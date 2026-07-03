વલસાડમાં બે કલાકમાં 6 ઇંચ વરસાદથી પાણી-પાણી, સોસાયટીમાં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ડૂબ્યા, વાહનો પાણીમાં ગરકાવ
વલસાડના શાંતિવન સોસાયટી અને દેવ એવન્યુ સોસાયટીમાં વરસાદી પાણીનો એવો ભરાવો થયો કે અનેક મકાનોના પ્રથમ માળ સુધી પાણી પહોંચી ગયું હતું.
Published : July 3, 2026 at 3:33 PM IST
વલસાડ: વલસાડ જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ વચ્ચે શુક્રવારે વહેલી સવારથી જ મેઘરાજાએ ધમાકેદાર બેટિંગ કરતાં માત્ર બે કલાકમાં અંદાજે 6 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો હતો. ભારે વરસાદના પગલે વલસાડ શહેરના અનેક નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જતાં જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત બન્યું હતું. રસ્તાઓ નદીમાં ફેરવાઈ ગયા હતા, જ્યારે અનેક રહેણાંક વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ઘરોમાં ઘૂસી જતાં લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
નાનકવાડાની શાંતિવન અને દેવ એવન્યુ સોસાયટીમાં પ્રથમ માળ સુધી પાણી
ભારે વરસાદની સૌથી વધુ અસર વલસાડ શહેર નજીક આવેલા નાનકવાડા વિસ્તારમાં જોવા મળી હતી. અહીં આવેલી શાંતિવન સોસાયટી અને દેવ એવન્યુ સોસાયટીમાં વરસાદી પાણીનો એવો ભરાવો થયો કે અનેક મકાનોના પ્રથમ માળ સુધી પાણી પહોંચી ગયું હતું. સોસાયટીના રહેવાસીઓ ઘરોમાં જ ફસાઈ ગયા હતા. વાહનો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા અને ઘરવખરીને પણ નુકસાન પહોંચ્યાની ફરિયાદો સામે આવી હતી.
શહેર અને ગ્રામ પંચાયત વિસ્તારની અનેક સોસાયટીઓ પાણીમાં ડૂબી
વલસાડ શહેર ઉપરાંત નાનકવાડા ગ્રામ પંચાયત વિસ્તારમાં આવેલી અનેક સોસાયટીઓમાં ગળાડૂબ પાણી ભરાઈ ગયા હતા. સોસાયટીના આંતરિક રસ્તાઓ પર પાણીનો ભારે પ્રવાહ જોવા મળ્યો હતો. અનેક સ્થળોએ ઘરોમાં પાણી ઘૂસી જતાં રહેવાસીઓએ ઘરનો સામાન સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવાની ફરજ પડી હતી. વરસાદી પાણીના ભરાવાના કારણે વાહનવ્યવહાર પણ પ્રભાવિત બન્યો હતો.
લોકો સવારથી ઘરોમાં રહેવા મજબૂર બન્યા
સવારથી સતત વરસી રહેલા ભારે વરસાદને કારણે લોકો ઘર બહાર નીકળી શક્યા નહોતા. અનેક પરિવારો આખો દિવસ ઘરોમાં જ રહેવા મજબૂર બન્યા હતા. વરસાદના કારણે રોજિંદા કામકાજ પર પણ અસર જોવા મળી હતી. બજારોમાં લોકોની અવરજવર ઓછી રહી હતી, જ્યારે કેટલાક વિસ્તારોમાં રસ્તા પર પાણી ભરાતા વાહનચાલકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
સ્થાનિકોએ ડ્રેનેજ વ્યવસ્થા સામે ઉઠાવ્યા પ્રશ્ન
સ્થાનિક રહેવાસીઓએ જણાવ્યું હતું કે, દર વર્ષે ભારે વરસાદ દરમિયાન આ વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા સર્જાય છે. વરસાદી પાણીના યોગ્ય નિકાલ માટે અસરકારક ડ્રેનેજ વ્યવસ્થા ન હોવાના કારણે સામાન્ય વરસાદમાં પણ પાણી ભરાઈ જાય છે, જ્યારે ભારે વરસાદમાં સ્થિતિ વધુ ગંભીર બની જાય છે. સ્થાનિકોએ કાયમી ઉકેલ લાવવા માટે તંત્ર સમક્ષ માંગણી કરી છે.
તંત્રે સ્થિતિ પર નજર રાખી
ભારે વરસાદને પગલે સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા અસરગ્રસ્ત વિસ્તારો પર નજર રાખવામાં આવી હતી. જ્યાં જરૂરિયાત ઉભી થઈ ત્યાં પાણીના નિકાલ અને રાહત કામગીરી માટે ટીમોને સજ્જ રાખવામાં આવી હતી. વરસાદ ચાલુ રહેતાં લોકોને પણ બિનજરૂરી બહાર ન નીકળવાની અપીલ કરવામાં આવી હતી.
સ્થાનિક પ્રતિનિધિએ કાયમી ઉકેલની કરી માંગ
નાનકવાડા ગ્રામ પંચાયતના ડેપ્યુટી સરપંચ બકુલ રાજગોરે જણાવ્યું હતું કે, ભારે વરસાદના કારણે શાંતિવન સોસાયટી, દેવ એવન્યુ સહિત અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જવાની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. દર વર્ષે આવી સમસ્યા ઉભી થતી હોવાથી વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે કાયમી આયોજન અને મજબૂત ડ્રેનેજ વ્યવસ્થા ઉભી કરવાની જરૂરિયાત છે. તેમણે સંબંધિત વિભાગને તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી લોકોને આ સમસ્યામાંથી રાહત આપવા માંગ કરી હતી.
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