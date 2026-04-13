સાયબર ફ્રોડ માટે 'મ્યુલ' બેંક એકાઉન્ટ સપ્લાય કરતી ગેંગનો પર્દાફાશ, ઇન્ટરનેશનલ ગેંગના 16 આરોપી ઝડપાયા
આ બેંક ખાતાઓની કિટો ચેકબુક, પાસબુક અને તેની સાથે લિંક કરેલા સીમકાર્ડ મેળવીને તેઓ સાયબર ગુનેગારોને પૂરા પાડતા હતા.
Published : April 13, 2026 at 8:25 PM IST
ગાંધીનગર : સીઆઈડી ક્રાઈમની સાયબર સેલે એક મોટી સફળતા મેળવી છે, જેમાં 'મ્યુલ' બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ કરીને આશરે રૂ. 77 કરોડથી વધુની આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર છેતરપિંડી આચરતી ગેંગનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસે વડોદરા, પાલનપુર અને ગોવામાં દરોડા પાડીને આ ગુનામાં સંડોવાયેલ કુલ 16 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય ગેંગના આ આરોપીઓ ગુનાહિત કાવતરાના ભાગરૂપે આર્થિક લાભ મેળવવા માટે આ નેટવર્ક ચલાવતા હતા. તેઓ પોતાના અથવા અન્ય લોકોના નામે, તેમજ શિવમ એજન્સી, શિવધારા મસાલા અને એમ. આર વોટર જેવી ખોટી પેઢીઓ ઊભી કરીને બેંકમાં સેવિંગ તેમજ કરંટ ખાતાઓ ખોલાવતા હતા. આ બેંક ખાતાઓની કિટો ચેકબુક, પાસબુક અને તેની સાથે લિંક કરેલા સીમકાર્ડ મેળવીને તેઓ સાયબર ગુનેગારોને પૂરા પાડતા હતા.
સાયબર છેતરપિંડી કે ઓનલાઈન ગેમીંગ દ્વારા મેળવેલા ગુનાના નાણાં આ મ્યુલ ખાતાઓમાં જમા કરાવવામાં આવતા હતા અને ત્યાંથી તેને અન્ય ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરીને સગેવગે કરવામાં આવતા હતા. જેના બદલામાં મૂળ ખાતેદારો અને આ નેટવર્ક ચલાવતા આરોપીઓને કમિશન કે આર્થિક લાભ મળતો હતો.
- બરોડા ખાતેથી પકડી પાડેલ આરોપીઓની વિગતો
- કિરણભાઈ કરશનભાઈ જોષી, રહે. થરાદ (મ્યુલ એકાઉન્ટ નેટવર્કનું સંચાલન કરનાર)
- સિધ્ધરાજ ભાઈ ગણપતભાઈ શિરવાડિયા, રહે. થરાદ (કિરણ સાથે મળી મ્યુલ એકાઉન્ટ નેટવર્કનુ સંચાલન કરનાર)
- મહેશભાઈ લાલજીભાઈ જોશી, રહે. (કાંકરેજ પોતાના નામે શીવમ એજન્સી નામની ખોટી પેઢી બનાવી બેંક ખાતાઓ ખોલાવી કિરણને આપેલ છે)
- જીગરભાઈ રાજુભાઈ સોલંકી, રહે. પાલનપુર (પોતાના નામે SHIVDHARA MASALA BUSINESS નામની ખોટી પેઢી બનાવી અલગ અલગ, બેંકમા 6 બેંક ખાતાઓ ખોલાવી કિરણને આપેલ)
- પ્રકાશભાઈ રામજીભાઈ જોશી, રહે. ઓગડ (પોતાના નામે MR WATER નામની ખોટી પેઢી બનાવી અલગ અલગ બેંકમા 8 બેંક ખાતાઓ ખોલાવી કિરણ તથા બીજા મળતીયાઓને આપેલ)
- બરોડા ખાતેથી પકડી પાડેલ આરોપીઓ પાસેથી કબ્જે કરેલ મુદામાલની વિગતો
- મોબાઇલ ફોન નંગ-13
- અલગ અલગ બેંક ખાતાની ચેકબુક નંગ 13
- પાસબુક નંગ 2
- કોરા ચેક નંગ 4
પાલનપુર ખાતેથી પકડી પાડેલ આરોપીઓની વિગતો
- મીત રતીલાલ શ્રીમાળી રહે.પાલનપુર (પોતાના નામે 5 સેવિંગ બેંક ખાતાઓ ખોલાવી આ કામના અન્ય સહ આરોપી મેહુલ સોલંકીને તથા પ્રકાશ જોષીને આપેલ)
- મેહુલ બાબુભાઇ સોલંકી રહે.પાલનપુર (મીત શ્રીમાળી તથા અન્ય આરોપીઓ પાસેથી બેંક ખાતાઓ મેળવી કિરણ જોષીને આપેલ)
- પાલનપુર ખાતેથી પકડી પાડેલ આરોપીઓ પાસેથી કબ્જે કરેલ મુદામાલની વિગતો
- મોબાઇલ ફોન નંગ-2
- ગોવા ખાતેથી પકડી પાડેલ આરોપીઓની વિગતો
- જીતુભાઇ ભુરાભાઈ ઠક્કર રહે. પાટણ (કિરણ જોષી તથા અન્ય એકાઉન્ટ પ્રોવાઇડરો પાસેથી મ્યુલ એકાઉન્ટ મેળવી તેમા સાયબર ફ્રોડ તથા ગેમીંગના નાણાની હેરફેર કરેલ તથા સમગ્ર નેટવર્કનું સંચાલન પોતે તેમજ તેના મળતીયાઓ સાથે રહી કરતો હતો)
- સાહિલ જદીશભાઇ પ્રજાપતી રહે.પાટણ (સાયબર ફ્રોડ તથા ગેમીંગના નાણા સગેવગે કરવાની કામગીરી)
- જયમીન જગદીશભાઇ પ્રજાપતી રહે. પાટણ (સાયબર ફ્રોડ તથા ગેમીંગના નાણા સગેવગે કરવાની કામગીરી)
- વિજય સુરેશભાઇ નાયી રહે. મડાણા (સાયબર ફ્રોડ તથા ગેમીંગના નાણા સગેવગે કરવાની કામગીરી)
- હિતેષ અજમલજી ઠાકોર રહે. જંગરાલ, પાટણ (સાયબર ફ્રોડ તથા ગેમીંગના નાણા સગેવગે કરવાની કામગીરી)
- ધ્રુવ ચેલાભાઈ ચૌધરી રહે.મામવાડા સિધ્ધપુર (સાયબર ફ્રોડ તથા ગેમીંગના નાણા સગેવગે કરવાની કામગીરી)
- અનીલકુમાર કેશરભાઇ ચૌધરી રહે. મામવાડા સિધ્ધપુર (સાયબર ફ્રોડ તથા ગેમીંગના નાણા સગેવગે કરવાની કામગીરી)
- આષીશ કુમાર કરશનભાઇ ચૌધરી રહે. વરસડા, પાલનપુર (સાયબર ફ્રોડ તથા ગેમીંગના નાણા સગેવગે કરવાની કામગીરી)
- નરેશકુમાર ધનરાજભાઇ ખારશન રહે.કાણૉદર પાલનપુર (સાયબર ફ્રોડ તથા ગેમીંગના નાણા સગેવગે કરવાની કામગીરી)
ગોવા ખાતેથી પકડી પાડેલ આરોપીઓ પાસેથી કબ્જે કરેલ મુદામાલની વિગતો
- લેપટોપ નંગ- 15
- મોબાઇલ ફોન નંગ-72
- રાઉટર નંગ- 2
- સીમકાર્ડ નંગ-126
- પેનડ્રાઇવ નંગ-2
- ડેબીટ કાર્ડ નંગ-115
- પાસબુક નંગ-80
- ચેકબુક નંગ-15
- QR કોડ નંગ-7
- ભાડાકરાર નંગ-1
આ આરોપીઓ પાસેથી મળી આવેલ લેપટોપના ડેટાનુ ટેકનીકલ એનાલીસીસ ચેક કરતા અલગ અલગ બેંકના સ્ટેટમેન્ટ તથા ચેકબુક પાસબુક તથા બેંકના લોગીન આઇ.ડીની વિગતો તથા ટ્રાન્જેક્શન સ્ટેટમેન્ટ, સાયબર ફ્રોડની કમ્પ્લેઇનની પી.ડી.એફ ફાઇલો વિગેરે જેવા ગુનાને લગત દસ્તાવેજોની વિગતો મળી આવેલ છે તથા આરોપીઓના મોબાઈલ ફોન ચેક કરતા વોટ્સએપ ગ્રુપ તથા ટેલીગ્રામ ગ્રુપ મારફતે દુબઇ તેમજ અન્ય દેશોના વ્યક્તિઓ સાથેની વોટ્સએપ ગ્રુપ ચેટ મળી આવેલ છે જેમા બેંક એકાઉન્ટની ડિટેઇલ્સની આપ-લે થયેલ હોવાનુ જણાઇ આવ્યું હતું.
- મોડસ ઓપરેન્ડી
આ કામના આરોપીઓએ એક સંપ થઇ પોતાના તથા અન્ય બીજાના નામે બેંક ખાતાઓ ખોલી ખોલાવડાવી સાયબર ક્રાઇમ તથા ગેમીંગના રૂપીયા સગેવગે કરવા સારૂ મ્યુલ બેંક ખાતાઓની વિગતો પુરી પાડી આર્થિક લાભ મેળવી લઇ સાયબર ક્રાઇમના ગુન્હા આચરતા તેમના મળતીયાઓને બેંક એકાઉન્ટ તથા સીમકાર્ડ પુરા પાડી સાયબર ફ્રોડના રૂપિયા સગેવગે કરેલ હોય જેમા બેંક ખાતાઓ વિરુદ્ધ નીચે મુજબની મોડસ ઓપરેન્ડીથી સાયબર ફોડ થયેલ હોવાનુ જણાઇ આવ્યું હતું.
- Digital Arrest
- Investment Fraud
- UPI-related Fraud
- Deposit Fraud
- Loan Fraud
- Part-time Job Fraud
- Gaming Fraud
કુલ સાયબર ક્રાઇમ ફ્રોડ રકમ: 777276481
આ સમગ્ર કેસમાં પકડાયેલ કુલ 16 આરોપીઓ પાસેથી કુલ ના મોબાઇલ ફોનમાંથી 260 થી વધુ બેંક એકાઉન્ટની વીગતો મળી આવેલ જેમા આંતરરાષ્ટ્રીય અને આંતરરાજ્ય ગેંગ દ્વારા ભારત દેશના અલગ અલગ રાજ્યોના કુલ 375થી વધુ ગુન્હાને અંજામ આપવામાં આવ્યો.
ગોવા કનેક્શન અને આંતરરાષ્ટ્રીય લિંક્સ
વડોદરા અને પાલનપુર ખાતેથી ઝડપાયેલા આરોપીઓની સઘન પૂછપરછ અને બેંક ટ્રાન્ઝેક્શનના ટેકનિકલ એનાલિસિસમાં જાણવા મળ્યું કે આ ખાતાઓનું સંચાલન ગોવા ખાતેથી કરવામાં આવી રહ્યું છે. જેના આધારે સીઆઈડી ક્રાઈમની ટીમે તાત્કાલિક અસરથી ગોવામાં રેઈડ પાડીને ત્યાંથી ઓપરેશન ચલાવતા અન્ય આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા.
ઝડપાયેલા આરોપીઓ પાસેથી મળેલા લેપટોપના ડેટાના ટેકનિકલ એનાલિસિસમાં અલગ અલગ બેંકના સ્ટેટમેન્ટ, લોગીન આઈડી, ચેકબુકની વિગતો અને સાયબર છેતરપિંડીની ફરિયાદની પીડીએફ ફાઈલો જેવા ગુનાને લગતા પુરાવાઓ મળી આવ્યા છે. વધુમાં, આરોપીઓના મોબાઈલ ફોન તપાસતા તેઓ વોટ્સએપ અને ટેલીગ્રામ ગ્રુપ મારફતે દુબઈ તેમજ અન્ય દેશોના વ્યક્તિઓ સાથે સંપર્કમાં હોવાનું અને તેઓની સાથે બેંક ખાતાની વિગતોની આપ-લે થતી હોવાનું જણાઈ આવ્યું છે.
'નેશનલ સાયબર ક્રાઈમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલ (1930)' પર નોંધાયેલી વિગતો અનુસાર, આ ગેંગ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાયેલા ખાતાઓ વિરુદ્ધ દેશભરમાં 375થી વધુ સાયબર ફ્રોડની ફરિયાદો નોંધાઈ છે, જેમાં અંદાજે રૂ. 77.72 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે.
સીઆઈડી ક્રાઈમ દ્વારા સામાન્ય જનતાને સાવચેતી રાખવા અપીલ કરવામાં આવી છે કે, કોઇપણ વ્યક્તિએ પોતાના બેંક એકાઉન્ટની વિગતો અન્ય કોઇને પણ લાલચ કે વિશ્વાસમાં આવીને આપવી નહિં. કમિશનની લાલચમાં ભાડે આપેલા બેંક એકાઉન્ટમાં આવતા નાણાં માટે બેંક એકાઉન્ટ ધારક પોતે જવાબદાર હોય છે. જો તમારી સાથે કોઈપણ પ્રકારનો સાયબર ક્રાઈમ થાય, જેમાં ડિજિટલ અરેસ્ટ કે ફ્રોડ ફોટો-વીડિયોનો પણ સમાવેશ થાય, તો કોઇ પણ ડર કે સંકોચ રાખ્યા વગર સાયબર ક્રાઈમ હેલ્પલાઈન નંબર 1930 અથવા નજીકના પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કરવા વિનંતી છે. સંવેદનશીલ કિસ્સામાં નામ ગુપ્ત રાખીને મદદ કરવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો...