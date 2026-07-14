પાટણની 'રાણ કી વાવ'એ વધાર્યુ દેશનું ગૌરવ, મેળવ્યો 'WoW એવૉર્ડ્સ એશિયા 2026'માં ગોલ્ડ એવૉર્ડ
આ એવોર્ડ આધુનિક ટેકનોલોજી દ્વારા ગુજરાતના ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક વારસાને પ્રદર્શિત કરવાના પ્રયાસોને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે માન્યતા આપે છે.
By ANI
Published : July 14, 2026 at 1:27 PM IST
પાટણ: પાટણ સ્થિત યુનેસ્કો વિશ્વ ઐતિહાસિક ધરોહર રાણકી વાવ ખાતે થ્રીડી પ્રોજેક્શન મેપિંગ શો અને હેરિટેજ લાઇટિંગ પ્રોજેક્ટને વૈશ્વિક ક્ષેત્રે એક મોટી ઉપલબ્ધી હાંસલ થઈ છે. આ ઇમર્સિવ ઑડિયો-વિઝ્યુઅલ અનુભવને 17મા WOW એવોર્ડ્સ એશિયા 2026માં "એક્સપિરિયન્શિયલ ટેક એવોર્ડ્સ - ઑડિયો-વિઝ્યુઅલ ફોર ઇવેન્ટ્સમાં સિદ્ધિ" શ્રેણીમાં ગોલ્ડ એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો.
'રાણ કી વાવ' ભારતના મુખ્ય ઐતિહાસિક સ્મારકોમાંનું એક છે અને દર વર્ષે ભારત અને વિદેશમાંથી મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ આ વાવની મુલાકાત લેવા અને નિહાળવા માટે આવે છે. પ્રવાસી અનુભવને વધુ વધારવા માટે, ગુજરાત સરકારે સ્મારક સંકુલમાં એક અત્યાધુનિક 3D પ્રોજેક્શન મેપિંગ શો અને હેરિટેજ લાઇટિંગ સિસ્ટમ સ્થાપિત કરી છે. આ પ્રોજેક્ટનું 31 માર્ચે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા વર્ચ્યુઅલી ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારથી, સંબંધિત એજન્સી શોના સંચાલન અને જાળવણી માટેનું સંચાલન કરી રહી છે.
VIDEO | Gandhinagar, Gujarat: Gujarat's UNESCO World Heritage Site Rani Ki Vav has earned national recognition as its 3D Projection Mapping Show and Heritage Lighting Project won the Gold Award in the Experiential Tech Awards – Achievement in Audio-Visual for an Event category at… pic.twitter.com/cb5PjfJOqZ— Press Trust of India (@PTI_News) July 13, 2026
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, 12 જુલાઈ સુધીમાં, 44,209 થી વધુ લોકોએ આ શાનદાર ઑડિઓ-વિઝ્યુઅલ શોનો લ્હાવો લીધો છે. પ્રોજેક્ટની પ્રસ્તુતકર્તા એજન્સી દ્વારા નામાંકન બાદ 'વાવ એવોર્ડ્સ એશિયા 2026'માં આ સન્માન પ્રાપ્ત થયું હતું.
PHOTO | Gandhinagar, Gujarat: The innovative 3D Projection Mapping Show and Heritage Lighting at Rani Ki Vav, Patan has been honoured with the Gold Award at the WOW Awards Asia 2026 in the Experiential Tech Awards – Achievement in Audio-Visual for an Event category. The immersive… pic.twitter.com/FnUuAEitbJ— Press Trust of India (@PTI_News) July 13, 2026
આ એવોર્ડ આધુનિક ટેકનોલોજી દ્વારા ગુજરાતના ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક વારસાને પ્રદર્શિત કરવાના પ્રયાસોને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે માન્યતા આપે છે. 3D પ્રોજેક્શન મેપિંગ શો રાણી કી વાવના સ્થાપત્ય, ઇતિહાસ અને સાંસ્કૃતિક મહત્વને નવી અને મનમોહક રીતે રજૂ કરે છે.
Our heritage continues to inspire and the world continues to applaud. The 17th WOW Awards Asia 2026 honoured Rani Ki Vav's 3D Projection Mapping Show with the Gold Award, celebrating our commitment to presenting Gujarat's timeless stories through innovation, creativity and… pic.twitter.com/POq3EzhxEX— Gujarat Tourism (@GujaratTourism) July 13, 2026
અત્યાધુનિક લાઇટિંગ, ધ્વનિ અને દ્રશ્ય અસરોનું સંયોજન મુલાકાતીઓને એક અનોખો અને યાદગાર અનુભવ પ્રદાન કરે છે. ગુજરાત સરકાર જણાવે છે કે આવી ટેકનોલોજી આધારિત પહેલ માત્ર વારસા સ્થળોના સંરક્ષણ અને પ્રોત્સાહનમાં મદદ કરતી નથી પરંતુ પ્રવાસનને પણ વેગ આપે છે. રાણી કી વાવ ખાતેનો આ પ્રોજેક્ટ આધુનિક ટેકનોલોજી સાથે ઐતિહાસિક વારસાને સંકલિત કરવાના સફળ ઉદાહરણ તરીકે ઉભરી આવ્યો છે.
આ થ્રીડી પ્રોજેક્શન મૈપિંગ શોના માધ્યમથી રાણીની વાવની વાસ્તુકળા, ઈતિહાસ અને સાંસ્કૃતિક મહત્વને એક નવા અને આકર્ષક રૂપમાં દર્શાવવામાં આવે છે. અત્યાધુનિક રોશની, ધ્વનિ અને વિઝ્યુલ ઈફેક્ટ્સના સંયોજનથી પર્યટકોને એક અનોખો અને યાદગાર અનુભવ મળે છે.
ગુજરાત સરકારનું કહેવું છે કે આવી ટેકનોલોજી આધારિત પહેલ માત્ર વારસા સ્થળોના સંરક્ષણ અને પ્રોત્સાહનમાં મદદ કરતી નથી પરંતુ પ્રવાસનને પણ વેગ આપે છે. રાણ કી વાવ ખાતેનો આ પ્રોજેક્ટ આધુનિક ટેકનોલોજી સાથે ઐતિહાસિક વારસાને સંકલિત કરવાના સફળ ઉદાહરણ તરીકે ઉભરી આવ્યો છે.
Gujarat’s glorious heritage continues to earn global applause.— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) July 13, 2026
Proud to see the Rani Ki Vav 3D Projection Mapping Show win the Gold Award at the 17th WOW Awards Asia 2026, a perfect blend of timeless heritage and modern innovation.
Here’s to taking Gujarat’s legacy to the… pic.twitter.com/0P3etjfQ0u
ડે.CM હર્ષ સંઘવીએ વ્યક્ત કરી ખુશી
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પાટણની રાણ કી વાવને મળેલા વૈશ્વિક ગૌરવ બદલ ખુશી વ્યક્ત કરી છે, તેમણે એક્સ પર એક પોસ્ટ શેર કરી હતી જેમાં તેમણે લખ્યું કે, ' ગુજરાતનો ભવ્ય વારસો વૈશ્વિક સ્તરે પ્રશંસા મેળવી રહ્યો છે. રાણી કી વાવ 3D પ્રોજેક્શન મેપિંગ શોને 17મા WOW એવોર્ડ્સ એશિયા 2026માં ગોલ્ડ એવોર્ડ જીતતા જોઈને ગર્વ થાય છે, જે કાલાતીત વારસા અને આધુનિક નવીનતાનું સંપૂર્ણ મિશ્રણ છે. ગુજરાતના વારસાને દુનિયા સમક્ષ લઈ જવા માટે અહીંયા વાત છે.'
Gujarat’s timeless heritage continues to captivate the world!🏆— Arjun Modhwadia (@arjunmodhwadia) July 13, 2026
Heartiest congratulations on the Rani Ki Vav 3D Projection Mapping Show winning Gold Award at the 17th WOW Awards Asia 2026. This prestigious recognition is a shining testament to the seamless fusion of Gujarat’s… pic.twitter.com/1CX027Y2DV
મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાએ પણ વ્યક્ત કરી ખુશી
વન અને પર્યાવરણ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડીયાએ પણ રાણ કી વાવના વૈશ્વિક ગૌરવમાં થયેલા વધારા બદલ ખુશી વ્યક્ત કરતા સમગ્ર ગુજરાતવાસીઓને અભિનંદન આપ્યા છે. મોઢવાડિયાએ પોતાના એક્સ હેન્ડલ પર એક પોસ્ટ શેર કરતા લખ્યું, 'ગુજરાતનો કાલાતીત વારસો દુનિયાને મોહિત કરી રહ્યો છે!,'17મા WOW એવોર્ડ્સ એશિયા 2026માં ગોલ્ડ એવોર્ડ' પ્રાપ્ત કરવા બદલ 'રાની કી વાવ 3D પ્રોજેક્શન મેપિંગ શો'ને અભિનંદન.
A timeless legacy. A global recognition.— Poonamben Maadam (@PoonambenMaadam) July 13, 2026
The 3D Projection Mapping Show at Rani Ki Vav has been honoured with the Gold Award at the 17th WOW Awards Asia 2026, celebrating Gujarat's rich heritage through immersive storytelling and cutting-edge innovation.
Here's to preserving… pic.twitter.com/WokB9l0obT
આ પ્રતિષ્ઠિત માન્યતા ગુજરાતના સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વારસાના અત્યાધુનિક ટેકનોલોજી અને નવીનતા સાથે સંપૂર્ણ મિશ્રણનું એક તેજસ્વી ઉદાહરણ છે. ઇતિહાસના સંરક્ષણથી લઈને તેને તલ્લીન અનુભવો દ્વારા રજૂ કરવા સુધી, ગુજરાતના વારસાને પ્રોત્સાહન આપવા અને સાંસ્કૃતિક કથાઓ રજૂ કરવામાં નવા માપદંડો સ્થાપિત કરી રહ્યું છે.'
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