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રાજ્યની શાળાઓમાં આજથી નવું શૈક્ષણિક સત્ર શરુ, સુરેન્દ્રનગરના વિદ્યાર્થીઓ પાઠયપુસ્તકો વગર ભણવા કેમ મજબુર?

જિલ્લાની 1500થી વધુ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ ઉત્સાહભેર શાળાએ શિક્ષણ મેળવવા માટે પહોંચ્યા છે.

પાઠ્યપુસ્તકોનો સ્ટોક
પાઠ્યપુસ્તકોનો સ્ટોક (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 8, 2026 at 3:17 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર : આજથી રાજ્યમાં નવા શૈક્ષણિક નવા સત્રનો પ્રારંભ થયો છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની 1500થી વધુ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ ઉત્સાહભેર શાળાએ શિક્ષણ મેળવવા માટે પહોંચ્યા છે. સુરેન્દ્રનગરમાં બે પાળીમાં શાળાઓ ચલાવવામાં આવી રહી છે. જેમાં પ્રાથમિક શાળાઓનો સમયગાળો સવારનો રાખવામાં આવ્યો છે અને માધ્યમિક શિક્ષણની શાળાઓનો સમયગાળો બપોરનો રાખવામાં આવ્યો છે.

અંદાજિત 2 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ આજે નવા શૈક્ષણિક સત્રમાં જોડાઈ અને શિક્ષણ લેવાની કામગીરીનો પ્રારંભ કર્યો છે. પાઠ્યપુસ્તકો બુક સ્ટોર પર ઉપલબ્ધ ન હોવાને કારણે વિદ્યાર્થીઓને પાઠ્યપુસ્તક વગર જ શિક્ષણ કાર્યમાં પ્રથમ દિવસે જવું પડ્યું હોવાનો ઘાટ સર્જાયો છે. સરકાર અને શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા નવા શિક્ષણ સત્રનો પ્રારંભ કરતા પહેલા બજારમાં પાઠ્યપુસ્તકોનો પૂરતો સ્ટોક ઉપલબ્ધ કરવા જરૂરી હોય છે. વિદ્યાર્થીઓ હજુ સુધી પુસ્તકો લઈ શક્યા નથી.

સુરેન્દ્રનગરના વિદ્યાર્થીઓ પાઠયાપુસ્તકો વગર ભણવા કેમ મજબુર? (ETV Bharat Gujarat)

જેના કારણે તેઓ વગર પુસ્તકે આજે શાળાએ જવા માટે મજબૂર બન્યા છે. સુરેન્દ્રનગરમાં 15 દિવસ બાદ તમામ વિષયોના પુસ્તકોની ફાળવણી કરવામાં આવશે. જેમાં સરકારી શાળાઓમાં તેમજ ખાનગી શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને તેમજ અંગ્રેજી માધ્યમમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને 15 દિવસ સુધી પોતાના પાઠ્યપુસ્તક માટેની રાહ જોવી પડશે.

સુરેન્દ્રનગરના વિદ્યાર્થીઓ પાઠયાપુસ્તકો વગર ભણવા કેમ મજબુર?
સુરેન્દ્રનગરના વિદ્યાર્થીઓ પાઠયાપુસ્તકો વગર ભણવા કેમ મજબુર? (ETV Bharat Gujarat)

વિદ્યાર્થીના વાલી સુમિતભાઈ ઉમરાળિયાએ જણાવ્યું કે, આજે છોકરાઓ માટેના પાઠ્યપુસ્તકોની ખરીદી કરવા માટે ગયા ત્યારે બુક સ્ટોલના સંચાલકોએ જણાવ્યું કે 15 દિવસ સુધીનું વેઈટિંગ છે. બુક સ્ટોર પર હજી ફાળવણી કરવામાં આવી નથી. જેને કારણે હાલ પુસ્તકોની અછત છે. 15 દિવસ બાદ તમામ પાઠ્યપુસ્તકો ઉપલબ્ધ થશે. હાલમાં વિદ્યાર્થીઓને પાઠ્યપુસ્તક વગર જ શાળાએ જવું પડી રહ્યું છે."

પુસ્તકોના સ્ટોર ઉપર પૂછવામાં આવતા તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, "પ્રિન્ટિંગ થઈને પુસ્તકો પૂરતા આવતા નથી, જેને લઈને વેચાણ થઈ શકતું નથી. વિદ્યાર્થીઓને પણ તેનું પરિણામ ભોગવવું પડી રહ્યું છે. ખાસ કરીને ગુજરાતી, ગણિત અને સામાજિક વિજ્ઞાનના પુસ્તકોનો અભાવ છે. અંગ્રેજી માધ્યમના વિષયોના પાઠ્યપુસ્તકો મળી રહ્યા નથી. ઉપરથી પણ સ્ટોક ન હોવાનું જણાવવામાં આવી રહ્યું છે. જેને લઇને વિદ્યાર્થીઓને પણ હાલ ના પાડવામાં આવી રહી છે. 15 દિવસ બાદ પાઠ્યપુસ્તકો સ્ટોર ઉપર ઉપલબ્ધ થશે ત્યારબાદ ખરીદી કરી શકશે તે અંગેની સલાહ આપવામાં આવી રહી છે."

પાઠયાપુસ્તકો
પાઠયાપુસ્તકો (ETV Bharat Gujarat)

ક્યાં ધોરણના પાઠ્યપુસ્તકોનો અભાવ

સુરેન્દ્રનગરની બજારોમાં આવેલા બુક સ્ટોર ઉપર પુસ્તકો મળી રહ્યા નથી. જેમાં ખાસ કરીને ધોરણ 3ના વિષયોમાં ફેરફારના પાઠ્યપુસ્તકોમાં ગુજરાતી, ગણિત અને સામાજિક વિજ્ઞાન જેવા વિષયોનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત ધોરણ 4 અને ધોરણ 5ના અંગ્રેજી માધ્યમોના પુસ્તકો મળી રહ્યા નથી. ધોરણ 6ના પાઠ્યપુસ્તકો મળી રહ્યા નથી. આ ઉપરાંત ધોરણ 11 માટેના એક પણ પુસ્તકો સુરેન્દ્રનગરના સ્ટોર ઉપલબ્ધ નથી. જેને લઇને વિદ્યાર્થીઓને હાલાકી ભોગવવી પડી રહી છે અને પ્રથમ દિવસે ચોપડા વગર જ શાળાએ જવું પડ્યું છે.

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