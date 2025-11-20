ગુજરાત પોલીસનો મહેસાણામાં દરોડો, ₹11.18 લાખની કિંમતની મેથામ્ફેટામાઇન ડ્રગ્સ જપ્ત કર્યું
SMC ટીમે ત્રણ વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે.
By ANI
Published : November 20, 2025 at 5:20 PM IST
મહેસાણા: એક મોટી કાર્યવાહીમાં ગુજરાત પોલીસના સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (SMC) એ 19 અને 20 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ મહેસાણા રેલ્વે સ્ટેશન નજીક માલગોદામ રોડ પર દરોડો પાડ્યો. આ કાર્યવાહીમાં ₹10,86,600 ની કિંમતની 108.660 ગ્રામ મેથામ્ફેટામાઇન જપ્ત કરવામાં આવી.
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, PI G.R. રબારી અને PSI V.K. રાઠોડની આગેવાની હેઠળ SMC ટીમે ત્રણ વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે. અશોક ભાખરરામ બિશ્નોઈ, જગદીશ હરિરામ બિશ્નોઈ અને સુરેશ વીરરામ બિશ્નોઈ, જે બધા રાજસ્થાનના જાલોરના રહેવાસી છે. આરોપીઓ પાસેથી પ્રતિબંધિત ડ્રગ્સ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને તેઓ ડ્રગ હેરફેરનું નેટવર્ક ચલાવી રહ્યા હતા. દરોડા દરમિયાન પોલીસે ₹30,000 ની કિંમતના ચાર મોબાઇલ ફોન, ₹1,530 રોકડા અને એક ટ્રેન ટિકિટ જપ્ત કરી. જપ્ત કરાયેલી વસ્તુઓની કુલ કિંમત ₹11,18,130 છે.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે રાજસ્થાનના સાંચોરના સેડિયાના ગુંડાઉનો રહેવાસી સુરેશ મોહનલાલ બિશ્નોઈ મેથામ્ફેટામાઇન ડ્રગ્સનો મુખ્ય સપ્લાયર હતો. જોકે, તે હજુ પણ ફરાર છે અને તેની ધરપકડ કરવામાં આવી નથી. SMCએ NDPS એક્ટની કલમ 8(c), 22(c) અને 29 હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે.
આ પહેલા સોમવારે, SMC NDPS એ ભાવનગરના આંબાવાડીમાં પણ સફળ દરોડો પાડ્યો હતો, જેમાં કોડીન ફોસ્ફેટ અને ટ્રિપ્રોલિડાઇન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ સીરપની 1,798 બોટલ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. ગુજરાત પોલીસે X પર એક પોસ્ટમાં પુષ્ટિ આપી હતી કે દરોડા દરમિયાન ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને કુલ ₹437,926 રોકડા જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
ગુજરાત અને રાજસ્થાનના કેટલાક જિલ્લાઓ પાકિસ્તાન સાથે સરહદ ધરાવે છે, અને ડ્રગ્સની દાણચોરી હંમેશા ગુજરાત માટે એક મોટી સમસ્યા રહી છે. ગયા વર્ષે, ભારતીય અધિકારીઓએ ગુજરાતમાં કાર્યરત આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ કાર્ટેલ પાસેથી 700 કિલો મેથામ્ફેટામાઇન જપ્ત કર્યું હતું.
X પર શેર કરેલી પોસ્ટમાં, ગુજરાત પોલીસે ખાતરી આપી હતી કે તેઓ 'ડ્રગ્સ મુક્ત ગુજરાત' તરફ ઝડપી અને મજબૂત કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે.
આ પણ વાંચો: