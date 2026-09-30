ગુજરાત પોલીસમાં 6 અધિકારીઓને બઢતી, 5 અધિકારીઓને SP કક્ષાએ અપગ્રેડ કરાયા
અમદાવાદ શહેરમાં મદદનીશ પોલીસ કમિશનર (ક્રાઇમ) તરીકે ફરજ બજાવતા વી.એન. પટેલને નાયબ પોલીસ કમિશનર (ક્રાઇમ), અમદાવાદ શહેર તરીકે અપગ્રેડ કરવામાં આવ્યા
Published : September 30, 2026 at 4:04 PM IST
ગુજરાત પોલીસ વિભાગમાં 6 અધિકારીઓને બઢતી આપવામાં આવી છે. રાજ્ય સરકારના ગૃહ વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલા આ નિર્ણય મુજબ અધિકારીઓને Pay Matrix Level-10માંથી Level-11માં અપગ્રેડ કરવામાં આવ્યા છે. મહત્વની વાત એ છે કે બઢતી બાદ અધિકારીઓની હાલની જગ્યામાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી અને તેઓ વર્તમાન પોસ્ટિંગ પર જ ઉચ્ચ હોદ્દા પર ફરજ બજાવશે. આ બઢતીમાં એમ.એસ. શેખનો પણ સમાવેશ થાય છે, જેઓ અગાઉ રાજકોટ શહેરમાં મદદનીશ પોલીસ કમિશનર (ટ્રાફિક) તરીકે ફરજ બજાવતા હતા અને હવે નાયબ પોલીસ કમિશનર (ટ્રાફિક), સુરત શહેર તરીકે અપગ્રેડ થયા છે.
આ ઉપરાંત રાજ્ય અનામત પોલીસ દળ, જૂથ-20, વિરમગામમાં મદદનીશ સેનાપતિ તરીકે ફરજ બજાવતા બી.આર. શેઢાને સેનાપતિ તરીકે બઢતી આપવામાં આવી છે. CID સુરત રેન્જમાં નાયબ પોલીસ અધિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવતા વી.એસ. મોરીને પોલીસ અધિક્ષક, CID સુરત રેન્જ તરીકે અપગ્રેડ કરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે વલસાડના વિભાગીય પોલીસ અધિકારી એ.કે. વર્માને પોલીસ અધિક્ષક, વલસાડ વિભાગ તરીકે બઢતી મળી છે.
ગાંધીનગર સ્થિત DGP કચેરીના CID/સી.આઈ.ડી. સેલમાં નાયબ પોલીસ અધિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવતા ટી.પી. ચુડાસમાને પોલીસ અધિક્ષક તરીકે બઢતી આપવામાં આવી છે. બીજી તરફ અમદાવાદ શહેરમાં મદદનીશ પોલીસ કમિશનર (ક્રાઇમ) તરીકે ફરજ બજાવતા વી.એન. પટેલને નાયબ પોલીસ કમિશનર (ક્રાઇમ), અમદાવાદ શહેર તરીકે અપગ્રેડ કરવામાં આવ્યા છે. આમ, રાજ્ય પોલીસ સેવાના કુલ 6 અધિકારીઓને બઢતી આપીને Level-11ના પગારધોરણમાં મૂકવામાં આવ્યા છે.