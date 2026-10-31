તપાસ ક્ષેત્રે ગુજરાત પોલીસની સિદ્ધિ, 6 અધિકારીઓની ‘કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી દક્ષતા પદક’ માટે પસંદગી
રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસે કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે 490 કર્મચારીઓ માટે દક્ષતા પદક-2026ની જાહેરાત કરી, જેમાં ગુજરાતના 6 અધિકારીઓ સામેલ છે.
Published : October 31, 2026 at 4:51 PM IST
અમદાવાદ: સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતી અને રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસના અવસરે ગુજરાત પોલીસ માટે ગૌરવના સમાચાર સામે આવ્યા છે. ઇન્વેસ્ટિગેશન ક્ષેત્રે ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી અને જટિલ ગુનાઓની ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ બદલ ગુજરાત પોલીસના છ અધિકારીઓની પ્રતિષ્ઠિત ‘કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી દક્ષતા પદક-2026’ માટે પસંદગી કરવામાં આવી છે. ભારત સરકારના કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા વર્ષ 2026 માટે દેશભરના કુલ 490 કર્મચારીઓને આ પદક આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તેમાં ગુજરાતના છ અધિકારીઓનો સમાવેશ થતાં રાજ્ય પોલીસનું નામ રાષ્ટ્રીય સ્તરે ઉજાગર થયું છે.
કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા સુરક્ષા દળોના મનોબળને પ્રોત્સાહન આપવા અને તેમની ઉત્કૃષ્ટ કામગીરીને બિરદાવવાના હેતુથી આ પદકની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ અને કેન્દ્રીય ગૃહ તેમજ સહકાર મંત્રી અમિત શાહના માર્ગદર્શન હેઠળ 1 ફેબ્રુઆરી, 2024થી આ સન્માન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. પોલીસ અને સુરક્ષા દળોના કર્મચારીઓ દ્વારા કરવામાં આવતી વિશિષ્ટ કામગીરીને રાષ્ટ્રીય સ્તરે માન્યતા આપવી તથા અન્ય કર્મચારીઓને પણ ઉત્તમ કામગીરી માટે પ્રેરિત કરવાનો આ પદકનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે.
ગુજરાત પોલીસના જે છ અધિકારીઓની પસંદગી કરવામાં આવી છે તેમાં એસપી અંશુલ જૈન, એએસપી સિમરન ભારદ્વાજ, ડીવાયએસપી રણજીતસિંહ સિંઘલ, પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જયેશ ઠાકોર, પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર પાર્થેન્દ્રસિંહ વાઘેલા અને પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ગુણવંત મનુભાઈ હડિયાનો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ અધિકારીઓને ઇન્વેસ્ટિગેશન ક્ષેત્રે અનુકરણીય કામગીરી બદલ આ પ્રતિષ્ઠિત પદક માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. જટિલ ગુનાઓની તપાસમાં તેમની કામગીરી અને તપાસની ગુણવત્તાને રાષ્ટ્રીય સ્તરે બિરદાવવામાં આવી છે.
ક્રાઇમ ઇન્વેસ્ટિગેશન અને તપાસના ક્ષેત્રમાં ગુજરાત પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવતી કામગીરીને આ સન્માનથી વધુ ઓળખ મળી છે. જટિલ ગુનાઓની વૈજ્ઞાનિક, તાર્કિક અને તલસ્પર્શી તપાસ કરીને ન્યાયિક પ્રક્રિયાને વધુ સુદૃઢ બનાવવામાં આ અધિકારીઓએ મહત્ત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું હોવાનું જણાવાયું છે. ગુનાની તપાસ દરમિયાન પુરાવાઓનું વિશ્લેષણ, વિવિધ પાસાંઓની ચકાસણી અને હકીકત સુધી પહોંચવા માટેની નિષ્ઠાપૂર્વકની કામગીરીને આ પદક દ્વારા બિરદાવવામાં આવી છે.
ગુજરાતના પોલીસ વડા જ્ઞાનેન્દ્રસિંહ મલિકે પદક માટે પસંદગી પામેલા તમામ છ અધિકારીઓને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, “ગુજરાત પોલીસના કર્મઠ અધિકારીઓને રાષ્ટ્રીય સ્તરે મળેલું આ પ્રતિષ્ઠિત સન્માન સમગ્ર રાજ્ય માટે ગૌરવની ક્ષણ છે. ઇન્વેસ્ટિગેશન ક્ષેત્રે તેમની ઊંડાણપૂર્વકની અને નિષ્ઠાવાન કામગીરી અન્ય પોલીસકર્મીઓ માટે પણ પ્રેરણારૂપ સાબિત થશે.” રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસના અવસરે મળેલું આ સન્માન ગુજરાત પોલીસના અધિકારીઓની તપાસલક્ષી કામગીરીને રાષ્ટ્રીય સ્તરે મળેલી માન્યતા તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે.
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