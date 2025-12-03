ગુજરાત પોલીસે રૂ. 804 કરોડના આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ફ્રોડ કેસમાં વધુ 6 આરોપીઓ ઝડપ્યા; દુબઈ સ્થિત માસ્ટરમાઇન્ડ સાથે હતો સીધો સંપર્ક
આ ગેંગ દુબઈથી ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી ભારતમાં અત્યાર સુધીમાં આશરે રૂ. 804 કરોડના કુલ 1549 સાયબર ગુનાઓ આચરી ચૂકી છે.
Published : December 3, 2025 at 3:44 PM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગર સ્થિત સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સિલન્સ, સી.આઈ.ડી. ક્રાઇમની ટીમે ભારતના વિવિધ રાજ્યોના નાગરિકોને લાલચ આપીને નવા બેંક ખાતાંઓ ખોલાવડાવી, તેની કીટ્સ તથા સીમકાર્ડ મેળવીને દુબઈ ખાતે મોકલી આપતી ગેંગના વધુ 6 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. આ ગેંગ દુબઈથી ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી ભારતમાં અત્યાર સુધીમાં આશરે રૂ. 804 કરોડના કુલ 1549 સાયબર ગુનાઓ આચરી ચૂકી છે.
સુરતમાં ખાનગી બાતમીના આધારે રેઇડ કરી પહેલાં 10 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તે જ કેસની તપાસ દરમિયાન વધુ 6 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
આ ગુનામાં સંડોવાયેલા આરોપીઓએ પૂર્વ આયોજિત ગુનાહિત કાવતરું ઘડીને આર્થિક લાભ મેળવવાના સમાન ઇરાદા સાથે છેલ્લા એક વર્ષથી અત્યાર સુધી પોતાની ઓળખ છુપાવી રાખવાના હેતુથી અન્ય વ્યક્તિઓને લાલચ-લોભ આપીને છેતરપિંડીના ઇરાદે અનેક બેંકોમાં મોટી સંખ્યામાં ખાતાંઓ ખોલાવ્યા હતા. આ ખાતાધારકો પાસેથી નવી બેંક કીટ્સ તથા ખાતામાં નોંધાયેલ મોબાઇલ નંબરના સીમકાર્ડ મેળવીને તે દુબઈ ખાતે મોકલી આપવામાં આવતા હતા. દુબઈમાં બેઠેલા મુખ્ય સૂત્રધારો આ કીટ્સ અને સીમકાર્ડનો ઉપયોગ કરીને ભારતમાં ઓનલાઇન છેતરપિંડી કરતા હતા. છેતરપિંડીમાંથી મળેલા પૈસા આ ખાતાઓમાં જમા કરાવી, પછી તેને અલગ-અલગ ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરીને ઉપાડી લેવામાં આવતા હતા. ભંગારના વ્યવસાયના આડમાં પણ આ ગેંગ સાયબર ફ્રોડના પૈસા સગે-વળગે કરતી હતી.
આ કેસમાં પકડાયેલા મુખ્ય આરોપીઓમાં સાઝેબ ફિરોઝભાઇ ખેરાણી, સોહિલ સદરુદ્દીન વઢવાણીયા અને અમીનભાઇ અકબરભાઇ ભાયાણીનો સમાવેશ થાય છે. આ ત્રણેએ ભંગારના વેપારના આડમાં 200થી વધુ ટ્રક ભંગાર (કુલ રૂ. 20 કરોડથી વધુની કિંમત) મુખ્ય સૂત્રધાર આમીર અલ્તાફ હલાણી (હાલ દુબઈમાં)ના કહેવા મુજબ મોકલી આપ્યો હતો અને તેની સામે રોકડા રૂપમાં સાયબર ફ્રોડના પૈસા લઈને મની લોન્ડરિંગની ભૂમિકા ભજવી હતી. આરોપી સાઝેબ ખેરાણીએ પુરાવા નાશ કરવા પોતાનો મોબાઇલ ફોન ફેંકી દીધો હતો.
કમલેશ અશોક સેન અને સાગર અશોક સેન એ બંનેએ આમીર હલાણીને 270થી વધુ બેંક ખાતાંઓ તથા 300થી વધુ સીમકાર્ડ પહોંચાડ્યા હતા અને પ્રતિ સીમકાર્ડ રૂ. 1000 તથા પ્રતિ બેંક કીટ રૂ. 50,000 સુધીનું કમિશન લીધું હતું. આરોપી રાહુલકુમાર રાજેશકુમાર અગ્રવાલે આ ખાતાઓનો ઍક્સેસ મેળવીને તેમાં જમા થયેલા ફ્રોડના પૈસા ઉપાડી-ઉપાડાવીને આંગડિયા મારફતે આમીર હલાણીને મોકલી આપ્યા હતા અને દરેક ટ્રાન્ઝૅક્શન પર 1% કમિશન લઈને પેમેન્ટ પ્રોસેસર તરીકે કામ કર્યું હતું.
કબજે કરાયેલ મુદ્દામાલ:
- મોબાઇલ ફોન – 6 નંગ
ધરપકડ કરાયેલ આરોપીઓ:
- કમલેશ અશોક સેન (સુરત)
- સાગર અશોક સેન (સુરત)
- રાહુલકુમાર રાજેશકુમાર અગ્રવાલ (દેવગઢ બારિયા)
- સાઝેબ ફિરોઝભાઇ ખેરાણી (સુરત)
- સોહિલ સદરુદ્દીન વઢવાણીયા (સુરત)
- અમીનભાઇ અકબરભાઇ ભાયાણી (સુરત)
મોડસ ઓપરેન્ડી:
આ ગેંગ SMS, WhatsApp, Telegram વગેરે દ્વારા ખોટી ઓળખ બનાવીને નીચે મુજબની રીતે લોકોને છેતરતી હતી:
• Digital Arrest
• Investment Fraud
• UPI-related Fraud
• Deposit Fraud
• Loan Fraud
• Part-time Job Fraud
આ સતત ચાલતી તપાસમાં દુબઈ સ્થિત મુખ્ય સૂત્રધાર આમીર અલ્તાફ હલાણીની ધરપકડ માટે ઇન્ટરપોલ સાથે પણ સંકલન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
આ પણ વાંચો: