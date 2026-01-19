કોંગ્રેસમાં જોડાશે ધર્મગુરૂમાંથી રાજનેતા બનેલા કરસનદાસ બાપુ, આમ આદમી પાર્ટીના રહી ચુક્યા છે કાર્યકર
બે વર્ષ સુધી આમ આદમી પાર્ટીમાં કામ કર્યા બાદ અંતે બે મહિના પૂર્વે પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપી ચુકેલા કરસનદાસ બાપુ કોંગ્રેસમાં જોડાવવા જઈ રહ્યા છે.
Published : January 19, 2026 at 11:01 AM IST|
Updated : January 19, 2026 at 11:36 AM IST
જુનાગઢ: સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ પૂર્વે જુનાગઢ જિલ્લાના રાજકારણમાં આજે સૌથી મોટી ઘટના બનવા જઈ રહી છે. એક સમયે ધર્મગુરુ તરીકે કામ કરતા કરસનદાસ બાપુ ગત વિધાનસભાની સામાન્ય ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર તરીકે માણાવદર માંથી ચૂંટણી લડ્યા હતા, પરંતુ ચૂંટણી ન જીતી શકનાર કરસનદાસ બાપુ લોકોનો વિશ્વાસ જીતવામા સફળતા મળી.
આમ આદમી પાર્ટીમાં કર્યુ 2 વર્ષ કામ
બે વર્ષ સુધી આમ આદમી પાર્ટીમાં કામ કર્યા બાદ અંતે પાર્ટીમાંથી બે મહિના પૂર્વે આમ આદમી પાર્ટીના તમામ હોદ્દા માંથી રાજીનામું આપ્યું હતું. ત્યારે હવે કરસનદાસ બાપુ કોંગ્રેસમાં જોડાઈ તેવી પૂરી શક્યતાઓ છે. ગાંધીનગર ખાતે રાજ્યના પ્રભારી મુકુલ વાસનીક અને પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા સાથે કરસનદાસ બાપુ એ બેઠક કરી હતી.
કોણ છે કરસનદાસ બાપુ ?
સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ પૂર્વેજ ગુજરાતના રાજકારણમાં હવે ધીમે ધીમે પ્રવાહી સ્થિતિ એ બનતી જોવા મળી શકે છે, તેનું ઉદાહરણ જૂનાગઢમાં આજે સામે આવ્યું છે. વર્ષ 2022ની વિધાનસભાની સામાન્ય ચૂંટણીઓ પૂર્વે ધર્મગુર માંથી આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયેલા કરસનદાસ બાપુ ભાદરકા પાર્ટીના સત્તાવાર ઉમેદવાર તરીકે માણાવદર વિધાનસભા બેઠક પરથી ચૂંટણી લડ્યા હતા. ધર્મગુરુ માંથી રાજનેતા બનેલા કરસનદાસ બાપુને માણાવદર વિધાનસભા મતવિસ્તારની ચૂંટણી જીતવામાં નિષ્ફળતા મળી હતી, પરંતુ લોકોનું સમર્થન જીતવામાં કરસનદાસ બાપુ સફળ રહ્યા હતા. 2022ની સામાન્ય ચૂંટણીમાં ત્રિપાખીયા જંગમાં એક સમયે કોંગ્રેસના સર્વોચ્ચ નેતા અને ભાજપના દિગ્ગજ જવાહર ચાવડાનો પણ પરાજય થયો હતો. ત્યારથી લઈને બે વર્ષ સુધી કરસનદાસ બાપુએ માણાવદર વિધાનસભા અને ખાસ કરીને ઘેડ અને ખેડૂતના પ્રશ્નોને લઈને સરકાર સામે ખૂબ જ ઉગ્ર વિરોધ સાથે આંદોલન પણ કર્યું હતું, ઘેડ બચાવ સમિતિમાં કરસનદાસ બાપુ સ્વયમ ઘેડના ગામડાઓને ખુંદીને લોકોની સમસ્યાઓને જાણવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો હતો. ત્યારબાદ બે મહિના પૂર્વે કરસનદાસ બાપુએ આમ આદમી પાર્ટીના તમામ હોદ્દા અને સક્રિય સભ્ય પદેથી રાજીનામું ધરી દીધું હતું.
કરસનદાસ બાપુ જોડાશે કોંગ્રેસમાં
ધર્મગુરુમાંથી રાજનેતા બનેલા કરસનદાસ બાપુ ભાદરકા હવે કોંગ્રેસમાંથી રાજકીય રીતે પોતાની નવી ઇનિંગ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે. થોડા દિવસ ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી મુકુલ વાસનીક અને પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડા સાથે કરસનદાસ બાપુ ભાદરકાએ બેઠક કરી હતી. જે સ્પષ્ટ સંકેત આપે છે કે તેઓ કોંગ્રેસમાં જોડાશે. કરસનદાસ બાપુના કોંગ્રેસમાં સામેલ થવાથી જિલ્લામાં ધર્મગુરુની સાથે ખેડૂતો અને સામાન્ય લોકોની લડત લડનાર એક સક્ષમ આગેવાનની ખોટ પુરાઈ જશે. જ્યારથી જવાહર ચાવડા જુનાગઢ જિલ્લા અને રાજ્યના રાજકારણમાં કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં સક્રિય હતા ત્યારથી જવાહર ચાવડાને સામાન્ય અને ગરીબ લોકોના મસીહા તરીકે કોંગ્રેસમાં એક અલગ ઓળખ મળી હતી. બિલકુલ તેવી જ રીતે હવે માણાવદર માંથી જ કરસનદાસ બાપુને જુનાગઢ જિલ્લા અને રાજ્યમાં સામાન્ય લોકો કોંગ્રેસના કાર્યકરો અને ખેડૂતો માટે સૌથી મજબૂત લડત લડનાર એક ચહેરાને આગામી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં જુનાગઢ જિલ્લાના રાજકારણમાં રજૂ કરવાથી કોંગ્રેસને ફાયદો
કરસનદાસ બાપુ એ કરી એક્સક્લુઝિવ વાતચીત
આમ આદમી પાર્ટીમાં ચાર વર્ષ સુધી રહ્યા બાદ આજે બપોરે બે વાગ્યા બાદ વિધિવત રીતે કોંગ્રેસમાં સામેલ થવા જઈ રહેલા કરસનદાસ બાપુ ભાદરકાય etv ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ ટેલીફોનિક વાતચીત કરી હતી જેમાં તેમણે પાછલા ચાર વર્ષ દરમિયાન આમ આદમી પાર્ટીની કાર્યકરણીને એકદમ નજીકથી જ જોઈ છે આપ ગુજરાતમાં અને દેશમાં કોંગ્રેસને નુકસાન કરવા અને ભાજપને સમર્થન કરવા માટે રાજકીય પાર્ટી તરીકે લોકોનો એક સમૂહ કામ કરી રહ્યો છે મૂલ્યોને નુકસાન કરી રહ્યો છે તેની સામે લડત લડવા માટે તેઓ કોંગ્રેસમાં સામેલ થવા જઈ રહ્યા છે.
ભાજપ દેશની આઝાદી અને સ્વતંત્ર સેનાનીઓ માટે રચે છે ષડયંત્ર
કરસનદાસ બાપુએ ભાજપને પણ આડેહાથ લીધી હતી, તેમણે કહ્યું કે, ભારતની આઝાદી અને સ્વતંત્ર સેનાનીઓ તેમના માતા પિતા સમાન છે. ભારતની આઝાદી અને આ આઝાદીની લડાઈમાં જે સ્વતંત્ર સેનાનીઓનો સક્રિય હિસ્સો હતો જેની મહેનત અને બલિદાનથી આ દેશ આઝાદ થયો છે. દેશની આઝાદી અને બલિદાન આપનાર સ્વતંત્ર સંગ્રામના શહીદોને ભાજપના નેતાઓ અને સરકારો ખૂબ મોટું નુકસાન કરી રહ્યા છે. આઝાદીની લડાઈ અને સ્વાતંત્ર્ય વીરોના ગૌરવવંતા ઇતિહાસને ખૂબ ખરાબ રીતે લોકોના માનસપટ પર ભાજપની સરકારો અને તેના નેતાઓ ચીતરીને સ્વતંત્રતાનું અપમાન કરે છે. જેથી તેઓ સ્વયમ માને છે કે સ્વતંત્ર વીરોનું અને દેશની આઝાદીનું અપમાન તેના માતા પિતાના અપમાન સમાન છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે, આજે કોંગ્રેસમાં જોડાવા જઈ રહેલા કરસનદાસ બાપુ આગામી દિવસોમાં ભાજપ અને આમ આદમી પાર્ટી સામે સક્રિય રીતે સમગ્ર રાજ્યમાં લોક સંપર્ક પદયાત્રા અને આંદોલન થકી મોરચો માંડશે.
