કોન્સ્ટેબલનું PSI બનવાનું સપનું ઊંચાઈના વિવાદમાં ફસાયું, હાઈકોર્ટ સુધી પહોંચ્યો મામલો
બોનીકુમાર કાપડિયાએ 2019માં કોન્સ્ટેબલ તરીકે તમામ શારીરિક કસોટી પાસ કરી હતી, પરંતુ PSIની ભરતીમાં ઊંચાઈ ઓછી પડતાં અયોગ્ય જાહેર કરાયા.
Published : April 12, 2026 at 1:44 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત પોલીસમાં કાર્યરત એક કોન્સ્ટેબલ માટે PSI બનવાનું સપનું સપનું જ રહી ગયું છે. ઊંચાઈના માપદંડને લઈને ઉભી થયેલી ગૂંચવણ આખરે હાઈકોર્ટ સુધી પહોંચી છે.
2019માં કોન્સ્ટેબલ તરીકે પસંદ થયા
બોનીકુમાર કાપડિયા વર્ષ 2019માં ગુજરાત પોલીસમાં કોન્સ્ટેબલ તરીકે જોડાયા હતા. તે સમયે તેમની ઊંચાઈ 165 સેન્ટીમીટર માન્ય ગણાઈ હતી અને તેમણે શારીરિક કસોટીના તમામ માપદંડો પૂર્ણ કર્યા હતા.
PSIની ભરતીમાં ઊંચાઈનો પ્રશ્ન
પરંતુ 6 વર્ષ બાદ તેઓ PSI (પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર)ની ભરતી માટે અરજી કરવા ગયા. શારીરિક પરીક્ષણ દરમિયાન તેમની ઊંચાઈ 165 સેન્ટીમીટર કરતાં ઓછી નોંધાઈ, જેના આધારે તેમને અયોગ્ય જાહેર કરવામાં આવ્યા.
હાઈકોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો
આ નિર્ણયને પડકારતા કાપડિયાએ ગુજરાત હાઈકોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો. કોર્ટે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં વિડિયોગ્રાફી સાથે ફરી માપણી કરવાનો આદેશ આપ્યો. પરંતુ ત્યાં પણ તેઓ જરૂરી 165 સેમી ઊંચાઈ સુધી પહોંચી શક્યા નહીં.
કોર્ટની કડક ચેતવણી
જ્યારે અરજદારે ત્રીજી વખત માપણી કરવાની માંગ કરી, ત્યારે હાઈકોર્ટે કડક વલણ અપનાવ્યું. કોર્ટે સવાલ ઉઠાવ્યો કે શું કોઈ વ્યક્તિની ઊંચાઈ સમય સાથે ઘટી શકે? સાથે જ ચેતવણી આપી કે જો ત્રીજી વખતની માપણીમાં પણ તેઓ નિષ્ફળ જશે, તો એ માનવામાં આવશે કે તેમણે 2019માં કોન્સ્ટેબલની નોકરી છેતરપિંડીથી મેળવી હતી.
નોકરી ગુમાવવાની ભીતિ
આ પરિસ્થિતિમાં અરજદાર માટે જોખમ વધી ગયું. PSI બનવાનું તો દૂર, પરંતુ હાલની કોન્સ્ટેબલની નોકરી પણ ગુમાવવાની ભીતિ ઊભી થઈ ગઈ.
અરજી પાછી ખેંચી
અરજદારના વકીલ અક્ષિતાબા સોલંકીએ કોર્ટમાં રજૂઆત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, અરજદારને પોતાના હક માટે યોગ્ય તક મળવી જોઈએ અને માપણીમાં સંભવિત માનવીય ભૂલોને ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. તેમ છતાં, કોર્ટના કડક અવલોકન બાદ અરજદારે જોખમ ન લેતા પોતાની અરજી પાછી ખેંચી લીધી.
આ રીતે એક કોન્સ્ટેબલનું PSI બનવાનું સપનું ઊંચાઈના આ અનોખા વિવાદમાં અધૂરું રહી ગયું.
આ પણ વાંચો...