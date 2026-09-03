ચોમાસાના 3 મહિના પૂરા છતાં સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં વરસાદની ભારે ઘટ, દ્વારકા-પોરબંદરમાં સીઝનનો 20 ટકાથી પણ ઓછો વરસાદ
સૌરાષ્ટ્રમાં અત્યાર સુધીમાં સરેરાશની સામે સીઝનનો માત્ર 56.04 ટકા વરસાદ નોંધાયો છે. દેવભૂમિ દ્વારકા અને પોરબંદર જિલ્લાની સ્થિતિ ખૂબ કફોડી બની છે.
Published : September 3, 2026 at 12:31 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં જુલાઈ મહિનામાં મનમૂકીને વરસનારા મેઘરાજા ઓગસ્ટ માસથી જાણે રિસાયા હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છની વાત કરીએ તો આ વર્ષે ઓગસ્ટ મહિના સુધી ચોમાસું ખેડૂતો માટે અનુકૂળ રહ્યું નથી. હવે ચોમાસાની સીઝનનો માત્ર એક મહિનો બાકી રહ્યો છે. છતાં રાજ્યભરના ખેડૂતો વરસાદની વિલા મોઢે રાહ જોઈ રહ્યા છે. સૌરાષ્ટ્રમાં અત્યાર સુધીમાં સરેરાશની સામે સીઝનનો માત્ર 56.04 ટકા વરસાદ નોંધાયો છે. દેવભૂમિ દ્વારકા અને પોરબંદર જિલ્લાની સ્થિતિ ખૂબ કફોડી બની છે. અહીં 20 ટકાથી પણ ઓછો વરસાદ અત્યાર સુધી નોંધાયો છે. જ્યારે કચ્છ જિલ્લામાં તો માત્ર 29.49 ટકા વરસાદ નોંધાયો છે.
રાજકોટ જિલ્લામાં વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતોની ચિંતા વધી
ચોમાસાની શરૂઆતમાં સારા વરસાદ બાદ ખેડૂતોમાં આશા જાગી હતી, પરંતુ હવે વરસાદ લાંબો સમય ખેંચાતા સૌરાષ્ટ્ર સહિત રાજકોટ જિલ્લાના ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે. યાત્રાધામ વીરપુર પંથક સહિત સમગ્ર જિલ્લામાં વાવેતર કરેલા મગફળી અને કપાસના પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. જો આગામી દિવસોમાં વરસાદ નહીં આવે તો ખેડૂતોને ભારે આર્થિક ફટકો પડી શકે છે.
રાજકોટ જિલ્લા પંચાયતના ખેતીવાડી વિભાગ પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, આ વર્ષે જિલ્લામાં કુલ 5.21 લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાં ખરીફ પાકોનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં સૌથી વધુ 3.24 લાખ હેક્ટરમાં મગફળી અને 1.08 લાખ હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર થયું છે. સોયાબીન, મરચી, તલ અને અન્ય પાકોનું પણ મોટા પ્રમાણમાં વાવેતર થયું છે. પરંતુ વરસાદની સ્થિતિ ચિંતાજનક છે. જિલ્લામાં અત્યાર સુધીમાં સરેરાશ માત્ર 47 ટકા વરસાદ નોંધાયો છે. તાલુકાવાર વાત કરીએ તો ઉપલેટામાં સૌથી ઓછો 27.06 ટકા અને વીંછીયામાં 30.57 ટકા જ વરસાદ નોંધાયો છે. અનેક તાલુકાઓમાં 40 ટકાથી પણ ઓછો વરસાદ હોવાથી પિયત પાકને વધુ અસર થવાની શક્યતા છે.
આ અંગે રાજકોટ જિલ્લા પંચાયતના ખેતીવાડી અધિકારી તૃપ્તિબેન પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "જિલ્લામાં વાવેતર સારું થયું છે, પરંતુ સતત વરસાદ ખેંચાતા પાકને નુકસાન થઈ શકે છે. ખાસ કરીને જે વિસ્તારોમાં પિયતની સુવિધા નથી ત્યાં પાક સુકાવાની ભીતિ વધુ છે. ખેડૂતોએ પિયતની વ્યવસ્થા કરવી અને જરૂર પડે તો ખેતીવાડી વિભાગનો સંપર્ક કરવો."
રાજકોટ જિલ્લાના વીરપુર પંથકમાં ચોમાસાની શરૂઆતમાં ઠીક-ઠાક વરસાદ થતા ખેડૂતોએ સમયસર વાવેતર કરી દીધું હતું. પરંતુ હવે વરસાદ ખેંચાતા મુશ્કેલી વધી છે. પાકના અંકુર ફૂટી ગયા બાદ પાણીના અભાવે પાક મુરઝાવા લાગ્યો છે. મગફળીનો પાક પીળો પડવા લાગ્યો છે. કેટલાક ખેતરોમાં બીજ જમીનમાં જ રહી ગયા છે અને ઉગ્યા નથી.
વરસાદ ખેંચાતા કુવા, બોર અને તળાવના પાણીના તળ નીચા ગયા છે, જેથી પિયત કરવું પણ મુશ્કેલ બન્યું છે. ગરમી અને ભેજના અભાવે જીવાતનો ઉપદ્રવ વધ્યો છે, જેથી દવાનો વધારાનો ખર્ચ કરવો પડી રહ્યો છે. ખેડૂતોના જણાવ્યા મુજબ બિયારણ, ખાતર, દવા અને મજૂરી પાછળ એક વીઘે 80 ટકા ખર્ચ થઈ ચૂક્યો છે. કેટલાક ખેડૂતોએ એક જ પાકનું બે વખત વાવેતર કરવું પડ્યું છે, જેથી ખર્ચ બમણો થઈ ગયો છે.
વીરપુરના ખેડૂતો કિરીટભાઈ રાખોલીયા, જયેશભાઈ માલાણી અને કલ્પેશભાઈ ગાજીપરાએ જણાવ્યું કે, જો 7-8 દિવસમાં વરસાદ નહીં આવે તો પાક સંપૂર્ણ નિષ્ફળ જશે. પશુઓ માટે ઘાસચારાની પણ અછત સર્જાશે. ખેડૂતો માંગ કરી રહ્યા છે કે સરકાર તાત્કાલિક સર્વે કરાવી અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરી રાહત આપે.હાલ ખેડૂતો આકાશ સામે મીટ માંડીને મેઘરાજાની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
સુરેન્દ્રનગરમાં 30 દિવસથી વરસાદ અદ્રશ્ય, ખેડૂતો પાકને લઈને ચિંતિત
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં છેલ્લા 30 દિવસમાં વરસાદે વિરામ લઈ લીધો છે અને વિરામ લેતા હવે ખેડૂતોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો કપાસ ઉત્પાદન માટેનું હબ ગણવામાં આવે છે અને જિલ્લામાં ચાલુ વર્ષે ખેડૂતો દ્વારા અંદાજિત 05 લાખ હેક્ટર જમીન ઉપર વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં સૌથી વધુ કપાસનું વાવેતર ચાલુ ખેડૂતોએ કર્યું છે. આ ઉપરાંત મગફળી, તલ, અન્ય તેલીબીયા, જુવાર, બાજરી, કઠોળ અને ઘાસચારાનું પણ વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે.
પ્રથમ તબક્કામાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સારો વરસાદ પડ્યો. જેને લઇને ખેડૂતોમાં એક ખુશીની લહેર હતી અને નવી આશા પણ હતી. સારો વરસાદ પડતા સારું ઉત્પાદન આવશે તેઓ અંદાજ ખેડૂતોએ લગાવ્યો અને વાવેતર સફળ થયા. ત્યારે પ્રથમ તબક્કામાં પડેલા વરસાદના કારણે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સરેરાશ 19 ઈંચ જેટલો વરસાદ પડવા પામ્યો છે, એટલે સીઝનનો કુલ 70%થી વધુ વરસાદ વરસ્યો છે. જેમાં સૌથી વધુ વરસાદ લખતર, સાયલા અને દસાડામાં નોંધાવા પામ્યો છે અને અન્ય તાલુકાઓમાં, વઢવાણ, લીંબડી, થાનગઢ વિસ્તારમાં પણ સારો વરસાદ નોંધાયો છે અને ત્યાં પણ 15 ઇંચ કરતાં વધુ વરસાદ થયો છે. ત્યારે વરસાદ પડ્યો તેને એક મહિના જેટલો સમય આજે પૂરો થયો પરંતુ એક મહિનામાં વરસાદનું ટીપું પણ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પડ્યું નથી. જેને લઈને ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ચોટીલા, થાનગઢ, મુળી અને સાયલા સહિતના તાલુકાઓમાં સિંચાઈ માટે કોઈપણ પ્રકારની સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી. નર્મદાની કેનાલ અને પાઇપલાઇનની સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ નથી. આ વિસ્તારના ખેડૂતો માત્ર વરસાદ આધારિત ખેતી કરતા હોય છે ત્યારે આ વિસ્તારમાં સૌથી વધુ અસર ખેડૂતો ઉપર પડી રહી છે વરસાદના વિરામ ને લઇ અને ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો જોવા મળ્યો છે.
આગામી દસ દિવસમાં જો વરસાદ નહીં થાય તો ઉભા પાકો સુકાવા લાગશે અને જેમાં કપાસ મગફળી તલ બાજરી જુવાર સોયાબીન અને ઘાસચારા જેવા પાકો સુકાવા લાગતા ખેડૂતોના વાવેતરને નુકસાન જશે અને અત્યાર સુધીમાં ખેડૂતો દ્વારા જે ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે તે ખર્ચ પણ પાણીમાં જતો રહેશે. હવે ખેડૂતો કુદરત પાસે આશા રાખીને બેઠા છે કે વરસાદ આવે અને પાકને જીવંત દાન મળે. દુષ્કાળના ડાકલા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલા, થાનગઢ, સાયલા અને મૂળી તાલુકામાં વાગી રહ્યા છે.
પ્રથમ તબક્કામાં વરસાદ આવ્યો અને ત્યારબાદ છેલ્લા 30 દિવસમાં જિલ્લામાં વરસાદ અદ્રશ્ય થયો, તાલુકાને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવા માંગ - ગગજી પટેલ, ખેડૂત
મુળી તાલુકાના ખેડૂત ગગજીભાઈ પટેલ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું કે, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પ્રથમ તબક્કામાં સારો એવો વરસાદ પડ્યો અને સરેરાશ 19 ઇંચ જેટલો વરસાદ તાલુકાઓમાં પડ્યો છે. પરંતુ ત્યારબાદ છેલ્લા 30 દિવસથી કોઈ પણ પ્રકારનો વરસાદ આવી રહ્યો નથી. જેને લઇને કપાસ, મગફળી, તલ જેવા પાકો સુકાઈ રહ્યા છે. આ ઉપરાંત માલ ઢોરને ગૌચર જમીનોમાં ખડ હતા તે પણ સુકાવા લાગ્યા છે. એટલે માલ ઢોરને પીવાના પાણીના પ્રશ્ન, ખળના પ્રશ્ન પણ સર્જાયા છે. કપાસ, મગફળી અને લીલો ચારો હવે ધીમે ધીમે સુકાવો લાગ્યો છે. મૂળી, સાયલા અને ચોટીલા વિસ્તારમાં કોઈપણ પ્રકારના સિંચાઈના પાણીની વ્યવસ્થા ન હોવાના કારણે આ વિસ્તાર સૌથી વધુ પ્રભાવિત બન્યા છે અને ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે ત્યારે આ તાલુકાઓને દુષ્કાળગ્રસ્ત તાલુકાઓ જાહેર કરી અને ખેડૂતોને નુકસાન અંગેનું વળતર આપવા માંગ કરવામાં આવી છે.
અમરેલીમાં દોઢ મહિનાથી મેઘરાજાનો વિરામ
અમરેલી જિલ્લામાં ચોમાસાની શરૂઆતમાં સારો વરસાદ વરસ્યા બાદ છેલ્લા દોઢ મહિનાથી મેઘરાજાએ વિરામ લેતાં ખેડૂતોની ચિંતામાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. ખાસ કરીને વરસાદ આધારિત ખેતી કરતા ખેડૂતોની હાલત કફોડી બની છે. ખેતરોમાં લહેરાતો કપાસ અને મગફળીનો પાક હવે પાણીના અભાવે ધીમે ધીમે સુકાવા લાગ્યો છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં કપાસના છોડ મૂરઝાઈ જતાં ફૂલ ખરી પડ્યા છે, જેના કારણે ખેડૂતોને હવે સમગ્ર સીઝન નિષ્ફળ જવાની ભીતિ સતાવી રહી છે.
પાંચ લાખ હેક્ટર જેટલા વિસ્તારમાં કપાસ-મગફળીનું વાવેતર
અમરેલી જિલ્લામાં કપાસ અને મગફળી જેવા મુખ્ય ખરીફ પાકનું મોટા પ્રમાણમાં વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. આશરે પાંચ લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાં કપાસ અને મગફળીનું વાવેતર થયું હોવાનું ખેડૂતો દ્વારા જણાવાઈ રહ્યું છે. શરૂઆતમાં વરસાદ સારો મળતાં પાકની સ્થિતિ પણ સારી હતી. પરંતુ છેલ્લા એક મહિનાથી વધુ સમયથી નોંધપાત્ર વરસાદ નહીં પડતાં વરસાદ આધારિત ખેતી કરતા ખેડૂતો માટે સ્થિતિ ગંભીર બની રહી છે. ખેડૂતોએ મોંઘા ભાવના બિયારણ, ખાતર, જંતુનાશક દવાઓ અને મજૂરી પાછળ મોટો ખર્ચ કર્યો છે. હવે પાક તૈયાર થવાની દિશામાં આગળ વધી રહ્યો હતો ત્યારે વરસાદ ખેંચાઈ જતાં ખેડૂતોનો આ ખર્ચ માથે પડવાની ભીતિ ઊભી થઈ છે.
બબ્બે વખત વાવેતર છતાં વરસાદે દગો દીધો
આ વર્ષે સારો વરસાદ થશે તેવી આશા સાથે કેટલાક ખેડૂતોએ આગોતરું વાવેતર કર્યું હતું. શરૂઆતમાં વરસાદમાં ખેંચ પડતાં અનેક ખેડૂતોને ફરીથી કપાસ અને મગફળીનું વાવેતર કરવાની ફરજ પડી હતી. બબ્બે વખત વાવણી કર્યા બાદ મહામુસીબતે પાક ખેતરમાં ઉગાડ્યો હતો. જ્યાં સિંચાઈની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે તેવા ખેડૂતો હાલ પિયત કરીને કપાસ અને મગફળીના પાકને બચાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. આવા ખેડૂતોના પાકને હાલ તાત્કાલિક મોટી અસર થઈ નથી. પરંતુ જે ખેડૂતો સંપૂર્ણપણે વરસાદ આધારિત ખેતી કરે છે તેમના માટે સ્થિતિ વધુ વિકટ બની છે. પિયત માટે પૂરતું પાણી ઉપલબ્ધ ન હોવાના કારણે અનેક ખેડૂતો આકાશ તરફ મીટ માંડીને બેઠા છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે હવે જો સમયસર સારો વરસાદ નહીં આવે તો કપાસ અને મગફળીના પાકને બચાવવો મુશ્કેલ બનશે.
મેઘરાજા ધોધમાર વરસે તો જ પાક બચવાની આશા
વરસાદના અભાવે જમીનમાં ભેજનું પ્રમાણ ઘટી રહ્યું છે અને ખેતરોમાં પાક પાણી માટે તરસી રહ્યો છે. ખાસ કરીને કપાસમાં ફૂલ આવવાના તબક્કે પૂરતો ભેજ જરૂરી હોવાથી વરસાદના લાંબા વિરામની સીધી અસર ઉત્પાદન પર પડી શકે છે. મગફળીના પાક પર પણ વરસાદના અભાવની અસર જોવા મળી રહી છે. હવે ખેડૂતોની એક જ આશા છે કે મેઘરાજા સમયસર ધોધમાર વરસે અને ખેતરોમાં પૂરતો ભેજ મળે. વરસાદ હજુ પણ નહીં આવે તો કપાસ અને મગફળીનો પાક સંપૂર્ણપણે બળી જવાની શક્યતા છે. આવી સ્થિતિ સર્જાય તો ખેડૂતોને ભારે આર્થિક નુકસાન સહન કરવાનો વારો આવી શકે છે.
ખેડૂતોમાં ચિંતા, સરકાર તરફથી સહાયની પણ અપેક્ષા
ખેડૂતો હવે તાત્કાલિક સારા વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા છે. જો વરસાદ વધુ ખેંચાય અને પાકને નુકસાન થાય તો સરકાર અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા પાકની સ્થિતિનો સર્વે કરાવી અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોને યોગ્ય સહાય આપવામાં આવે તેવી પણ ખેડૂતોમાં માંગ ઉઠી રહી છે.
સૌરાષ્ટ્રના અન્ય જિલ્લાઓની વાત કરીએ તો
મોરબી જિલ્લાની વાત કરીએ તો મોરબીમાં સીઝનનો સરેરાશ 80 ટકા વરસાદ અત્યાર સુધી નોંધાયો છે. જેમાં હળવદમાં 91 ટકા, માળિયામાં 86 ટકા, મોરબીમાં 87 ટકા, ટંકારામાં 58 ટકા અને વાંકાનેરમાં 83 ટકા વરસાદ નોંધાયો છે.
જામનગર જિલ્લામાં આ સીઝનનો માત્ર 28.88 ટકા વરસાદ નોંધાયો છે. જેમાં ધ્રોલમાં 33 ટકા, જામજોધપુરમાં 37 ટકા, જામનગરમાં 20 ટકા, જોડિયામાં 32 ટકા, કાલાવાડમાં 33 ટકા અને લાલપુર તાલુકામાં માત્ર 18 ટકા વરસાદ પડ્યો છે.
દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં વરસાદની ખૂબ અછત સર્જાઈ છે. જિલ્લામાં માત્ર 6.41 ટકા વરસાદ નોંધાયો છે. ભાનવડમાં 9 ટકા, દ્વારકામાં 2 ટકા, કલ્યાણપુરમાં 3 ટકા અને ખંભાળિયામાં 9 ટકા વરસાદ પડ્યો છે.
પોરબંદર જિલ્લામાં સરેરાશ 18 ટકા વરસાદ નોંધાયો છે. જૂનાગઢ જિલ્લામાં 55 ટકા, ગીર સોમનાથમાં 46 ટકા, ભાવનગરમાં 72 ટકા, બોટાદમાં 71 ટકા વરસાદ નોંધાયો છે. આમ સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં આ સીઝનમાં 56.04 ટકા વરસાદ નોંધાયો છે. ખેડૂતોને પાણીના કારણે પાક નિષ્ફળ જવાનો ડર છે.
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