દોઢ મહિનાના વિરામ બાદ મેઘરાજાની મહેર, સુકાઈ રહેલા કપાસ-મગફળીના પાકને નવજીવન
લાંબા સમય સુધી વરસાદ ખેંચાતા પાક મોરજાઈ ગયો હતો અને પાન પીળા પડી ગયા હતા, પરંતુ હવે એક વરસાદથી ખેતરોમાં ફરી હરિયાળી જોવા મળી છે.
Published : September 15, 2026 at 7:47 PM IST
અમદાવાદ: દોઢ મહિનાના લાંબા વિરામ બાદ રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં મેઘરાજાએ મહેર કરતા ખેડૂતોના જીવમાં જીવ આવ્યો છે. ખાસ કરીને અમરેલી, રાજકોટ ગ્રામ્ય અને પાટણ જિલ્લામાં પડેલા વરસાદે નિષ્ફળ જવાની અણી પર રહેલા કપાસ, મગફળી અને એરંડા જેવા પાકોને નવજીવન આપ્યું છે.
અમરેલી જિલ્લાની વાત કરીએ તો, અહીં છેલ્લા દોઢ મહિનાથી વરસાદ ખેંચાઈ જતા ખેડૂતોની ચિંતામાં સતત વધારો થઈ રહ્યો હતો. ચોમાસાની શરૂઆતમાં સારો વરસાદ થયા બાદ લાંબા સમય સુધી એક પણ ટીપું ન પડતા જિલ્લામાં મોટા પાયે વાવેતર થયેલા કપાસ અને મગફળીના પાક પર સંકટના વાદળો ઘેરાયા હતા.
અમરેલી જિલ્લામાં આ ચોમાસે અંદાજે સાડા પાંચ લાખ એકર વિસ્તારમાં કપાસ અને મગફળીનું વાવેતર થયું છે. જિલ્લાની મોટાભાગની ખેતી વરસાદ આધારિત હોવાથી લાંબા વિરામની સીધી અસર પાક પર જોવા મળી હતી. જમીનમાં ભેજ ઘટી જતા કપાસ અને મગફળીનો પાક સુકાવા લાગ્યો હતો. અનેક ખેતરોમાં છોડના પાન પીળા પડી ગયા હતા અને પાક મોરજાઈ ગયેલી સ્થિતિમાં પહોંચી ગયો હતો.
જો વરસાદ નહીં પડે તો પાક સંપૂર્ણપણે બળી જવાની ભીતિ ખેડૂતોમાં હતી. અનેક ખેડૂતોએ પાક બચાવવા માટે સિંચાઈના વિકલ્પો શોધ્યા હતા, પરંતુ દરેક ખેડૂત પાસે સિંચાઈની સુવિધા ન હોવાથી ચિંતા વધુ ઘેરી બની હતી.
જોકે, છેલ્લા એક દિવસથી રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારો સાથે અમરેલી જિલ્લામાં પણ મેઘરાજાએ મહેર કરી છે. લાંબા વિરામ બાદ પડેલા વરસાદથી સૂકાઈ રહેલા ખેતરોમાં નવજીવન આવ્યું હોય તેવું દૃશ્ય જોવા મળી રહ્યું છે. કપાસના છોડમાં ફરી તાજગી જોવા મળી રહી છે, જ્યારે મગફળીના પાકને પણ જરૂરી ભેજ મળતા ખેડૂતોમાં આશા જાગી છે.
ખેડૂતોના જણાવ્યા મુજબ, જે પાક થોડા દિવસોમાં સંપૂર્ણપણે બળી જવાની સ્થિતિમાં હતો, તેમાં વરસાદ બાદ ફરી જીવ આવ્યો છે. ખેડૂત હરેશભાઈ બુહા અને અલીમહમ્મદ જાખરા જેવા ખેડૂતોનું કહેવું છે કે જો હજુ થોડા દિવસ વરસાદ ન પડ્યો હોત તો મોટા પાયે નુકસાન થાત. કેટલાક ખેડૂતોના મતે પાકની સ્થિતિ 100 ટકા નુકસાન તરફ જઈ રહી હતી, પરંતુ હાલના વરસાદથી આશરે 35થી 40 ટકા પાક બચવાની આશા ઊભી થઈ છે.
જોકે, માત્ર એક વરસાદથી સમગ્ર નુકસાનની ભરપાઈ થઈ શકે તેમ નથી. આગામી દિવસોમાં પણ સમયાંતરે સારો વરસાદ મળે તો ઉત્પાદન મેળવવાની શક્યતા વધી શકે છે.
રાજકોટ ગ્રામ્યમાં પાકને જીવતદાન, ઘાસચારાનો પ્રશ્ન હલ
બીજી તરફ, રાજકોટ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ આવી જ સ્થિતિ હતી. લાંબા વિરામ બાદ વરસેલા વરસાદે મુરઝાઈ રહેલા પાકને નવું જીવતદાન આપ્યું છે. પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, રાજકોટ જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદ ખેંચાતા મગફળી, કપાસ અને સોયાબીન સહિતના પાકો નિષ્ફળ જવાની ભીતિ હતી.
સ્થાનિક ખેડૂતો પ્રાગજીભાઈ અને વસંતભાઈ જણાવે છે કે વરસાદ ન આવવાને કારણે પાક સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ જવાની અને પશુઓ માટે ઘાસચારાની મોટી અછત સર્જાવાની સ્થિતિ હતી. પરંતુ હાલના વરસાદે પાક માટે સંજીવનીનું કામ કર્યું છે. કપાસ, મગફળી, સોયાબીન, તુવેર અને એરંડા જેવા પાકોને આ વરસાદથી મોટો ફાયદો થશે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે જો હજુ 15 દિવસ વરસાદ ન આવ્યો હોત તો સંપૂર્ણ પાક ફેલ થઈ જાત.
આ વરસાદથી સૌથી મોટી રાહત પશુપાલકોને થઈ છે. અછતને કારણે પશુઓનો ઘાસચારો ખતમ થઈ ગયો હતો, પરંતુ આ વરસાદથી હવે લીલા ઘાસચારાનો પ્રશ્ન હલ થઈ ગયો છે. ખેડૂત સંદીપભાઈ કાછડિયાના જણાવ્યા મુજબ, વરસાદના લાંબા વિરામને કારણે જે નુકસાન થઈ ચૂક્યું છે તેની પૂરેપૂરી ભરપાઈ થઈ શકે તેમ નથી. અત્યારે પડેલા વરસાદથી ઉત્પાદનમાં 10થી 20 ટકા જેટલો જ ફાયદો થશે, છતાં ઘાસચારો મળી રહેશે તે મોટી રાહત છે.
એકંદરે, કુદરતે છેલ્લી ઘડીએ ખેડૂતોની વહારે આવીને તેમને પાયમાલ થતા બચાવ્યા છે.
પાટણમાં ખેતીને જીવતદાન, એપીએમસીમાં એરંડાના ભાવમાં ઘટાડો
હવે પાટણ જિલ્લાની વાત કરીએ તો, અહીં પણ ચોમાસુ ચિંતા કરાવે એવું હતું. પાટણ જિલ્લામાં ખરીફ પાકમાં લગભગ ત્રણ લાખ હેક્ટરમાં વિવિધ પાકોનું વાવેતર થયું હતું, જેમાં કપાસ, બીટી કપાસ, એરંડા, તેલીબિયા, કઠોળ, ઘાસચારો, બાજરી અને ઘઉંનો સમાવેશ થાય છે. જૂન-જુલાઈમાં લગભગ 50 ટકા વરસાદ વરસી જતા ખેડૂતો ખેતીમાં જોતરાયા હતા, પરંતુ છેલ્લા દોઢ મહિનાથી મેઘરાજાએ વિરામ લીધો હતો.
છેલ્લા બે દિવસથી પાટણ જિલ્લામાં થયેલી મેઘમહેરથી ખેતીમાં જીવતદાન મળ્યું છે. ધીમી ધારે વરસેલા વરસાદી પાણીથી ખેતી સજીવન બની છે.
બીજી બાજુ, આ વરસાદની અસર બજાર પર પણ જોવા મળી છે. કેટલાક ખેડૂતોએ ઘરે અને ગોડાઉનમાં એરંડાનો સંગ્રહ કરી રાખ્યો હતો. ભાવ સારો હોવાથી, લગભગ 1500થી 1550 રૂપિયા હોવાથી તેઓ એપીએમસી માર્કેટમાં વેચાણ માટે લાવ્યા હતા. પરંતુ વરસાદ થતાં જ એરંડાના ભાવમાં રૂપિયા 50નો ઘટાડો નોંધાયો છે. હાલ એપીએમસીમાં રાયડો, જીરું સહિત વિવિધ પાકો આવી રહ્યા છે, કારણ કે આગામી બે મહિનામાં નવો પાક આવશે.
પાટણ એપીએમસીની વાત કરીએ તો અત્યાર સુધીમાં લગભગ 13307 ક્વિન્ટલ એટલે કે 17743 બોરી એરંડાની આવક થઈ છે. નીચો ભાવ 7105, ઊંચો ભાવ 7575 અને સરેરાશ ભાવ 7350 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ ચાલી રહ્યો છે. આ ઉપરાંત જીરું, વરિયાળી, મેથી, સુવા, રાયડો, સરસવ, ઘઉં, જુવાર, બાજરી, રાજગરો પણ ખેડૂતો જરૂરિયાત મુજબ વેચાણ માટે લાવી રહ્યા છે. વેપારી રમેશભાઈ અને ખેડૂત વશરામભાઈના જણાવ્યા મુજબ હજુ આવક વધવાની શક્યતા છે.
એકંદરે, લાંબા વિરામ બાદ પડેલા વરસાદથી ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ છે, પરંતુ પાકને સંપૂર્ણ રીતે બચાવવા માટે આગામી દિવસોમાં પણ વરસાદની જરૂર છે. ખેડૂતોની નજર હવે આકાશ તરફ છે.
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