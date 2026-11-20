ગુજરાત પોલીસમાં 3000 જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત, આ તારીખ સુધી કરી શકશો અરજી, જાણો સંપૂર્ણ વિગત
ધોરણ 12 પાસ ઉમેદવારો માટે તક; બિનહથિયારી અને હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, SRPF સહિત હેડ કોન્સ્ટેબલ ડ્રાઇવર મિકેનિક તથા મોટર ટ્રાન્સપોર્ટ સુપરવાઇઝરની ભરતી
Published : November 20, 2026 at 9:59 AM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત પોલીસ દળમાં જોડાઈને સરકારી નોકરી મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારો માટે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા વર્ગ-3ની લોકરક્ષક કેડર અને ટેક્નિકલ સંવર્ગની જગ્યાઓ ભરવા માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. લોકરક્ષક કેડરની કુલ 2,841 જગ્યાઓ ઉપરાંત ટેક્નિકલ સંવર્ગની 160 જગ્યાઓ માટે ભરતી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે. આમ, આપેલી જગ્યાઓના આંકડા મુજબ કુલ 3,001 જગ્યાઓ માટે ભરતી થશે.
લોકરક્ષક કેડરની 2,841 જગ્યાઓ
લોકરક્ષક કેડરમાં ત્રણ પ્રકારની જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. તેમાં બિનહથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલની 1,000, હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલની 1,000 અને હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ SRPFની 841 જગ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ ત્રણેય સંવર્ગ મળીને કુલ 2,841 જગ્યાઓ થાય છે.
ટેક્નિકલ સંવર્ગમાં પણ ભરતી
લોકરક્ષક કેડર ઉપરાંત ટેક્નિકલ સંવર્ગમાં પણ ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તેમાં હેડ કોન્સ્ટેબલ ડ્રાઇવર મિકેનિક (ગ્રેડ-2)ની 133 અને મોટર ટ્રાન્સપોર્ટ સુપરવાઇઝર (ગ્રેડ-2)ની 27 જગ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ બંને સંવર્ગમાં કુલ 160 જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે.
લાયકાત શું હોવી જોઈએ?
લોકરક્ષક કેડરની જગ્યાઓ માટે ઉમેદવાર ધોરણ 12 પાસ હોવો જરૂરી છે અથવા સરકાર દ્વારા માન્ય સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઈએ.
ટેક્નિકલ સંવર્ગની જગ્યાઓ માટે પણ ધોરણ 12 પાસ અથવા સમકક્ષ લાયકાત જરૂરી છે. આ ઉપરાંત હેડ કોન્સ્ટેબલ ડ્રાઇવર મિકેનિક અને મોટર ટ્રાન્સપોર્ટ સુપરવાઇઝરની જગ્યાઓ માટે મોટર મિકેનિક વાહન ટ્રેડમાં સંબંધિત પ્રમાણપત્ર તથા એપ્રેન્ટિસશિપની લાયકાત પણ જરૂરી રહેશે. ઉમેદવારોએ આ અંગેની વિગતવાર શરતો સત્તાવાર જાહેરાતમાં તપાસવાની રહેશે.
26 નવેમ્બરથી 16 ડિસેમ્બર સુધી ઓનલાઈન અરજી
ભરતી માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની પ્રક્રિયા 26 નવેમ્બર, 2026ના રોજ બપોરે 2 વાગ્યાથી શરૂ થશે. ઉમેદવારો 16 ડિસેમ્બર, 2026ના રાત્રે 11:59 વાગ્યા સુધી અરજી કરી શકશે. અરજી OJASની વેબસાઇટ પર સ્વીકારવામાં આવશે.
લોકરક્ષક કેડર, હેડ કોન્સ્ટેબલ ડ્રાઇવર મિકેનિક અને મોટર ટ્રાન્સપોર્ટ સુપરવાઇઝર માટે અલગ-અલગ અરજી કરવાની રહેશે. અરજી કર્યા બાદ તેનું કન્ફર્મેશન કરાવવાનું રહેશે. ભરતી બોર્ડ દ્વારા માગવામાં આવે ત્યારે અરજીની વિગતો રજૂ કરવાની રહેશે.
જાહેરાત અને સૂચનાઓ ક્યાં મળશે?
ભરતી સંબંધિત વિગતવાર જાહેરાત 26 નવેમ્બર, 2026ના રોજ OJAS વેબસાઇટ પર મૂકવામાં આવશે. ઉમેદવારો ભરતીની લાયકાત, વયમર્યાદા, શારીરિક કસોટી, પરીક્ષા પદ્ધતિ, ફી અને અન્ય નિયમોની સંપૂર્ણ માહિતી વાંચીને જ અરજી કરે તે જરૂરી છે.
વધુ માહિતી માટે ઉમેદવારો ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ અને OJASની સત્તાવાર વેબસાઇટ પરની સૂચનાઓ જોઈ શકશે.
અરજી માટેની વેબસાઇટ: https://ojas.gujarat.gov.in
ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ: https://gprb.gujarat.gov.in
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