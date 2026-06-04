ગુજરાત પોલીસનું ઓપરેશન ડેલ્ટા હંટ, 2 દિવસમાં 501 ગેરકાયદે રહેતા બાંગ્લાદેશી ઝડપાયા
બે દિવસમાં સમગ્ર ગુજરાતમાંથી 501 ગેરકાયદે બાંગ્લાદેશી નાગરિકોને ઝડપી પાડ્યા છે.
Published : June 4, 2026 at 3:53 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત પોલીસ દ્વારા ગેરકાયદે રહેતા બાંગ્લાદેશી નાગરિકો સામે ઓપરેશન ડેલ્ટા હંટ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યભરમાં વ્યાપક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં નાયબ મુખ્યમંત્રીની સૂચના બાદ માત્ર બે દિવસમાં સમગ્ર ગુજરાતમાંથી 501 ગેરકાયદે બાંગ્લાદેશી નાગરિકોને ઝડપી પાડ્યા છે જેમાંથી અમદાવાદ શહેરમાંથી 192 લોકો ગેરકાયદે હોવાનું સામે આવ્યું છે.
અમદાવાદમાં 192 લોકો બાંગ્લાદેશી ઝડપાયા
અમદાવાદ શહેરમાં આ ઓપરેશન માટે સ્થાનિક પોલીસ, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, SOG, EOW અને સાઇબર ક્રાઇમની 30થી વધુ વિશેષ ટીમો બનાવવામાં આવી હતી. 2 જૂને રાત્રે 8 વાગ્યાથી શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં સર્ચ અને કોમ્બિંગ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. ક્રાઇમ બ્રાન્ચને સાઇબર એક્સિલેન્સ તરફથી મળેલી શંકાસ્પદ લોકોની યાદીના આધારે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં ચકાસણી દરમિયાન આશરે 300 લોકોને ક્રાઇમ બ્રાન્ચ કચેરીએ લાવવામાં આવ્યા, જેમાંથી અત્યાર સુધી 192 લોકો બાંગ્લાદેશી નાગરિક હોવાનું અને તેઓ ગેરકાયદેસર રીતે રહેતા હોવાનું સામે આવ્યું છે.
ઝડપાયેલા લોકોમાં 100થી વધુ મહિલાઓ, 30 બાળકો અને અન્ય પુરુષોનો સમાવેશ થાય છે. હજુ પણ આશરે 100 જેટલા શંકાસ્પદ લોકોની ઓળખ અને દસ્તાવેજોની ચકાસણી ચાલી રહી છે.
JCP ક્રાઇમ બ્રાન્ચ શરદ સિંઘલે જણાવ્યું હતું કે, સાયબર એક્સલન્સ દ્વારા મળેલી માહિતીના આધારે સમગ્ર ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને ફિલ્ડ વેરિફિકેશન દ્વારા શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં રહેતા ગેરકાયદેસર બાંગ્લાદેશી નાગરિકોને શોધી કાઢવામાં આવ્યા છે. હાલમાં તેમની ઓળખ, દસ્તાવેજો અને ભારતમાં પ્રવેશની વિગતોની તપાસ ચાલી રહી છે. તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું છે કે મોટાભાગના લોકો એજન્ટો મારફતે પશ્ચિમ બંગાળના આધારકાર્ડ અને અન્ય ઓળખપત્રો બનાવડાવતા હતા ત્યારબાદ નવા સિમકાર્ડ મેળવી ગુજરાતમાં વસવાટ શરૂ કરતા હતા. મોબાઇલ એનાલિસિસમાં કેટલાક લોકોના બાંગ્લાદેશ સાથે સીધા સંપર્ક હોવાના પુરાવા પણ મળ્યા છે.
અમદાવાદમાં નારોલ વિસ્તારમાંથી સૌથી વધુ બાંગ્લાદેશી ઝડપાયા
JCP શરદ સિંઘલે જણાવ્યું હતું કે, સૌથી વધુ લોકો નારોલ વિસ્તારમાંથી ઝડપાયા છે. આ ઉપરાંત સરખેજ, સરદારનગર, નરોડા, વટવા અને વટવા GIDC જેવા વિસ્તારોમાં પણ મોટી સંખ્યામાં ગેરકાયદેસર બાંગ્લાદેશી નાગરિકો રહેતા હોવાનું સામે આવ્યું છે. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ લોકો પશ્ચિમ બંગાળ બોર્ડર મારફતે ભારતમાં ઘૂસણખોરી કરતા હતા. એક વ્યક્તિને ભારત સુધી પહોંચાડવા માટે એજન્ટોને 50 હજારથી લઈને 1 લાખ રૂપિયા સુધીની રકમ ચૂકવવામાં આવતી હતી ત્યારબાદ તેઓ ટ્રેન મારફતે ગુજરાત પહોંચતા હતા.
તપાસમાં કેટલાક સ્પા અને અન્ય વ્યવસાયોમાં જરૂરિયાત મુજબ બાંગ્લાદેશથી મહિલાઓને બોલાવવામાં આવતી હોવાની માહિતી પણ સામે આવી છે. જોકે આ મુદ્દે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.
હાલ પોલીસ એજન્ટોના સમગ્ર નેટવર્ક સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. બાંગ્લાદેશથી ભારતમાં કોણ લાવતું હતું, નકલી દસ્તાવેજો કોણ બનાવી આપતું હતું અને ગુજરાતમાં રહેવાની વ્યવસ્થા કોણ કરતું હતું તે સહિતના તમામ મુદ્દાઓની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.પોલીસ ટૂંક સમયમાં એજન્ટો સામે ગુના નોંધવાની કાર્યવાહી કરશે. જ્યારે ઝડપાયેલા ગેરકાયદેસર બાંગ્લાદેશી નાગરિકો સામે કાયદાકીય પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરીને તેમને ડિપોર્ટ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
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