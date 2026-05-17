દેશના ઔદ્યોગિક વિકાસમાં ગુજરાતે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી: અમિત શાહ
Published : May 17, 2026 at 1:58 PM IST
અમદાવાદ: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ બે દિવસના ગુજરાતના પ્રવાસે છે. અમિત શાહે કહ્યું કે, ગુજરાત સિવાય દેશમાં બીજે ક્યાંય માળખાગત ઔદ્યોગિક વિકાસ થયો નથી.
અમિત શાહે કહ્યું, "આઝાદી પછી ગુજરાતે દેશના ઔદ્યોગિક વિકાસમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે... સમગ્ર દેશમાં ઘણા રાજ્યો છે જેમણે ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે પ્રગતિ કરી છે અને તેમના મુખ્યમંત્રીઓ અને ઉદ્યોગપતિઓ સાથે વિગતવાર ચર્ચાઓ કરવામાં આવી છે. હું વિશ્વાસપૂર્વક કહી શકું છું કે આટલો માળખાગત ઔદ્યોગિક વિકાસ ગુજરાત સિવાય બીજે ક્યાંય થયો નથી."
અમિત શાહ અમદાવાદમાં નવા બનેલા 'મિલિયન માઇન્ડ્સ ટેક પાર્ક' અને 'GREMI સિટી કેમ્પસ'ના ઉદ્દઘાટન સમારોહને સંબોધિત કરી રહ્યા હતા.
અમિત શાહે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને ડીપ ટેકની ભૂમિકા પર પણ ધ્યાન આપ્યું અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્ત્વની પ્રશંસા કરી હતી. અમિત શાહ અનુસાર, AI અને ડીપ ટેક ભવિષ્યની ઇકોનોમીના મુખ્ય આધારસ્તંભ છે અને મોદીજીના દૂરદેશી નેતૃત્ત્વ હેઠળ, ભારત વિશ્વના દરેક ઉભરતા ક્ષેત્રમાં અગ્રણી બન્યું છે. આગામી 25 વર્ષમાં વૈશ્વિક અર્થતંત્રને આકાર આપનારા તમામ ક્ષેત્રોમાં, ભારત આજે સ્થાપક બનીને તેની મજબૂત હાજરી સ્થાપિત કરી રહ્યું છે.
#WATCH अहमदाबाद, गुजरात: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ, नवनिर्मित " मिलियन माइंड्स टेक पार्क" और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कैंपस के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए।— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 17, 2026
इस पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "... मैं पूरे देश में घूमता…
તેમણે ઔદ્યોગિક વિકાસ અને વ્યવસાય કરવાની સરળતામાં વૈશ્વિક ઓળખ બનાવવામાં ગુજરાત દ્વારા ભજવવામાં આવતી મુખ્ય ભૂમિકા પર પણ ભાર મૂક્યો હતો.
અમિત શાહની ઓફિસ અનુસાર, "ઔદ્યોગિક વિકાસ, માળખાગત સુવિધા, વ્યવસાય કરવાની સરળતા અને ઉદ્યોગ સાહસિકતા આધારિત વિકાસ મોડેલમાં વૈશ્વિક ઓળખ બનાવવામાં ગુજરાતની 2002થી 2026 સુધીની સફર અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ રહી છે. ગુજરાતમાં જોવા મળેલો ઉદ્યોગ ક્ષેત્રમાં આટલો સંગઠિત વિકાસ ભાગ્યે જ બીજે ક્યાંય જોવા મળે છે. આનું મુખ્ય કારણ એ છે કે ગુજરાતી સમાજે પરંપરાગત રીતે ઉદ્યોગસાહસિકતા અને હિંમતના ગુણોને અપનાવ્યા છે." શનિવારે અમિત શાહે ગાંધીનગર લોકસભા વિસ્તાર હેઠળના ઘાટલોડિયા, વેજલપુર, નરોડા અને સાબરમતી વિધાનસભા મતવિસ્તારના AMCના નવા ચૂંટાયેલા કાઉન્સિલરો સાથે બેઠક યોજી હતી.
અમિત શાહે X પર કહ્યું, "મેં તેમને તેમની જીત બદલ અભિનંદન આપ્યા હતા અને સંગઠનાત્મક બાબતો, જાહેર સેવા અને પ્રાદેશિક વિકાસ પર વિગતવાર ચર્ચા કરી હતી."
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ કહ્યું, "મને વિશ્વાસ છે કે લોકો દ્વારા ચૂંટાયેલા તમામ કાઉન્સિલરો જનતાની અપેક્ષાઓ પર ખરા ઉતરશે અને સમર્પણ, સંવાદ અને સેવાની ભાવના સાથે, વિસ્તારના વિકાસમાં તેમની ભૂમિકા ભજવવા માટે સક્રિયપણે કાર્ય કરશે."
