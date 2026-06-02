ગુજરાત પોલીસનું 'ઓપરેશન મ્યુલ હન્ટ 2.0', સાયબર ઠગોની હવે ખેર નથી; AI કરશે મદદ
ગુજરાતમાં 'ઓપરેશન મ્યુલ હન્ટ 2.0' નો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો, AIની મદદથી RBI મ્યૂલ એકાઉન્ટ સામે કાર્યવાહી કરશે
Published : June 2, 2026 at 5:09 PM IST
ગાંધીનગર: સાયબર ફ્રોડ અને મની લોન્ડરિંગના વધતી ઘટનાઓ સામે ગુજરાત પોલીસે આક્રમક વલણ અપનાવ્યું છે. ગત વર્ષે 'ઓપરેશન મ્યુલ હન્ટ 1.0' ની અભૂતપૂર્વ સફળતા બાદ, હવે રાજ્યમાં 'ઓપરેશન મ્યુલ હન્ટ 2.0' નો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી દ્વારા વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓ સાથે યોજાયેલી ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સાયબર ગુનેગારો દ્વારા નાણાંની હેરાફેરી માટે વપરાતા 'મ્યુલ એકાઉન્ટ્સ' (Mule Accounts)ના નેટવર્કને જડમૂળથી નાબૂદ કરવાનો છે.
ઓપરેશન મ્યુલ હન્ટ 1.0માં 2289 કરોડના સાયબર ફ્રૉડનો થયો હતો ખુલાસો
પ્રથમ તબક્કા હેઠળ રાજ્યવ્યાપી કામગીરીમાં, ગુજરાત પોલીસે 2289 કરોડ રૂપિયાના સાયબર ઠગનો પર્દાફાશ કરતા મ્યુલ એકાઉન્ટ રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. મ્યુલ એકાઉન્ટ એ વ્યક્તિનું બેન્ક એકાઉન્ટ છે જેનો ઉપયોગ સાયબર ઠગ ભંડોળ મેળવવા, ટ્રાન્સફર કરવા અને લોન્ડર કરવા માટે કરે છે. એ એકાઉન્ટ ધરાવનારા વ્યક્તિને મની મ્યુલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સાયબર ઠગો આ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ એક એકાઉન્ટમાંથી બીજા એકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરવા માટે કરે છે. વિશ્વભરમાં સાયબર ફ્રોડ કરનારાઓ માટે મ્યુલ એકાઉન્ટનો મોટા પાયે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
સાયબર અપરાધીઓ સામે ગુજરાત પોલીસની ઝીરો ટોલરન્સ નીતિ અંતર્ગત ‘ઓપરેશન મ્યૂલ હન્ટ 1.0’ સફળતાપૂર્વક પાર પાડવામાં આવ્યું.— Gujarat Police (@GujaratPolice) June 2, 2026
આ અભિયાન દરમિયાન સાઇબર ફ્રોડના વિશાળ નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરી અનેક ગુનેગારો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી. નાગરિકોની ડિજિટલ સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા ગુજરાત… pic.twitter.com/xKWAVgtOtV
પોલીસે ગયા વર્ષે તેના સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સલેન્સ હેઠળ ઓપરેશન મ્યુલ હન્ટ 1.0 શરૂ કર્યું હતું જેમાં તમામ પોલીસ કમિશનર, રેન્જ વડાઓ, સ્થાનિક ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ઇન્સ્પેક્ટરો અને સાયબર પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓ સામેલ હતા. આ કામગીરીનું દૈનિક નિરીક્ષણ કરવામાં આવતું હતું અને પ્રગતિ અહેવાલો મુખ્ય કાર્યાલયને સુપરત કરવામાં આવતા હતા.
ગુજરાત પોલીસે ઇન્ડિયન સાયબર ક્રાઇમ કોઓર્ડિનેશન સેન્ટર (I4C), નેશનલ સાયબર ક્રાઇમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલ (NCRP), કોઓર્ડિનેશન પોર્ટલ અને 1930 હેલ્પલાઇનમાંથી ડેટા એકત્રિત કર્યો હતો.
આ ડેટા ઇન્ટેલિજન્સના આધાર પર તમામ જિલ્લામાં નોડલ ઓફિસર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા અને ફિલ્ડમાં મળેલી ફરિયાદોને હલ કરવા માટે એક સપોર્ટ ટીમ બનાવવામાં આવી હતી. તમામ બેન્કોને રિયલ ટાઇમ ડેટા શેર કરવાના નિર્દેશ આપીને કોઓર્ડિનેશન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં એવા પરિણામ મળ્યા જે પહેલા ક્યારેય મળ્યા નહતા.
સાયબર ક્રાઇમ સામે ગુજરાત પોલીસની સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક
ઓપરેશન મ્યૂલ હંટ 1.0 હેઠળ પોલીસે 565 કેસ નોંધ્યા હતા અને 638 આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી. પોલીસે 4052 ક્રાઇમને શોધવા માટે 913 મ્યૂલ એકાઉન્ટને ટાર્ગેટ કર્યા હતા જેમાંથી 491 ગુજરાતના હતા. આ રેકેટ 2289 કરોડ રૂપિયાનું હતું.
આ ઓપરેશનમાંથી ATM અને ચેકમાંથી પૈસા કાઢવામાં પણ થોડા બદલાવ થયા છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું કે ચેકથી પૈસા કાઢવામાં 75%નો ઘટાડો થયો છે અને દર મહિને આ રીતે પૈસા કાઢનારાઓની સંખ્યા 126 કરોડથી ઘટીને માત્ર 25 કરોડ રહી ગઇ છે. ATMમાંથી પૈસા કાઢવા મામલે સપ્ટેમ્બરથી ડિસેમ્બર 2025 સુધી 66%ની કમી આવી છે.
AIની મદદથી RBI મ્યૂલ એકાઉન્ટ સામે કાર્યવાહી કરશે
સૂત્રોએ જણાવ્યું કે મ્યૂલ એકાઉન્ટ સામે વધુ સારી રીતે લડવા માટે રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI)ની ગાઇડલાઇન્સ હેઠળ, ઇન્ડિયન ડિજિટલ પેમેન્ટ્સ ઇન્ટેલિજન્સ કોર્પોરેશન (IDPIC), આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને એક રિસ્ક સ્કોરિંગ સિસ્ટમ લાગુ કરી રહ્યું છે.
આ સિસ્ટમ હેઠળ દરેક ટ્રાન્જેક્શનને ઓછો રિસ્ક, મીડિયમ રિસ્ક અને હાઇ રિસ્કમાં વહેંચવામાં આવશે જેથી શંકાસ્પદ એકાઉન્ટની ઓળખ કરી શકાય. આ સ્કોરના આદાર પર અલગ અલગ બેન્ક યોગ્ય કાર્યવાહી કરી શકે છે. IDPIC આ કામ માટે નોડલ એજન્સી છે. અલગ અલગ બેન્કો વચ્ચે શંકાસ્પદ એકાઉન્ટની જાણકારી શેર કરવા માટે mulehunter.ai નામની રજિસ્ટ્રી પણ બનાવવામાં આવી છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં છેલ્લા 11 વર્ષમાં અભૂતપૂર્વ ડિજિટલ ક્રાંતિ જોવા મળી છે જેમાં ઇન્ટરનેટ યૂઝર્સની સંખ્યા 100 કરોડને પાર કરી ગઇ છે. 11 વર્ષ પહેલાં આ યૂઝર્સનો આંકડો 25 કરોડનો હતો. ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટીમાં મોટો વધારો થયો છે જેના પરિણામે UPI ટ્રાન્જેક્શનમાં પણ વધારો થયો છે. હવે યૂઝર્સને સાઇબર સિક્યુરિટી આપવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
આ પણ વાંચો: