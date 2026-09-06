ડ્રગ્સ સામે ગુજરાત પોલીસનો ‘માસ્ટર પ્લાન’, હવે દરેક જિલ્લામાં એન્ટી નાર્કોટિક્સ વિંગ
NDPSના ગુનાઓ માટે અલગ સ્પેશિયલાઇઝ્ડ ટાસ્ક ફોર્સ, 7 દિવસમાં તમામ ANW યુનિટ કાર્યરત કરવા આદેશ, સ્થાનિક પોલીસની બેદરકારી સામે થશે કડક કાર્યવાહી.
Published : September 6, 2026 at 2:11 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાતને ડ્રગ્સમુક્ત બનાવવા માટે ગુજરાત પોલીસે નશાના નેટવર્ક સામે વધુ આક્રમક કાર્યવાહી કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. હવે રાજ્યના દરેક જિલ્લા અને શહેરમાં ડેડિકેટેડ એન્ટી નાર્કોટિક્સ વિંગ (ANW) કાર્યરત કરવામાં આવશે. રાજ્ય પોલીસ વડા જ્ઞાનેન્દ્રસિંહ મલિકે આગામી 7 દિવસમાં તમામ ANW યુનિટ કાર્યરત કરી દેવા આદેશ આપ્યો છે.
હાલમાં નશીલા પદાર્થોના કેસોમાં LCB, SOG અને સ્થાનિક પોલીસની ટીમો કાર્યવાહી કરે છે. હવે આ કામગીરી ઉપરાંત માત્ર NDPS સંબંધિત ગુનાઓની તપાસ અને ડ્રગ્સ નેટવર્ક સામે કાર્યવાહી માટે અલગ ANW કામ કરશે. આ યુનિટને અન્ય કોઈ કામગીરી સોંપવામાં નહીં આવે.
8 પોલીસકર્મીઓની ટીમ, અલગ વાહન પણ ફાળવાશે
દરેક ANWમાં એક પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, એક PSI, બે ASI/હેડ કોન્સ્ટેબલ અને ચાર પોલીસ કોન્સ્ટેબલ સહિત કુલ 8 અધિકારી-કર્મચારીઓ રહેશે. ટીમને અલાયદું વાહન અને ડ્રાઇવર પણ ફાળવવામાં આવશે.
જિલ્લામાં ANW સીધું પોલીસ અધિક્ષકના સુપરવિઝન હેઠળ કામ કરશે. જ્યારે અમદાવાદમાં બે, સુરતમાં બે, વડોદરા અને રાજકોટમાં એક-એક યુનિટ જોઈન્ટ/એડિશનલ પોલીસ કમિશનરના સુપરવિઝન હેઠળ કામગીરી કરશે.
ડ્રગ પેડલરો અને હોટસ્પોટ પર ANWની નજર
રાજ્ય કક્ષાની એન્ટી નાર્કોટિક્સ ટાસ્ક ફોર્સ (ANTF) દ્વારા સૂચિત ડ્રગ્સ પેડલરો અને હોટસ્પોટ્સ પર ANW સતત સર્વેલન્સ રાખશે. ડ્રગ્સના રીઢા ગુનેગારો સામે PIT-NDPS હેઠળ અટકાયતી કાર્યવાહી માટે CID ક્રાઇમને દરખાસ્ત પણ મોકલવામાં આવશે.
મહત્વની વાત એ છે કે ANWની રચના બાદ પણ સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનોને NDPSના ગુનાઓ શોધવાના રહેશે. ANWની તપાસ દરમિયાન સ્થાનિક પોલીસની નિષ્કાળજી કે બેદરકારી સામે આવે તો સંબંધિત પોલીસકર્મીઓ સામે કડક શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
પાંચ વર્ષમાં 3,700થી વધુ કેસ, રૂ. 13,600 કરોડનું ડ્રગ્સ ઝડપાયું
ગુજરાત પોલીસે છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં NDPS એક્ટ હેઠળ 3,700થી વધુ ગુના નોંધ્યા છે અને 5,346 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન આશરે રૂ. 13,600 કરોડથી વધુ કિંમતનો 1.36 લાખ કિલોગ્રામથી વધુ ડ્રગ્સનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો હોવાનું પોલીસ તંત્ર દ્વારા જણાવાયું છે.
ડ્રગ્સ સામે ગુજરાતનો ‘ઝીરો ટોલરન્સ’ એક્શન પ્લાન
ગુજરાત પોલીસ હવે ડ્રગ્સના નેટવર્ક સામે વધુ આક્રમક અને પરિણામલક્ષી કાર્યવાહી કરશે. રાજ્યના દરેક જિલ્લા અને શહેરમાં ડેડિકેટેડ એન્ટી નાર્કોટિક્સ વિંગ (ANW) કાર્યરત થશે. માત્ર NDPS સંબંધિત ગુનાઓ પર ફોકસ કરતી આ સ્પેશિયલાઇઝ્ડ ટીમ ડ્રગ પેડલરો, હોટસ્પોટ્સ અને રીઢા ગુનેગારો પર સતત નજર રાખશે. ANWની તપાસમાં સ્થાનિક પોલીસની બેદરકારી સામે આવશે તો જવાબદાર પોલીસકર્મીઓ સામે પણ કડક શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી થશે.
ડ્રગ્સના નેટવર્કને તોડવા ટેક્નોલોજીથી ‘ટાર્ગેટેડ’ કાર્યવાહી
ગુજરાત પોલીસે ડ્રગ્સ સામેની લડાઈમાં કડક કાર્યવાહી સાથે ટેક્નોલોજીનો પણ સહારો લીધો છે. ડ્રગ નેટવર્કની માહિતી આપનાર બાતમીદારો અને અસરકારક કામગીરી કરનાર પોલીસકર્મીઓને પ્રોત્સાહન આપવા ડ્રગ રિવોર્ડ પોલિસી અમલમાં છે, જ્યારે જોખમી કામગીરી કરનારા જવાનો માટે આઉટ-ઓફ-ટર્ન પ્રમોશનની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. સાથે જ ડાર્ક વેબ, ફાઇનાન્સિયલ ટ્રેઇલ અને આંતરરાષ્ટ્રીય કનેક્શન શોધવા માટે AI આધારિત ‘NARIT’ સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરી ડ્રગ્સના મૂળ સુધી પહોંચવાની દિશામાં કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ રહી છે.
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