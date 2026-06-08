ભાવનગર: વેકેશન પૂર્ણ થતા પ્રથમ દિવસે બાળકોના અવાજથી ગુંજી શાળાઓ, બાળકોને અપાયું પ્રથમ દિવસે પ્રોત્સાહન
સવારના પ્રથમ સેશન અને બપોરના સેશનમાં શાળાના શિક્ષકો આચાર્યો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને તિલક કરીને પ્રારંભ કરાયો હતો.
Published : June 8, 2026 at 4:31 PM IST
ભાવનગર : વેકેશનના સમયમાં સુમસાન બની ગયેલી શાળાઓ આજે વેકેશન પૂર્ણ થતા જ પ્રથમ દિવસે બાળકોના અવાજથી ગુંજી ઉઠી. સવારના પ્રથમ સેશન અને બપોરના સેશનમાં શરૂ થયેલી શાળાઓમાં શાળાના શિક્ષકો આચાર્યો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને તિલક કરીને પ્રારંભ કરાયો હતો. નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની શાળાઓમાં ચાલુ વર્ષે કેટલા નવા એડમિશન થયા છે.? ચાલો જાણીએ વિગતે અહેવાલમાં...
શાળાઓમાં બાળકોને અપાયું પ્રથમ દિવસે પ્રોત્સાહન
એક મહિનાથી વધુ સમય વેકેશનનો વીત્યા બાદ હવે શાળાઓમાં કિલકિલાટ શરૂ થયો છે. પ્રથમ દિવસે શાળાઓમાં તિલક કરીને શિક્ષકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આવકારવામાં આવ્યા હતા. શાળામાં પ્રથમ દિવસે મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓની હાજર રહી હતી. કેટલાક નાના ભૂલકાઓને તેમના વાલીઓ પણ શાળાએ છોડવા આવ્યા હતા. પ્રથમ દિવસે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની અને ખાનગી શાળાઓમાં શૈક્ષણિક કાર્ય શરૂ થયું હતું.
ભાવનગર નગરપ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના ચેરમેન નિકુંજ મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, "નવા સત્રમાં અમારી નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની 69 જેટલી શાળાઓમાં આશરે 31,000 જેટલા બાળકો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. જેમાં આ વર્ષે નવા સત્રમાં 3400થી વધુ નવા એડમિશન થવાના છે. આગામી દિવસોમાં પ્રવેશોત્સવ સરકારના આદેશ મુજબ થવાનું છે. આજના પ્રથમ દિવસે અમે બાળકોને આવકારીને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી."
શાળાના શિક્ષકોએ રમતથી કરાવ્યો પ્રારંભ
ભાવનગર શહેરના એસટી બસ સ્ટેન્ડ પાછળ આવેલી શાળા નંબર 38માં વેકેશન પૂર્ણ થતા પ્રથમ દિવસે શૈક્ષણિક સત્રનો પ્રારંભ થયો છે. શાળાના આચાર્ય ઈદ્રિશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "અમારી શાળા નંબર 38 પાનવાડીમાં આજના સત્રના નવા વર્ષનો પ્રારંભ થયો છે અને બાળકો ઉત્સાહ સાથે શાળાએ પહોંચ્યા છે. પ્રથમ દિવસે રમત પણ રમાડી છે. બાલવાટિકા થી લઈને ધોરણ આઠ સુધીમાં અમારે 25 જેટલા નવા એડમિશન આવ્યા છે, અમારી શાળાની સંખ્યા કુલ 550 જેટલી છે."
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