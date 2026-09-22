ગુજરાત પોલીસની મેગા ડ્રાઈવ: 20 દિવસમાં 18,014 કેસ, 4,187 વાહનો ડિટેઇન; રૂ.58.56 લાખનો દંડ
આ વિશેષ ટ્રાફિક ડ્રાઇવના પ્રથમ 20 દિવસમાં જ રાજ્યભરમાં નંબર પ્લેટ સંબંધિત નિયમોના ભંગ બદલ કુલ 18,014 કેસ નોંધવામાં આવ્યા છે.
Published : September 22, 2026 at 4:35 PM IST
ગાંધીનગર: રાજ્યમાં માર્ગ સલામતી વધારવા અને ટ્રાફિક નિયમોનું કડક પાલન કરાવવા ગુજરાત પોલીસે નંબર પ્લેટ વગરના, ચેડાં કરેલી તેમજ અયોગ્ય નંબર પ્લેટ ધરાવતા વાહનો સામે રાજ્યવ્યાપી મેગા ડ્રાઇવ શરૂ કરી છે. રાજ્ય પોલીસ વડા જ્ઞાનેન્દ્રસિંહ મલિકના માર્ગદર્શન હેઠળ 1 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થયેલી આ વિશેષ ઝુંબેશ આગામી 14 ઓક્ટોબર, 2026 સુધી ચાલુ રહેશે. ઝુંબેશ દરમિયાન નિયમોનો ભંગ કરતા વાહનચાલકો સામે દંડનીય કાર્યવાહી વધુ સઘન બનાવવામાં આવી છે.
આ વિશેષ ટ્રાફિક ડ્રાઇવના પ્રથમ 20 દિવસમાં જ રાજ્યભરમાં નંબર પ્લેટ સંબંધિત નિયમોના ભંગ બદલ કુલ 18,014 કેસ નોંધવામાં આવ્યા છે. જ્યારે વાહનોની નંબર પ્લેટ સાથે ચેડાં કરવાના કિસ્સામાં પોલીસ દ્વારા કુલ 4,187 વાહનો ડિટેઇન કરવામાં આવ્યા છે. ટ્રાફિક નિયમોના ભંગ બદલ આ સમયગાળા દરમિયાન પોલીસ દ્વારા કુલ રૂ.58.56 લાખ જેટલો દંડ વસૂલવામાં આવ્યો છે.
પોલીસ દ્વારા રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓ અને શહેરોમાં વાહનોનું સઘન ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. ખાસ કરીને નંબર પ્લેટ વગરના વાહનો, નંબર સ્પષ્ટ રીતે ન દેખાય તેવી પ્લેટ, ફેન્સી ફોન્ટનો ઉપયોગ કરેલી નંબર પ્લેટ તેમજ નંબર સાથે ચેડાં કરવામાં આવ્યા હોય તેવા વાહનો પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. નિયમ વિરુદ્ધ નંબર પ્લેટ લગાવીને વાહન ચલાવતા લોકો સામે સ્થળ પર જ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.
મેગા ડ્રાઇવ દરમિયાન સુરત શહેરમાં 1,786 કેસ, વડોદરા શહેરમાં 1,959 કેસ અને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં 1,363 કેસ નોંધાયા છે. રાજ્ય પોલીસ વડાની સૂચના બાદ અન્ય જિલ્લાઓ અને શહેરોમાં પણ ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા સતત ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. નંબર પ્લેટના નિયમોનું પાલન ન કરનાર વાહનચાલકો સામે કાર્યવાહીનો વ્યાપ આગામી દિવસોમાં પણ યથાવત્ રહેશે.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, વાહન પર લગાવવામાં આવતી નંબર પ્લેટ સ્પષ્ટ અને નિયમોનુસાર હોવી જરૂરી છે. કેટલાક વાહનચાલકો દ્વારા ફેન્સી ફોન્ટ, અલગ પ્રકારની ડિઝાઇન અથવા નંબરને ઢાંકી દે તેવી પ્લેટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આવા કિસ્સામાં વાહનની ઓળખ કરવામાં મુશ્કેલી ઊભી થઈ શકે છે અને ટ્રાફિક નિયમોના અમલમાં પણ અડચણ સર્જાઈ શકે છે. આથી આવા વાહનો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.
સ્ટેટ ટ્રાફિક બ્રાન્ચના એસપી વી. સાહિત્યાએ વાહનચાલકોને પોતાના વાહનો પર નિયમાનુસાર સ્પષ્ટ અને સરળતાથી દેખાય તેવી નંબર પ્લેટ લગાવવા અપીલ કરી છે. વાહનચાલકોએ નંબર પ્લેટમાં કોઈપણ પ્રકારના ફેરફાર કે ચેડાં ન કરવા તેમજ ફેન્સી નંબર પ્લેટનો ઉપયોગ ટાળવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
ગુજરાત પોલીસની આ વિશેષ ઝુંબેશનો મુખ્ય હેતુ ટ્રાફિક નિયમોના પાલન સાથે વાહનોની ઓળખ સ્પષ્ટ રહે અને માર્ગ સલામતી વધુ મજબૂત બને તે છે. આગામી 14 ઓક્ટોબર સુધી નંબર પ્લેટ સંબંધિત નિયમોના ભંગ સામે રાજ્યભરમાં ચેકિંગ અને દંડનીય કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે.
આ પણ વાંચો: