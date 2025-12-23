ETV Bharat / state

ગુજરાત પોલીસના ચાઈનીઝ દારીની ફેક્ટરીમાં દરોડા, અમદાવાદ-દાદરા અને નગર હવેલીમાંથી 52,000 રીલ જપ્ત

ગુજરાતના અનેક શહેરો અને દાદરા અને નગર હવેલીમાં અનેક સ્થળોએથી ચાઈનીઝ ₹2.34 કરોડનો માલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

ચાઈનીઝ દોરી સામે પોલીસનું ઓપરેશન દોરી
ચાઈનીઝ દોરી સામે પોલીસનું ઓપરેશન દોરી (ETV Bharat Gujarat)
By ANI

Published : December 23, 2025 at 5:34 PM IST

અમદાવાદ: ઉત્તરાયણ તહેવાર પહેલા, અમદાવાદ ગ્રામીણ પોલીસના સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG) એ પ્રતિબંધિત ચાઇનીઝ માંજાના ગેરકાયદેસર ઉત્પાદન અને વેચાણ પર કડક કાર્યવાહી કરી છે, જેમાં ગુજરાતના અનેક શહેરો અને દાદરા અને નગર હવેલીમાં અનેક સ્થળોએથી ₹2.34 કરોડનો માલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

સાણંદ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા તપાસ દરમિયાન મળેલા ઇનપુટ્સના આધારે, SOG ટીમોએ સાણંદ, બાવળા, વડતામન, કોઠ અને આણંદમાં સંકલિત દરોડા પાડ્યા હતા. આ કામગીરી દરમિયાન, પોલીસે પ્રતિબંધિત ચાઇનીઝ માંજાના 52,000 થી વધુ રીલ, વાહનો, મોબાઇલ ફોન, મશીનરી અને તેના ઉત્પાદન માટે વપરાતા કાચા માલ સહિત જપ્ત કર્યા હતા.

ચાઈનીઝ દોરી સામે પોલીસનું ઓપરેશન દોરી (ETV Bharat Gujarat)

ક્યાંથી કેટલી ચાઈનીઝ દોરી ઝડપાઈ?
સાણંદમાં, ₹7.48 લાખની કિંમતના પ્રતિબંધિત માંજાના 1,872 રીલ ધરાવતા 39 બોક્સ સાથે ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. બાવળામાં, પોલીસે એક ફેક્ટરી પરિસરમાંથી ₹12.91 લાખની કિંમતની 3,864 રીલ જપ્ત કરી હતી. વટામણ ચોકડી નજીક બીજી એક મોટી જપ્તી કરવામાં આવી હતી, જ્યાં ₹9.60 લાખની કિંમતની 2,400 રીલનું પરિવહન કરતી એક આઇશર વાહનને અટકાવવામાં આવી હતી. આણંદ શહેરમાં વધારાની રિકવરી કરવામાં આવી હતી, જ્યાં ₹2 લાખથી વધુ કિંમતની 672 રીલ જપ્ત કરવામાં આવી હતી.

ચાઈનીઝ દોરી સામે પોલીસનું ઓપરેશન દોરી
ચાઈનીઝ દોરી સામે પોલીસનું ઓપરેશન દોરી (ETV Bharat Gujarat)

દોરી મોકલવામાં વાપીના યુવકનું નામ ખૂલ્યું
આ સમગ્ર કેસમાં ભીખા રાણા, રાજુ રાણા, અશોક ઠાકોર અને ભરતભાઈ ભોગીલાલ ગંગવાણી સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. તપાસ દરમિયાન ખુલ્યું છે કે વાપીથી વિરેનકુમાર પટેલ દ્વારા આ ચાઈનીઝ દોરી મોકલવામાં આવી હતી.

દાદરા અને નગર હવેલીમાં ફેક્ટરીમાં દરોડા
પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે, આ જપ્તી બાદ, પોલીસે દાદરા અને નગર હવેલીમાં સપ્લાય ચેઇન શોધી કાઢી હતી, જ્યાં સ્થાનિક પોલીસે સિન્થેટિક ચાઇનીઝ માંજા બનાવતી ગેરકાયદેસર રીતે કાર્યરત ફેક્ટરીને સીલ કરી હતી. પોલીસે વંદના ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાંથી અંદાજે 1.50 કરોડ રૂપિયાની કિંમતની 43,192 રીલ ચાઈનીઝ દોરી જપ્ત કરી છે. ફેક્ટરીમાં રહેલી મશીનરી અને કાચા માલ સહિત કુલ રૂપિયા 2.34 કરોડનો મુદ્દા માલ જપ્ત કરી ફેક્ટરીને સીલ કરવામાં આવી છે. લાગુ કાનૂની જોગવાઈઓ હેઠળ સંબંધિત પોલીસ સ્ટેશનમાં અલગ અલગ કેસ નોંધવામાં આવ્યા છે, અને નેટવર્કમાં સામેલ ફરાર આરોપીઓને પકડવા માટે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.

ચાઈનીઝ દોરી સામે પોલીસનું ઓપરેશન દોરી
ચાઈનીઝ દોરી સામે પોલીસનું ઓપરેશન દોરી (ETV Bharat Gujarat)

ઉતરાયણ દરમિયાન લોકોની સુરક્ષા અને પક્ષીઓના જીવ બચાવવા માટે પોલીસ દ્વારા ચાઈનીઝ દોરી સામે ઝીરો ટોલરન્સની નીતિ અપનાવવામાં આવી છે. પોલીસની આ મોટી કાર્યવાહીથી ચાઈનીઝ દોરી વેચનારાઓમાં ફફડાટ ફેલાયો છે, જ્યારે ઉતરાયણ પહેલા સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધુ મજબૂત બનતી જોવા મળી રહી છે.

