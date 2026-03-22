PM મોદી આવશે ગુજરાત, 31 માર્ચે ગાંધીનગરમાં જૈન સમુદાયને સમર્પિત સંગ્રહાલયનું ઉદ્ઘાટન કરે તેવી શક્યતા
By ANI
Published : March 22, 2026 at 7:44 AM IST
ગાંધીનગર: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી મહાવીર જન્મ કલ્યાણક પ્રસંગે ગાંધીનગરની મુલાકાત લે તેવી અપેક્ષા છે, જે દરમિયાન તેઓ 31 માર્ચે જૈન સમુદાયને સમર્પિત એક ખાસ સંગ્રહાલયનું ઉદ્ઘાટન કરે તેવી પણ શક્યતા છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર આ સંગ્રહાલય જૈન આચાર્ય પદ્મ સાગર સુરીશ્વર મહારાજના જીવનની ઘટનાઓ અને આધ્યાત્મિક યાત્રાને પ્રકાશિત કરતો એક વ્યાપક સંગ્રહ પ્રદર્શિત કરે છે. જેમાં તેમના પદવિહાર (આધ્યાત્મિક યાત્રાઓ) સાથે સંકળાયેલા દસ્તાવેજો અને સંસ્મરણો છે, જે તેમના ધાર્મિક યોગદાન અને ઉપદેશોમાં આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરે છે.
પદ્મ સાગર સુરીશ્વર મહારાજે તેમના જીવનકાળ દરમિયાન લગભગ 2.5 લાખ કિલોમીટરની યાત્રા કરી હોવાનું માનવામાં આવે છે, જે જૈન પરંપરામાં મહત્વપૂર્ણ મહત્વ ધરાવે છે. આ સંગ્રહાલયમાં વિવિધ ધાર્મિક કથાઓ અને આધ્યાત્મિક વિષયો દર્શાવતી હસ્તપ્રતો, શિલાલેખો, મૂર્તિઓ, પિત્તળની કલાકૃતિઓ અને ચિત્રોનો સમૃદ્ધ સંગ્રહ છે.
આ પ્રદર્શન મુલાકાતીઓને જૈન પરંપરાઓ , જેમાં તપસ્યા પ્રથાઓ અને સમુદાયના આધ્યાત્મિક વારસાનો સમાવેશ થાય છે, તેની સમજ અને માહિતી પૂરી પાડવા માટે રચાયેલ છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીની અપેક્ષિત મુલાકાતને ધ્યાનમાં રાખીને ગાંધીનગરમાં પણ તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે.