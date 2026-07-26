ગુજરાતમાં મેઘ તાંડવ: વલસાડમાં પૂરથી તારાજી, અમદાવાદમાં નાના વેપારીઓની રોજીરોટી છીનવાઈ; કડીમાં 108 બની દેવદૂત
ગુજરાતભરમાં ચોમાસાની જમાવટ વચ્ચે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી પડી રહેલા મુશળધાર વરસાદે સર્વત્ર તારાજી સર્જી છે.
Published : July 26, 2026 at 9:44 AM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતભરમાં ચોમાસાની જમાવટ વચ્ચે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી પડી રહેલા મુશળધાર વરસાદે સર્વત્ર તારાજી સર્જી છે. આભ ફાટવા જેવી સ્થિતિને કારણે કડી, અમદાવાદ, વલસાડ અને સુરતના ઓલપાડ પંથકમાં જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે. એક તરફ કુદરતી આપત્તિના આ કપરા કાળમાં માનવતાની મહેક ફેલાવતા કિસ્સા સામે આવ્યા છે, તો બીજી તરફ ગરીબ શ્રમિકો અને ખેડૂતોને ભારે આર્થિક નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે.
અમદાવાદમાં નાના વેપારીઓની રોજીરોટી છીનવાઇ
બીજી તરફ, અમદાવાદમાં સતત વરસાદને કારણે શાકભાજી બજારો જળમગ્ન બનતા લારીધારકો અને નાના વેપારીઓની રોજીરોટી છીનવાઈ ગઈ છે. પાણીમાં માલ સડી જવાથી અનેક વેપારીઓને હજારો રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે, જેના કારણે "અમારા ગરીબનું કોણ સાંભળે?" તેવો લાચાર સવાલ ઉઠવા પામ્યો છે.
મહિલા શાકભાજી વિક્રેતાઓ જણાવે છે કે સામાન્ય દિવસોમાં ₹1,500થી ₹2,000નું વેચાણ થઈ જાય છે, પરંતુ વરસાદના દિવસે ₹200ની પણ આવક થઈ નહીં. ગ્રાહકો ન આવતા આખું શાકભાજી લારીમાં જ રહી ગયું અને બીજા દિવસે સડી જતાં ફેંકી દેવું પડ્યું. વેપારીઓનું કહેવું છે કે રોજની કમાણી પર ચાલતા તેમના માટે એક દિવસનો ધંધો બંધ રહે એટલે આખા પરિવારના ખર્ચ પર સીધી અસર પડે છે.
પુરુષ શાકભાજી વેપારીઓના જણાવ્યા મુજબ બજારમાં છાતી સુધી પાણી ભરાઈ જતાં અનેક લારીઓ પાણીમાં ડૂબી ગઈ હતી. ઘણા વેપારીઓ ₹10 હજાર સુધીનું શાકભાજી લઈને આવ્યા હતા, પરંતુ પાણીમાં અડધું તણાઈ ગયું અને બાકીનું બગડી ગયું. કેટલાક વેપારીઓએ એક જ દિવસમાં ₹5 હજારથી ₹10 હજાર સુધીનું નુકસાન સહન કર્યું હોવાનું જણાવ્યું.
રિક્ષા ચાલકો માટે પણ વરસાદ કમાણી કરતાં ખર્ચ વધારે કરાવી રહ્યો છે. પાણી ભરાયેલા રસ્તાઓ પર વાહન બંધ થઈ જવાની ભીતિ હોવાથી તેઓ અનેક વિસ્તારોમાં જવાનું ટાળી રહ્યા છે. સામાન્ય દિવસોમાં ₹1,200થી ₹1,500ની આવક મેળવનારા ચાલકો હવે ₹500 પણ કમાઈ શકતા નથી. વાહનના રિપેરિંગનો ખર્ચ, ગેસનો ખર્ચ અને ઘટતા મુસાફરો તેમની મુશ્કેલીમાં વધારો કરી રહ્યા છે.
છેલ્લા 30 વર્ષથી ચાની કિટલી ચલાવતા હરેશભાઈ જણાવે છે કે, આ વખતે વરસાદની અસર સૌથી વધુ અનુભવાઈ રહી છે. લોકો બહાર નીકળતા નથી, બજારો સૂમસામ છે અને વેચાણ લગભગ બંધ થઈ ગયું છે. તેઓનું કહેવું છે કે શ્રમજીવી વર્ગનું કામ બંધ હોવાથી બજારમાં ખરીદશક્તિ પણ ઘટી ગઈ છે, જેના કારણે નાના વેપારીઓનું ગુજરાન ચલાવવું મુશ્કેલ બન્યું છે.
વલસાડમાં તંત્ર દ્વારા નુકસાનીનો સર્વે કરાયો
આ ઉપરાંત, વલસાડના નાનાપોન્ડાના પંડોળ ગામમાં ખોડીયાર નદીના પૂરે ભારે વિનાશ સર્જ્યો છે. ગામની પ્રાથમિક શાળાના કોમ્પ્યુટરો, અનાજનો જથ્થો અને દસ્તાવેજો પલળી ગયા છે, જ્યારે બે માનવ મૃત્યુના કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકનો માહોલ છે. પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને જોઈને તંત્ર દ્વારા 45 સભ્યોની ટીમ બનાવીને નુકસાનનો સર્વે શરૂ કરવામાં આવ્યો છે.
વલસાડમાં ભારે વરસાદથી તંત્ર દ્વારા નુકસાનીનો સર્વે કરવામાં આવ્યો#Valsad #Rain pic.twitter.com/7SMhJYH9jW— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) July 26, 2026
પૂરગ્રસ્તોની સ્થિતિનો તાગ મેળવવા માટે તાલુકા વિકાસ અધિકારી, મામલતદાર, વિસ્તરણ અધિકારી, તલાટી સહિત વિવિધ વિભાગોના 45થી વધુ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની ટીમ એકસાથે પંડોળ ગામે પહોંચી હતી. ટીમે ગામના તમામ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં સ્થળ પર જઈને નુકસાનનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. ફળિયાવાર નુકસાનનો સર્વે હાથ ધરીને અસરગ્રસ્ત પરિવારોના ફોર્મ ભરવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી.
દરેક ફળિયામાં નુકસાનનો અલગથી અંદાજ
તંત્ર દ્વારા હળપતિવાસ, મહ્યવંશી ફળિયા, ઊંચામોરા ફળિયા, બેઝા ફળિયા સહિત તમામ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં ઘરેઘરે જઈને માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવી હતી. મકાનો, ઘરવખરી, અનાજ, પશુધન તેમજ અન્ય નુકસાનની વિગત નોંધવામાં આવી હતી. અધિકારીઓએ અસરગ્રસ્ત પરિવારોને જરૂરી સહાય અંગે માહિતી આપી હતી તેમજ સરકારના નિયમો મુજબ સહાય ઉપલબ્ધ કરાવવાની ખાતરી આપી હતી.
ગામમાં બે માનવ મૃત્યુથી શોકનો માહોલ
પૂરની આ દુર્ઘટનામાં પંડોળ ગામમાં બે લોકોના મોત થતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે. ઉપરાંત પૂરના પાણીમાં અનેક પશુઓ પણ તણાઈ જતાં પશુપાલકોને ભારે આર્થિક નુકસાન થયું છે. માનવજીવનની સાથે પશુધનને થયેલા નુકસાનને લઈને ગ્રામજનોમાં ભારે વ્યથા જોવા મળી રહી છે.
પ્રાથમિક શાળાને સૌથી વધુ નુકસાન
પૂરના પાણીથી સૌથી વધુ નુકસાન પંડોળ ગામની પ્રાથમિક શાળાને પહોંચ્યું છે. શાળાના દરેક વર્ગખંડમાં અંદાજે છાતી સુધી પાણી ભરાઈ જતાં શૈક્ષણિક સામગ્રીને ભારે નુકસાન થયું છે. શાળામાં રાખવામાં આવેલા મહત્વના દસ્તાવેજો પાણીમાં પલળી ગયા છે. કોમ્પ્યુટર લેબમાં રાખવામાં આવેલા 25થી વધુ કોમ્પ્યુટરો બગડી ગયા હોવાનું પ્રાથમિક અંદાજ છે, જ્યારે મધ્યાહન ભોજન યોજના હેઠળ સંગ્રહિત અંદાજે 300 કિલો ઘઉં અને 250 કિલો ચોખા પણ પાણીમાં પલળી જતાં ઉપયોગ લાયક રહ્યા નથી.
વિદ્યાર્થીઓના પુસ્તકો અને સાધનો પણ બગડ્યા
પૂરના કારણે વિદ્યાર્થીઓ માટે રાખવામાં આવેલા પુસ્તકો, શિક્ષણ સામગ્રી અને અન્ય જરૂરી સાધનો પણ પાણીમાં પલળી ગયા છે. શાળાના ફર્નિચર, શૈક્ષણિક રેકોર્ડ તેમજ અન્ય સરકારી સામગ્રીને પણ નુકસાન પહોંચ્યું છે. જેના કારણે આગામી દિવસોમાં શૈક્ષણિક કામગીરીને ફરીથી સામાન્ય બનાવવી તંત્ર માટે પડકારરૂપ બનશે.
સુરત ગ્રામ્ય Dysp ટ્રેક્ટર પર બેસીને અસરગ્રસ્ત ગામોની મુલાકાતે પહોંચ્યા
સુરતમાં સતત વરસી રહેલા વરસાદ અને ઉપરવાસના પાણીના પ્રવાહને કારણે કીમ નદી બે કાંઠે વહી રહી છે. નદીમાં પાણીની ભારે આવક થવાને કારણે કાંઠા વિસ્તારના ગામોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. નદીના પાણી રસ્તાઓ પર ફરી વળતા કેટલાક માર્ગો પણ બંધ કરવાની ફરજ પડી છે, જેના કારણે સ્થાનિક ગ્રામજનોની અવરજવર પર મોટી અસર પડી છે.
સુરત ગ્રામ્ય Dysp ટ્રેક્ટર પર બેસીને અસરગ્રસ્ત ગામોની મુલાકાતે પહોંચ્યા#Surat #Rain pic.twitter.com/iLdfxnOoTM— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) July 26, 2026
પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને જોતા સુરત જિલ્લા વહીવટી અને પોલીસ તંત્ર તાત્કાલિક હરકતમાં આવ્યું છે. સુરત ગ્રામ્ય Dysp બી.કે. વનાર દ્વારા તાત્કાલિક અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લેવામાં આવી હતી. પાણી ભરાયેલા વિસ્તારોમાં સામાન્ય વાહનો જઈ શકે તેમ ન હોવાથી, Dysp વનારે વડોલી સહિતના અસરગ્રસ્ત ગામોમાં ટ્રેક્ટર પર સવાર થઈને સીધા જ પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં પહોંચ્યા હતા અને અસરગ્રસ્ત લોકો સાથે સીધી વાતચીત કરી હતી. પોલીસ અને તંત્રની આ સક્રિયતાથી ગ્રામજનોમાં રાહતની લાગણી જોવા મળી છે.
સુરત ગ્રામ્ય Dysp બી.કે વનાર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, કીમ નદીના પાણી કેમ નજીક આસપાસના ગામોમાં પ્રવેશી ગયા છે અને પગલે ઘણા રસ્તાઓ બંધ થઈ ગયા હતા. સાવચેતીના ભાગરૂપે અમારી ટીમ દ્વારા ટ્રેક્ટર પર બેસી અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લેવામાં આવી હતી અને લોકોને જરૂરી માર્ગદર્શન અને સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી.
કડીમાં 108ની ટીમે સગર્ભા મહિલાનું કર્યું રેસ્કયુ
મહેસાણાના કડી તાલુકામાં 13 ઇંચ ખાબકેલા અતિભારે વરસાદ વચ્ચે દુધઈ ગામ પાસે એક સગર્ભા મહિલા માટે 108 એમ્બ્યુલન્સ સેવા જીવાદોરી સાબિત થઈ હતી. કેશરબેન ભીલ નામના 4થી 5 માસના સગર્ભા મહિલાની તબિયત અચાનક લથડતા અને ભારે રક્તસ્રાવ થતાં જીવનું જોખમ ઊભું થયું હતું. મુખ્ય માર્ગો પર કેડસમા પાણી ભરાયેલા હોવાથી એમ્બ્યુલન્સ પહોંચી શકે તેમ નહોતી. આવી જોખમી પરિસ્થિતિમાં 108ના કર્મચારીઓએ સ્થાનિકોની મદદથી કપડાની ઝોળી બનાવી અને ધસમસતા પાણીમાં ચાલીને મહિલાનું દિલધડક રેસ્ક્યુ કર્યું હતું. સમયસર પ્રાથમિક સારવાર આપીને તેમને હોસ્પિટલ ખસેડાતા તેમનો આબાદ બચાવ થયો હતો.
કડીના દુધઈ ગામ પાસે એક સગર્ભા મહિલાનું 108ની ટીમ દ્વારા રેસ્કયું કરવામાં આવ્યું હતું #Kadi #Rain #Rescue pic.twitter.com/MY6JpxVaNS— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) July 26, 2026
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