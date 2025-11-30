ગુજરાત પોલીસમાં 13,591 જગ્યાની મેગા ભરતી, ટૂંક સમયમાં ઓનલાઈન અરજી શરૂ થશે
આ અંગેની સત્તાવાર જાહેરાત જલદી પ્રકાશિત થશે અને ઉમેદવારોથી ફક્ત ઓનલાઈન અરજીઓ જ માંગવામાં આવશે.
Published : November 30, 2025 at 5:13 PM IST
ગાંધીનગર : ગુજરાત પોલીસમાં વર્ગ-3 સંવર્ગની કુલ 13,591 ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા સીધી ભરતી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. આ અંગેની સત્તાવાર જાહેરાત જલદી પ્રકાશિત થશે અને ઉમેદવારોથી ફક્ત ઓનલાઈન અરજીઓ જ માંગવામાં આવશે.
પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (PSI) કેડર માટે કુલ 858 જગ્યાઓ, જેમાં બિનહથિયારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર, હથિયારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર અને જેલર ગ્રુપ–2નો સમાવેશ થાય છે. PSI કેડર માટે ઉમેદવાર પાસે માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતક હોવી આવશ્યક છે અથવા સરકાર માન્ય સમકક્ષ લાયકાત હોવી જરૂરી રહેશે.
તે ઉપરાંત લોકરક્ષક કેડર હેઠળ કુલ 12,733 જગ્યાઓ ભરાશે. જેમાં બિનહથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, SRPF હથિયારી કોન્સ્ટેબલ, જેલ સિપોઇ (પુરુષ) તેમજ જેલ સિપોઇ (મહિલા) નો સમાવેશ થાય છે. લોકરક્ષક કેડર માટે ઉમેદવારોને 12 પાસ કે તેની સમકક્ષ લાયકાત હોવી જરૂરી રહેશે.
ઓનલાઇન અરજીની તારીખો જાહેર: PSI કેડર અને લોકરક્ષક કેડર બંને કેડરની ઓનલાઈન અરજી શરૂ 03/12/2025 બપોરે 3 વાગ્યાથી 23/12/2025 રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી OJAS વેબસાઇટ ojas.gujarat.gov.in ફોર્મ ભરી શકશો.
અરજી કર્યા પછી શું કરવું?: ઓનલાઈન અરજી કર્યા પછી ઉમેદવારે પોતાની અરજી કન્ફર્મ કરવી રહેશે અને તેની પ્રિન્ટ કાઢીને પોતાના પાસેઝ રાખવી જરૂરી હશે. ભરતી બોર્ડ જ્યારે માંગણી કરે ત્યારે આ પ્રિન્ટેડ કન્ફર્મેશન રજૂ કરવું ફરજિયાત રહેશે.
કોઈપણ રીતે ઑફલાઇન અરજી માન્ય નહિ ગણાય: અરજી કરનાર ઉમેદવારે નોંધ લેવી જરૂરી છે કે, ટપાલ, ઈ-મેઇલ, અથવા રૂબરૂ (ફિઝિકલ) કોઈપણ રીતે મોકલવામાં આવેલી અરજીઓ સ્વીકારવામાં નહીં આવે. ફક્ત OJAS પર કરવામાં આવેલી ઓનલાઈન અરજીઓ જ માન્ય ગણાશે.
ભરતીમાં મહત્વપૂર્ણ સૂચનાઓ ક્યાં મળશે?: ભરતી સંબંધિત તમામ અપડેટ્સ, સુધારેલ સૂચનાઓ અને જાહેરાતો ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ પર મૂકવામાં આવશે.
ભરતી સંબંધિત તમામ વિગત, પાત્રતા, અરજી પ્રક્રિયા, ફી તથા અન્ય સૂચનાઓ સત્તાવાર વેબસાઇટ ojas.gujarat.gov.in અને ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ gprb.gujarat.gov.in પર મૂકવામાં આવશે. ઉમેદવારોને સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી જ તાજેતરની માહિતી મેળવવાની વિનંતી કરાઈ છે.
