતિ અંગે મંત્રી દ્વારા ‘ખેડૂતો સદ્ધર છે’ તે પ્રકારનું નિવેદન કરવામાં આવતા કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો. વિપક્ષે સરકાર પર ખેડૂતોની વાસ્તવિક મુશ્કેલીઓને ગંભીરતાથી નહીં લેવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો.
રાજ્યની અછત વચ્ચે દુષ્કાળ જાહેર કરવા પર સરકારની સ્પષ્ટતા
ગુજરાતમાં વરસાદની અસમાન સ્થિતિ અને દુષ્કાળ જાહેર કરવાની માંગ વચ્ચે રાજ્ય સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે, માત્ર વરસાદની અછત કે અસમાનતાના આધારે દુષ્કાળ જાહેર કરી શકાય નહીં. આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે જણાવ્યું કે, કેન્દ્ર સરકારના ડ્રાઉટ મેનેજમેન્ટ મેન્યુઅલ મુજબ વૈજ્ઞાનિક મૂલ્યાંકન અને ગ્રાઉન્ડ ટ્રુથિંગ બાદ જ દુષ્કાળ અંગે યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં આવશે. વિધાનસભા ગૃહમાં વરસાદની પરિસ્થિતિ અંગે ચર્ચા દરમિયાન ઋષિકેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, રાજ્યમાં સરેરાશ જેટલો વરસાદ થવો જોઈએ તેટલો થયો નથી. જોકે, સરકાર દ્વારા સમગ્ર રાજ્યની વરસાદી પરિસ્થિતિનું આંકલન કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં આશરે 90 ટકા વાવેતર પૂર્ણ થયું છે.
તેમણે જણાવ્યું કે, સોમનાથ, દ્વારકા, પોરબંદર, સુરેન્દ્રનગર અને કચ્છ સહિતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં વરસાદનું પ્રમાણ ઓછું રહ્યું છે. આ વિસ્તારોમાં ખેડૂતો અને પશુપાલકોને મુશ્કેલી ન પડે તે માટે સરકાર દ્વારા ઘાસચારાની વ્યવસ્થા, ભૂગર્ભજળનો ઉપયોગ વધારવા તેમજ વીજળીની સુવિધા અંગે જરૂરી પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. પાકને ટકાવી રાખવા માટે સરકાર તમામ તૈયારીઓ કરી રહી છે. સાથે જ પીવાના પાણીનો પૂરતો જથ્થો પણ અનામત રાખવામાં આવ્યો છે.
ઋષિકેશ પટેલે વધુમાં કહ્યું કે, ચોમાસાની સિઝન પૂર્ણ થયા બાદ ખેડૂતોને કોઈ મુશ્કેલી ન પડે તે માટે તમામ કલેક્ટરોને જરૂરી સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. ચોમાસું પૂર્ણ થયા બાદ પાક નિષ્ફળ જવાના મામલે સર્વે હાથ ધરવામાં આવશે અને પરિસ્થિતિના આધારે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. દુષ્કાળ જાહેર કરવાની પ્રક્રિયા અંગે તેમણે જણાવ્યું કે, 31 ઓક્ટોબર બાદ સર્વેની કામગીરી પૂર્ણ થયા પછી જ આ અંગે નિર્ણય લેવામાં આવશે. વાવેતર વિસ્તાર, NDVI, માટીમાં ભેજનું પ્રમાણ અને ભૂગર્ભજળના સૂચકાંકો જેવા વિવિધ માપદંડોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં 10 ટકા ભૌતિક ચકાસણીની કામગીરી પણ હાથ ધરવામાં આવી છે. કોંગ્રેસ દ્વારા ખેડૂતોના દેવા માફીની માંગ કરવામાં આવી હોવા અંગે ઋષિકેશ પટેલે જણાવ્યું કે, ગુજરાતમાં ખેડૂતોને વ્યાજમુક્ત લોન આપવામાં આવે છે. દેવા માફીનો મુદ્દો માત્ર ગુજરાત પૂરતો મર્યાદિત નથી અને આ અંગે વ્યાપક રીતે વિચાર કરવાની જરૂર છે. સરકારના જણાવ્યા મુજબ વૈજ્ઞાનિક મૂલ્યાંકન, વિવિધ સૂચકાંકો અને સ્થળ પરની વાસ્તવિક સ્થિતિની ચકાસણી એટલે કે ગ્રાઉન્ડ ટ્રુથિંગ પૂર્ણ થયા બાદ જ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારો અંગે યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં આવશે.
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