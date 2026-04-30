ચોરાયેલા મોબાઈલની રિકવરીમાં ગુજરાત પોલીસ દેશભરમાં ત્રીજા ક્રમે, છેલ્લાં 1 વર્ષમાં 53,564 મોબાઈલ મૂળ માલિકોને પરત કર્યા
મોબાઈલ રિકવરીમાં શ્રેષ્ઠ કામગીરી બદલ અમદાવાદ શહેર, ડાંગ અને ભાવનગર જિલ્લાના નોડલ અધિકારીઓને રાજ્ય પોલીસ વડા ડૉ.કે.એલ.એન.રાવ દ્વારા સન્માનિત કરાયા.
Published : April 30, 2026 at 1:20 PM IST
અમદાવાદ: રાજ્યમાં ચોરાયેલા મોબાઈલ શોધી કાઢવામાં ગુજરાત પોલીસ સમગ્ર દેશના મોટા રાજ્યોમાં ત્રીજા ક્રમે આવ્યું છે. રાષ્ટ્રીય સરેરાશ કરતાં ઊંચો રિકવરી રેટ મેળવીને ગુજરાત પોલીસે નવો કીર્તિમાન સ્થાપિત કર્યો છે. ગુજરાત પોલીસે 46.71 ટકાના રિકવરી રેટ સાથે 53,564 હેન્ડસેટ સફળતાપૂર્વક મૂળ માલિકને પરત કર્યા. ગુજરાતમાં મોબાઈલ રિકવરીમાં શ્રેષ્ઠ કામગીરી બદલ અમદાવાદ શહેર, ડાંગ અને ભાવનગર જિલ્લાના નોડલ અધિકારીઓને રાજ્ય પોલીસ વડા ડૉ.કે.એલ.એન.રાવ દ્વારા સન્માનિત કરાયા.
ટેલિકોમ વિભાગ (DoT) અને ગુજરાત પોલીસના સંયુક્ત પ્રયાસોથી ગુજરાત રાજ્યે મોબાઈલ હેન્ડસેટ રિકવરીમાં રાષ્ટ્રીય ફલક પર નોંધપાત્ર સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. ભારત સરકારના 'સંચાર સાથી' પોર્ટલ અને CEIR મોડ્યુલના અસરકારક ઉપયોગ દ્વારા ગુજરાત, દેશના મોટા રાજ્યોની યાદીમાં રિકવરીની ટકાવારીમાં ત્રીજો ક્રમ મેળવ્યો છે.
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની અધ્યક્ષતામાં મોબાઈલ રિકવરી ક્ષેત્રે ગુજરાતે રાષ્ટ્રીય સ્તરે અભૂતપૂર્વ સફળતા મેળવી છે. સમગ્ર ભારતમાં અત્યાર સુધીમાં 50,48,516 મોબાઈલ બ્લોક કરવામાં આવ્યા છે, જેની સામે ગુજરાતમાં કુલ 1,83,985 હેન્ડસેટ બ્લોક કરવામાં આવ્યા છે. રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ મોબાઈલ રિકવરીનો દર 32.6 ટકા છે, જ્યારે ગુજરાત પોલીસે 46.71 ટકાના રિકવરી રેટ સાથે 53,564 હેન્ડસેટ સફળતાપૂર્વક પરત મેળવ્યા છે. આ પ્રભાવશાળી દેખાવને કારણે મોટા રાજ્યોની યાદીમાં ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં ત્રીજા સ્થાને રહ્યું છે.
વર્ષ 2025-26 ના ડેટા મુજબ CEIR રેન્કિંગમાં અમદાવાદ શહેર, ડાંગ અને ભાવનગર જીલ્લાએ શ્રેષ્ઠ કામગીરી કરી છે. જિલ્લાવાર કામગીરીની વિગતો જોઈએ તો, અમદાવાદ શહેરે સૌથી વધુ 25,500 બ્લોક વિનંતીઓ સામે 4,935 હેન્ડસેટ રિકવર કરીને 56.70 ના ફાઈનલ સ્કોર સાથે રાજ્યમાં પ્રથમ ક્રમ પ્રાપ્ત કર્યો છે. ડાંગ જિલ્લો 328 બ્લોક વિનંતીઓ અને 77.33 ટકાના ઊંચા એક્યુરસી સ્કોર સાથે 54.89 પોઈન્ટ્સ મેળવીને બીજા ક્રમે રહ્યો છે.
આ ઉપરાંત ભાવનગર જિલ્લાએ 634 બ્લોક વિનંતીઓ સામે 273 મોબાઈલ રિકવર કરી 53.44 ના સ્કોર સાથે રાજ્યમાં ત્રીજું સ્થાન મેળવ્યું છે. આ ડેટા દર્શાવે છે કે બ્લોક થયેલા 1,14,670 ટ્રેસ થયેલા હેન્ડસેટને શોધવામાં ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાના નોડલ અધિકારીઓએ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. અમદાવાદ શહેર 25,500 બ્લોક વિનંતીઓ સાથે વોલ્યુમ સ્કોરમાં 100 માંથી 100 ગુણ મેળવી પ્રથમ સ્થાને રહ્યું છે.
ગુજરાત LSA દ્વારા અમલમાં મૂકાયેલા 'CEIR રેન્કિંગ ફ્રેમવર્ક' અંતર્ગત નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે અમદાવાદ શહેર, ડાંગ અને ભાવનગર જિલ્લામાં શ્રેષ્ઠ કામગીરી કરી છે. રાજ્ય પોલીસ વડા ડો.કે.એલ. એન. રાવે આ જિલ્લાના નોડલ અધિકારીઓને તેમની અનન્ય કામગીરી બદલ શીલ્ડ અને પ્રમાણપત્ર આપીને સન્માનિત કર્યા હતા.આ પહેલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા વધારવાનો, ચોરાયેલા હેન્ડસેટનો દુરુપયોગ રોકવાનો અને ટેલિકોમ સંબંધિત છેતરપિંડી પર અંકુશ મેળવવાનો છે.