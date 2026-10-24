ગુજરાતમાં ચિંતાજનક સ્થિતિ: રાજ્યમાં સરેરાશથી 10.81% ઓછો વરસાદ, કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રમાં સૌથી ખરાબ હાલત
ગુજરાતમાં આ વર્ષે ચોમાસા દરમિયાન સરેરાશ કરતા ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે. વાંચો જિલ્લા અને તાલુકાવાર આંકડાકીય માહિતી..
Published : October 24, 2026 at 10:59 AM IST|
Updated : October 24, 2026 at 11:43 AM IST
મનોજ ખત્રી-અમદાવાદઃ ગુજરાતમાં આ વર્ષે ચોમાસા દરમિયાન સરેરાશ કરતા ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે. ગુજરાત સરકારના State Emergency Operation Centreના 19 ઑક્ટોબર 2026ના અહેવાલ મુજબ, રાજ્યમાં કુલ 810.66 મિમી વરસાદ નોંધાયો છે, જે લાંબા ગાળાની 908.88 મિમીની સરેરાશના 89.19% એટલે કે 10.81% ઓછો છે. ખાસ કરીને કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં વરસાદની ભારે ઘટ જોવા મળી રહી છે, જેના કારણે ખેડૂતો અને સ્થાનિક લોકોમાં ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું છે. સરકારી આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો રાજ્યના તમામ વિસ્તારોમાં વરસાદ સરખો નથી પડ્યો. દક્ષિણ ગુજરાતમાં સ્થિતિ સારી રહી છે અને સરેરાશ કરતાં 114.23% (એટલે કે 14.23% વધુ) વરસાદ નોંધાયો છે. જ્યારે બીજી તરફ પૂર્વ-મધ્ય ગુજરાતમાં 89.67% વરસાદ જ પડ્યો છે.
આ વિસ્તારની સ્થિતિ ચિંતાજનક
સૌથી વધુ ચિંતાજનક સ્થિતિ કચ્છની છે, જ્યાં સરેરાશ વરસાદની સરખામણીએ માત્ર 57.60 ટકા વરસાદ નોંધાયો છે, એટલે કે રાજ્યભરમાં સૌથી વધુ ઘટ કચ્છ જિલ્લામાં નોંધાઇ છે, જો સૌરાષ્ટ્ર ઝોનની વાત કરીએ તો ત્યાં પણ સરેરાશ વરસાદની સરખામણીએ માત્ર 71.44 ટકા વરસાદ નોંધાયો છે, જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતમાં 71.04 ટકા વરસાદ નોંધાયો છે. આમ રાજ્યના કુલ 34 જિલ્લાઓમાંથી 25 જિલ્લાઓમાં લાંબા ગાળાની સરેરાશ કરતા 100%થી ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે, જે કુલ જિલ્લાઓના આશરે 75.8% જેટલો થાય છે.
આ આંકડા પ્રમાણે કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં સરેરાશ કરતાં ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે. તેની સામે દક્ષિણ ગુજરાતમાં સરેરાશ કરતાં 14.23% વધુ વરસાદ નોંધાયો છે.
વરસાદની સૌથી વધુ ઘટ ધરાવતા જિલ્લાઓની વાત કરીએ તો રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓમાં દેવભૂમિ દ્વારકા મોખરે છે. અહીં સરેરાશ સામે માત્ર 16.54% જ વરસાદ નોંધાયો છે, એટલે કે 83.46%ની મોટી ઘટ છે. જ્યારે પોરબંદરમાં કુલ 261.67 મિમી વરસાદની સામે 30.86% વરસાદની ઘટ છે, તે જ પ્રકારે જામનગરમાં 43.26% અને રાજકોટમાં 61.84% વરસાદની ઘટ નોંધાઇ છે.
તાલુકા સ્તરે વાત કરીએ તો દેવભૂમિ દ્વારકાના કલ્યાણપુર તાલુકામાં તો લાંબા ગાળાની સરેરાશના માત્ર 7.86% જ વરસાદ નોંધાયો છે. આ ઉપરાંત ખંભાળિયા, દ્વારકા અને ભાણવડમાં પણ વરસાદ 25%ની નીચે જ રહ્યો છે. જિલ્લાની સરેરાશની અંદર પણ તાલુકાઓ વચ્ચે મોટો તફાવત જોવા મળે છે. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક તાલુકાઓમાં સરેરાશની સરખામણીએ વરસાદ ઘણો ઓછો નોંધાયો છે.
દેવભૂમિ દ્વારકાના કલ્યાણપુરમાં સરેરાશ વરસાદના માત્ર 7.86% જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે. ખંભાળિયા, દ્વારકા અને ભાણવડમાં પણ વરસાદ 25%ની નીચે છે. આ તાલુકાઓની વરસાદી સ્થિતિ ખરેખર ચિંતા ઉપજાવનારી છે.
વર્ષ 2026ના ચોમાસાની વાત કરીએ તો જૂનમાં 35.21 મિલીમીટર વરસાદ નોંધાયો હતો, જ્યારે જુલાઇમાં સૌથી વધારે 552.57 મિમી, તો ઓગસ્ટમાં 97.01 મિમી, સપ્ટેમ્બરમાં 125.81 મિમી. વરસાદ નોંધાયો હતો, જ્યારે ઓક્ટોબરમાં અત્યારસુધી માત્ર 0.06 મિમી વરસાદ નોંધાયો છે. આ ગણતરી મુજબ રાજ્યમાં આ વર્ષે ચોમાસામાં કુલ 810.66 મિમી. વરસાદ નોંધાયો છે.
ઑક્ટોબર 2026ના વરસાદી અહેવાલ પ્રમાણે ગુજરાતમાં લાંબા ગાળાની સરેરાશ કરતાં 10.81% ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે. પરંતુ રાજ્યની અંદર વરસાદનું વિતરણ અસમાન છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં સરેરાશ કરતાં વધુ વરસાદ પડ્યો છે, જ્યારે કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદની ઘટ નોંધપાત્ર છે. દેવભૂમિ દ્વારકામાં સરેરાશના માત્ર 16.54%, પોરબંદરમાં 30.86% અને જામનગરમાં 43.26% જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે. આ આંકડા વરસાદની સ્થિતિ અંગે ચિતાર દર્શાવે છે.
આ પણ વાંચોઃ
ભારે વિરોધ વચ્ચે યુસુફ પઠાણના પ્લોટની દરખાસ્ત મંજૂર! ₹20 કરોડનો પ્લોટ આશરે ₹5 કરોડમાં ફાળવવાનો નિર્ણય
વાવ થરાદ: બહેન સાથે પ્રેમ સંબંધ હોવાની શંકામાં દોસ્તારે દારૂમાં નશાની ગોળીઓ ભેળવી મિત્રને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો