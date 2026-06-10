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ગુજરાત પોલીસનું ‘ઓપરેશન મિલાપ’: એક મહિનામાં 1470 ગુમ થયેલા વ્યક્તિઓ શોધી, 852 મહિલાઓ અને 234 સગીરાઓનું પરિવાર સાથે કરાવ્યું મિલાપ

નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના નાગરિક-કેન્દ્રિત પોલીસિંગ અંતર્ગત ‘ઓપરેશન મિલાપ’ થયું સફળ, કિશોરીઓના ઘર છોડી ભાગી જવાથી લઈને મજૂર સ્થળાંતર સુધી, 1470 કહાણીઓ ભેદ ઉકેલાયો.

ગુજરાત પોલીસનું ‘ઓપરેશન મિલાપ’ થયું સફળતા
ગુજરાત પોલીસનું ‘ઓપરેશન મિલાપ’ થયું સફળતા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 10, 2026 at 5:11 PM IST

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અમદાવાદ : ગુજરાત પોલીસે નાગરિકોની સુરક્ષાના પ્રતિબદ્ધતાનું અનોખું ઉદાહરણ પૂરું પાડતાં ‘ઓપરેશન મિલાપ’ નામનું રાજ્યવ્યાપી વિશેષ અભિયાન પૂર્ણ કર્યું છે. આ અભિયાન હેઠળ માત્ર એક મહિનાની સઘન કાર્યવાહીમાં વિવિધ પોલીસ એકમોએ 1,470 ગુમ થયેલા વ્યક્તિઓને સફળતાપૂર્વક શોધી કાઢી તેમના પરિવાર સાથે પુનઃમિલન કરાવ્યું છે. શોધાયેલા 1,470 વ્યક્તિઓમાં 852 મહિલાઓ, 342 પુરુષો, 42 સગીર છોકરાઓ અને 234 સગીર છોકરીઓ સામેલ છે, જેમાંથી સૌથી વધુ 341 વ્યક્તિઓ સુરત શહેર પોલીસે શોધી કાઢી હતી.

આ અભિયાનની શરૂઆત 7 મેના રોજ કરવામાં આવી હતી. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના નેતૃત્વ હેઠળ ગુજરાત પોલીસે છેલ્લા કેટલાક સમયથી મહિલા સુરક્ષા, બાળ સંરક્ષણ, નશીલા પદાર્થો સામે કાર્યવાહી, ગેરકાયદે ઘૂસણખોરી અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા જેવા મુદ્દાઓ પર નાગરિક-કેન્દ્રિત પોલીસિંગનો અભિગમ અપનાવ્યો છે. ‘ઓપરેશન મિલાપ’ એ જ દિશામાં એક સુઆયોજિત અને ભાવનાત્મક પહેલ રહી, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય વર્ષોથી ગુમ વ્યક્તિઓને શોધી તેમના પરિવારજનો સાથે મિલન કરાવવાનો હતો.

ગુજરાત પોલીસનો ‘ઓપરેશન મિલાપ’ : સફળતાની કહાની
ગુજરાત પોલીસનો ‘ઓપરેશન મિલાપ’ : સફળતાની કહાની (Photo Credit : AI)

રાજ્યના પોલીસ વડા જી.એસ. મલિકે સ્પષ્ટ કર્યું કે આ અભિયાન માત્ર એક મહિના પૂરતું મર્યાદિત નહીં રહે. “ગુમ થયેલા વ્યક્તિઓને શોધવા માટેનું વિશેષ અભિયાન પૂર્ણ થયું હોવા છતાં અમારા પ્રયાસો અહીં અટકવાના નથી. પોલીસ અધિકારીઓને નિયમિત પોલીસ કામગીરીની સાથે ગુમ થયેલા વ્યક્તિઓના કેસોમાં સતત કામગીરી ચાલુ રાખવા સૂચના આપવામાં આવી છે.” ડીજીપી મલિકના આ નિવેદનથી પોલીસની સતત તત્પરતાનો સંકેત મળ્યો છે.

આ અભિયાન દરમિયાન પોલીસે 2007 થી અત્યાર સુધીના રેકોર્ડની વિગતવાર સમીક્ષા કરી. રાજ્યના રેકોર્ડ પ્રમાણે 2007 થી અત્યાર સુધીમાં ગુજરાતમાં કુલ 24,767 વ્યક્તિઓ ગુમ થયાની નોંધ છે. આમાંથી ઘણા જૂના અને ઠંડા પડી ગયેલા કેસો ફરી ખોલવામાં આવ્યા. દરેક જિલ્લા અને શહેર પોલીસે પોતાના ક્ષેત્રમાં ગુમ થયેલા વ્યક્તિઓની યાદી તૈયાર કરી, જેમાં પરિવારજનો દ્વારા નોંધાવાયેલી ફરિયાદો, ઉપલબ્ધ ફોટા, છેલ્લા સ્થળની માહિતી અને ડિજિટલ પગેરું જેવા પાસાઓને આધાર બનાવવામાં આવ્યા.

મહિલા અને બાળ સુરક્ષા : ઓપરેશન મિલાપનો સ્ત્રી-કેન્દ્રિત અભિગમ
મહિલા અને બાળ સુરક્ષા : ઓપરેશન મિલાપનો સ્ત્રી-કેન્દ્રિત અભિગમ (Photo Credit : AI)

CID ક્રાઇમ (મહિલા સેલ)ના અધિક પોલીસ મહાનિર્દેશક અજય ચૌધરીએ જણાવ્યું કે, “આ સમગ્ર અભિયાન ટેકનિકલ અને ખાગની બાતમીના આધારે ચલાવવામાં આવ્યું. તેમાં જૂના કેસ રેકોર્ડની વિગતવાર સમીક્ષા તથા ફિલ્ડ પર નવી ચકાસણીનો સમાવેશ થાય છે. પોલીસ ટીમોએ ડિજિટલ રેકોર્ડ, સોશિયલ મીડિયા પ્રવૃત્તિઓ, જાહેર પરિવહન કેન્દ્રો અને આશ્રય ગૃહોની તપાસ કરી. સાથે જ ફરિયાદીઓ અને સાક્ષીઓનો ફરી સંપર્ક કરી નવા સૂત્રો મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો.” આ ટેકનિકલ અભિગમે ઘણા એવા કેસ ઉકેલવામાં મદદ કરી, જેમાં વર્ષોથી કોઈ કડી મળી ન હતી.

ગુમ થવા પાછળના સામાજિક કારણો : વાસ્તવિકતા
ગુમ થવા પાછળના સામાજિક કારણો : વાસ્તવિકતા (Photo Credit : AI)

આ અભિયાન દરમિયાન પોલીસે માત્ર ગુજરાતમાં જ નહીં, પરંતુ દેશના અન્ય રાજ્યોમાં પણ શોધખોળ કરી. ગુમ થયેલા વ્યક્તિઓ રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્ય પ્રદેશ, બિહાર, આસામ, ઝારખંડ અને પશ્ચિમ બંગાળ જેવા રાજ્યોમાંથી મળી આવ્યા હોવાની વિગતો સામે આવી છે. આ માટે ત્યાંની સ્થાનિક પોલીસ સાથે સંકલન સાધી દરોડા પાડવામાં આવ્યા અને ગુમ વ્યક્તિઓને સુરક્ષિત રીતે પરત લાવવામાં આવ્યા.

રાજ્યભરમાં સુરત શહેર પોલીસે સૌથી વધુ 341 વ્યક્તિઓને શોધી કાઢીને સર્વોચ્ચ સફળતા નોંધાવી. સુરતના ઔદ્યોગિક અને સ્થળાંતરીય સ્વરૂપને કારણે અહીં ગુમ થવાના કિસ્સા વધુ નોંધાતા રહ્યા છે, જેને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસે અત્યંત ચીવટથી કામગીરી કરી. સુરત ઉપરાંત અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ અને અન્ય જિલ્લામાંથી પણ સારા એવા પરિણામો મળ્યા છે.

‘ઓપરેશન મિલાપ’ દરમિયાન પોલીસ દ્વારા શોધાયેલા કેસોના પૃથક્કરણમાંથી કેટલાક મહત્વપૂર્ણ સામાજિક તારણો સામે આવ્યા છે. એક સિનિયર પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે, “ગુમ થયેલા વ્યક્તિઓના કેસો પાછળનું સૌથી મોટું કારણ ખાસ કરીને 14 થી 17 વર્ષની કિશોરીઓમાં પ્રેમ સંબંધો અને ઘરેથી ભાગી જવાની ઘટનાઓ રહી છે. માતા-પિતાનો ઠપકો, અભ્યાસમાં નિષ્ફળતા અને ગૃહકંકાસ જેવા પારિવારિક કારણો પણ ગુમ થવાના મહત્વપૂર્ણ પરિબળો તરીકે ઉભરી આવ્યા છે. રોજગારી માટે સ્થળાંતર કરતા મજૂર પરિવારોના સભ્યોના ગુમ થવાના કિસ્સા પણ નોંધાયા છે.” આ વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે કિશોરાવસ્થાની લાગણીઓ, પારિવારિક તણાવ અને આર્થિક સ્થળાંતર કેવી રીતે વ્યક્તિઓને ઘર છોડવા મજબૂર કરે છે.

નોંધનીય છે કે શોધાયેલી વ્યક્તિઓમાં 852 મહિલાઓ અને 234 સગીર છોકરીઓ હતી, જે સ્ત્રી સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ પોલીસની સફળતાને વિશેષ મહત્વ આપે છે. આ અભિયાન દરમિયાન જે કિશોરીઓ અને મહિલાઓને શોધવામાં આવી, તેમાંથી ઘણી ફસાયેલી અથવા શોષણનો ભોગ બની હતી. પોલીસે તેમને માત્ર શોધી જ નહીં, પરંતુ કાઉન્સેલિંગ કરી પરિવારને સોંપી અને જરૂરી કાયદાકીય સહાય પણ પૂરી પાડી.

પોલીસે આ અભિયાનમાં ગુપ્તચર તંત્ર, મોબાઇલ ફોન વિશ્લેષણ અને સોશિયલ મીડિયા મોનિટરિંગનો ભરપૂર ઉપયોગ કર્યો હતો. ગુમ વ્યક્તિના અંતિમ મોબાઇલ લોકેશન, તેના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટની છેલ્લી પ્રવૃત્તિ, મિત્રો સાથેની ચેટ અને બેંકિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન જેવી ટેકનિકલ વિગતોની મદદથી પોલીસ ટીમો શંકાસ્પદ સ્થળો સુધી પહોંચી હતી. આ ઉપરાંત રેલવે સ્ટેશન, બસ ડેપો, ધર્મશાળાઓ અને મંદિરો જેવા જાહેર સ્થળોની સતત ચેકિંગ દ્વારા પણ ઘણા ગુમ વ્યક્તિઓને શોધી કાઢવામાં સફળતા મળી છે.

ટેકનોલોજી + માનવીય સંવેદના = ઓપરેશન મિલાપ
ટેકનોલોજી + માનવીય સંવેદના = ઓપરેશન મિલાપ (Photo Credit : AI)

નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પણ આ અભિયાનની સરાહના કરતાં જણાવ્યું કે ગુજરાત પોલીસે સાબિત કરી દીધું છે કે તે માત્ર ગુનાઓને શોધવા અને અટકાવવા પૂરતી સીમિત નથી, પરંતુ દરેક નાગરિકના જીવનની સુરક્ષા અને સંવેદનાઓ સાથે જોડાયેલી છે. “રાજ્ય સરકાર મહિલા અને બાળ સુરક્ષાને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપે છે. ‘ઓપરેશન મિલાપ’ એ આ જ પ્રતિબદ્ધતાનું પ્રતિક છે,” તેમ જણાવવામાં આવ્યું હતું.

આ અભિયાન દરમિયાન પોલીસે ગુમ થયેલા વ્યક્તિઓના પરિવારજનો સાથે નિયમિત સંપર્ક રાખ્યો અને તેમની પાસેથી નવી માહિતી મેળવવાના પ્રયાસો કર્યા હતા. ઘણા કિસ્સામાં તો પરિવારજનોએ વર્ષો પહેલાં ફરિયાદ નોંધાવી દીધી હતી અને કોઈ આશા ન હતી, પરંતુ પોલીસે સક્રિયતા દાખવીને તેમના સ્વજનને પરત લાવી આપ્યા હતા. આવા અનેક હૃદયસ્પર્શી દ્રશ્યો સમગ્ર રાજ્યમાં જોવા મળ્યા, જેમાં વૃદ્ધ માતા-પિતાની આંખોમાં ખુશીના આંસુ અને પોલીસ પ્રત્યેનો આભાર વ્યક્ત થયો હતો.

ડીજીપીની પ્રતિબદ્ધતા : અભિયાન પૂરું, પણ પ્રયાસો અટકશે નહીં
ડીજીપીની પ્રતિબદ્ધતા : અભિયાન પૂરું, પણ પ્રયાસો અટકશે નહીં (Photo Credit : AI)

ડીજીપી જી.એસ. મલિકે ઉમેર્યું કે, “અમારો પ્રયાસ ગુમ થયેલા વ્યક્તિઓના દરેક કેસને અંતિમ નિરાકરણ સુધી લઈ જવાનો છે. આ અભિયાનથી જે વેગ મળ્યો છે, તેને જાળવી રાખવામાં આવશે અને કોઈ પણ ફરિયાદ ફાઇલમાં બંધ નહીં રહે.” તેમણે નાગરિકોને પણ અપીલ કરી કે જો તેમના પરિવારનો કોઈ સભ્ય ગુમ થાય તો તાત્કાલિક નજીકના પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણ કરે અને કોઈપણ જાતનો ખચકાટ ન અનુભવે.

ઓપરેશન મિલાપ : ભવિષ્યની દિશા અને પ્રેરણા
ઓપરેશન મિલાપ : ભવિષ્યની દિશા અને પ્રેરણા (Photo Credit : AI)

સમગ્ર ‘ઓપરેશન મિલાપ’ દર્શાવે છે કે ગુજરાત પોલીસ કેવળ કાયદો વ્યવસ્થા જાળવવાથી આગળ વધીને સામાજિક દાયિત્વો પણ નિભાવી રહી છે. ટેકનોલોજી, ગુપ્તચર સંકલન અને માનવીય સંવેદનાના સંગમથી સંચાલિત આ પહેલ ગુમ થયેલા 1,470 જીવનને નવી દિશા આપનારી સાબિત થઈ છે. આગામી દિવસોમાં પણ પોલીસ તંત્ર દ્વારા આ અભિયાનની ભાવના કાયમ રાખવામાં આવશે અને ગુમ થયેલા વ્યક્તિઓના બાકી કેસોને ઉકેલવા સતત કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.

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