ઓપરેશન મ્યુલ હન્ટ 2.0: ગુજરાત પોલીસે કરોડોની સાયબર છેતરપિંડી નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો, ચાર આરોપીઓની ધરપકડ
પૂર્વ કચ્છ જિલ્લા પોલીસનું સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશન તપાસ કરી રહ્યું છે અને કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે.
By ANI
Published : June 11, 2026 at 2:56 PM IST
કચ્છ : પૂર્વ કચ્છ જિલ્લા પોલીસે રાજ્યમાં ચાલી રહેલા "ઓપરેશન મ્યુલ હન્ટ 2.0" હેઠળ એક સાયબર ફ્રોડ નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જેમાં લગભગ 44 કરોડ રૂપિયાના લેવડદેવડ સાથે જોડાયેલા અનેક શંકાસ્પદ બેંક ખાતાઓની વિગતો પ્રાપ્ત થઈ છે. પૂર્વ કચ્છ જિલ્લા પોલીસનું સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશન તપાસ કરી રહ્યું છે અને કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે."
પૂર્વ કચ્છ પોલીસ અધિક્ષક, સાગર બાગમારે જણાવ્યું હતું કે, "સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા એકત્રિત કરવામાં આવેલી ચોક્કસ ગુપ્ત માહિતી અને માનવ ગુપ્ત માહિતીના આધારે આ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. ગુજરાત સરકારે તાજેતરમાં "ઓપરેશન મ્યુલ હન્ટ 2.0" શરૂ કર્યું છે. આ પહેલ હેઠળ, પૂર્વ કચ્છ જિલ્લા પોલીસનું સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશન તપાસ કરી રહ્યું છે અને કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે."
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "સચોટ માહિતીના આધારે પોલીસની ટીમો આંતરરાજ્ય સાયબર ફ્રોડ સિન્ડિકેટના સભ્યોને અટકાયતમાં લેવામાં સફળ રહી છે. ગુપ્ત માહિતી અને પ્રાપ્ત ચોક્કસ માહિતીના આધારે, એક ગેંગની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. અત્યાર સુધીમાં ચાર વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે"
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ તપાસ દરમિયાન ડિજિટલ નાણાકીય ડેટાનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યો હતો, જે કથિત છેતરપિંડી નેટવર્કના સ્કેલને છતી કરે છે. પ્રાથમિક તપાસ સૂચવે છે કે આરોપીઓ અનેક રાજ્યોમાં આચરવામાં આવેલા સાયબર છેતરપિંડીના પૈસા રૂટ કરવા માટે મ્યુલ એકાઉન્ટ્સનો ઉપયોગ કરી રહ્યા હતા. અધિકારીઓએ શક્ય આંતરરાષ્ટ્રીય લિંક્સ પણ શોધી કાઢી છે.
પૂર્વ કચ્છ પોલીસ અધિક્ષક, સાગર બાગમારે જણાવ્યું હતું કે, "આશરે 105 'મ્યુલ એકાઉન્ટ્સ' સંબંધિત માહિતી તેમની પાસેથી મળી આવી હતી, જેમાં વિવિધ ખાતાઓમાં કુલ 44 કરોડ રૂપિયાના વ્યવહારો હોવાનું બહાર આવ્યું છે."
દેશભરના વિવિધ રાજ્યોના પીડિતો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી, અને નેટવર્ક આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ કાર્યરત હતું, જેની કેટલીક પ્રવૃત્તિઓ શ્રીલંકામાં પણ જોવા મળી હતી. સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચ હાલમાં નોંધાયેલા કેસની તપાસ કરી રહી છે, અને તપાસ દરમિયાન બહાર આવનારા તથ્યોના આધારે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે." - સાગર બાગમાર, પૂર્વ કચ્છ પોલીસ અધિક્ષક
ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) અને માહિતી ટેકનોલોજી કાયદાની સંબંધિત કલમો હેઠળ FIR નોંધવામાં આવી છે. જ્યારે ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જ્યારે ચાર અન્ય ફરાર છે. પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે બાકીના આરોપીઓને શોધી કાઢવા અને સાયબર છેતરપિંડીની કામગીરીમાં સામેલ વ્યાપક નાણાકીય નેટવર્કનો નકશો બનાવવાના પ્રયાસો ચાલુ છે.
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