'ચેક'નો ચેકમેટ! ગુજરાત પોલીસને 16 વર્ષ પછી ડોગે અપાવ્યો ગોલ્ડ મેડલ

Published : April 10, 2026 at 6:42 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાત પોલીસ માટે ગૌરવની ક્ષણ સર્જાઈ છે, જ્યાં ‘ચેક’ નામના પોલીસ ડોગે 16 વર્ષ પછી રાષ્ટ્રીય સ્તરે ગોલ્ડ મેડલ જીતી રાજ્યનું નામ રોશન કર્યું છે. મહારાષ્ટ્રના નાગપુર ખાતે યોજાયેલી 69મી ઓલ ઈન્ડિયા પોલીસ ડ્યુટી મીટ (AIPDM) 2025–26માં ‘ચેક’એ ટ્રેકિંગ કેટેગરીમાં ગોલ્ડ અને ઓવરઓલ ટ્રેકિંગમાં બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવી મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.

માર્ચ–એપ્રિલ 2026 દરમિયાન યોજાયેલી આ પ્રતિષ્ઠિત સ્પર્ધામાં દેશભરના પોલીસ K9 સ્ક્વોડ, ફોરેન્સિક નિષ્ણાતો અને પોલીસ કર્મચારીઓએ ભાગ લીધો હતો. ટ્રેકિંગ, વિસ્ફોટક અને નાર્કોટિક્સ શોધ, એજિલિટી અને ઓબીડિયન્સ જેવી કઠિન પરીક્ષાઓમાં ‘ચેક’એ પોતાની ક્ષમતાનો પ્રભાવશાળી દેખાવ કર્યો હતો.

ગુજરાત પોલીસના કુલ છ ડોગ્સે ત્રણ અલગ-અલગ કેટેગરીમાં ભાગ લીધો હતો. ટ્રેકિંગ કેટેગરીમાં દેશભરના 45 જેટલા ડોગ્સ વચ્ચે ‘ચેક’એ ગોલ્ડ જીતતા રાજ્ય માટે ગૌરવ વધાર્યું. સમગ્ર ઈવેન્ટમાં 200થી વધુ ડોગ્સે વિવિધ સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લીધો હતો. આ સિદ્ધિને બિરદાવતા રાજ્યના પોલીસ વડા ડૉ. કે.એલ.એન. રાવેએ ગાંધીનગર સ્થિત પોલીસ ભવનમાં ‘ચેક’, તેના હેન્ડલર રમેશ ખાંટ અને ડોગ ટ્રેનિંગ કન્સલ્ટન્ટ કર્નલ ચંદનસિંહ રાઠોડને સન્માનિત કર્યા હતા.

DGP ડૉ. કે.એલ.એન. રાવેએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત પોલીસના K9 યુનિટની આ સિદ્ધિ માત્ર એક મેડલ નહીં પરંતુ સમગ્ર દળની મહેનત, તાલીમ અને પ્રતિબદ્ધતાનું પ્રતિબિંબ છે. ‘ચેક’ અને તેની ટીમે દેશભરમાં ગુજરાતનું ગૌરવ વધાર્યું છે. આ સફળતા ભવિષ્યમાં વધુ ઉત્તમ પ્રદર્શન માટે પ્રેરણા આપશે. આ રાષ્ટ્રીય સ્પર્ધા માટે ગુજરાત પોલીસે પહેલેથી જ તૈયારી શરૂ કરી હતી. ડિરેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ ડૉ. નીરજા ગોટરુના માર્ગદર્શન હેઠળ રાજ્ય સ્તરે ડોગ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પસંદ કરાયેલા ડોગ્સને ખાસ તાલીમ, કડક શેડ્યૂલ અને ઉત્તમ સંભાળ આપવામાં આવી હતી.

હાલમાં રાજ્યભરમાં આશરે 160 પોલીસ ડોગ્સ કાર્યરત છે, જે વિસ્ફોટક અને નાર્કોટિક્સ શોધ, ટ્રેકિંગ અને અન્ય ગુનાહિત તપાસમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. ‘ચેક’ની આ જીત માત્ર એક સિદ્ધિ નહીં પરંતુ ગુજરાત પોલીસના વ્યાવસાયિક દક્ષતા અને પ્રતિબદ્ધતાનો જીવંત પુરાવો છે.

