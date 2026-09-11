ગુજરાતમાં 24x7 વેપારને મંજૂરી, ‘ગુજરાત ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બિઝનેસ બિલ 2026’ પસાર, 12 કાયદામાં સુધારા
ગાંધીનગર વિધાનસભામાં ‘ગુજરાત ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બિઝનેસ બિલ 2026’ બહુમતીથી થયું પસાર, હવે દુકાનો અને વ્યાપારી સંસ્થાઓને 7 દિવસ 24 કલાક ચાલુ રાખવાની છૂટ મળી.
Published : September 11, 2026 at 7:57 PM IST|
Updated : September 11, 2026 at 8:45 PM IST
મનોજ ખત્રી, અમદાવાદ: ગુજરાતમાં ઉદ્યોગો અને વેપાર-ધંધાને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવા માટે રાજ્ય સરકારે એક ઐતિહાસિક અને વિઝનરી નિર્ણય લીધો છે. ગાંધીનગર ખાતે વિધાનસભા ગૃહમાં ‘ગુજરાત ઈઝ ઓફ ડૂઈંગ બિઝનેસ બિલ, 2026’ બહુમતીથી પસાર કરવામાં આવ્યું છે. આ નવા કાયદાકીય સુધારા સાથે જ હવે રાજ્યમાં દુકાનો અને વ્યાપારી સંસ્થાઓને અઠવાડિયાના તમામ 7 દિવસ 24 કલાક (24x7) ચાલુ રાખવાની સત્તાવાર છૂટ મળી ગઈ છે. ગૃહમાં બિલ રજૂ કરતા ઉદ્યોગ રાજ્યમંત્રી ડૉ. જયરામ ગામીતે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે આ ક્રાંતિકારી નિર્ણયથી રાજ્યમાં ‘ટ્રસ્ટ-બેઝ્ડ ગવર્નન્સ’ મજબૂત થશે અને રોકાણકારો માટે વધુ અનુકૂળ માહોલ સર્જાશે.
24 કલાક ઓપરેશન્સ: વેપારીઓનો બિઝનેસ વધશે, નાગરિકોને મળશે અવિરત સુવિધા
નવા વિધેયકની સૌથી મોટી અને આકર્ષક બાબત એ છે કે હવે રાજ્યની તમામ દુકાનો, શોપિંગ મોલ્સ અને વ્યવસાયિક સંસ્થાઓ અઠવાડિયાના કોઈપણ દિવસે 24x7 ધમધમી શકશે.
રાજ્યકક્ષાના મંત્રી જયરામ ગામિત સાથે ETV ભારતની ખાસ વાતચીત
સવાલ: આજે ઇઝ ઓફ ડુઇંગ વિધેયક પાસ કરવામાં આવ્યું, 24 કલાક દુકાનદારોને વેપાર કરવાની સવલત મળશે તે કેટલું ફાયદાકારક?
જવાબ: આજે જે વિધાનસભામાં બિલ પસાર કરવામાં આવ્યું છે, બિનજરૂરી કમ્પ્લાયન્સ બર્ડન ઘટાડવા અને વ્યવસાયને સરળ, ઝડપી અને પારદર્શક બનાવતું 'ગુજરાત ઈઝ ઓફ ડૂઇંગ બિઝનેસ બિલ' છે. આગામી દિવસોમાં વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકોને ખૂબ ઉપયોગી બનવાનું છે. કારણ કે અઠવાડિયાના સાત દિવસ અને 24 કલાક તેઓ વેપાર-ધંધો ચાલુ રાખી શકશે. અત્યારે ઘણા લોકો 8 કલાક કે 10 કલાક ચાલુ રાખતા હોય છે, તે 24 કલાક વેપાર કરી શકશે તો 100 ટકા ફાયદો થશે.
સવાલ: વેપાર-ધંધા ચાલુ રહેશે તો તેના માટે સરકારે કયા પ્રકારના આયોજનો કરવા પડશે?
જવાબ: જે રીતે 24 કલાક કોઈએ વેપાર કરવો હશે, તો તેના માટે જે પણ જરૂરી હશે, માની લો 24 કલાક ચલાવવું છે તો રાત્રિના સમયે ત્યાં તેની સુરક્ષાથી લઈને બધી જ વ્યવસ્થા આગામી દિવસોમાં વિચારવામાં આવશે.
સવાલ: વેપાર-ધંધાને કેવો વેગ મળશે?
જવાબ: વેપાર-ધંધાને જે રીતે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા ઉદ્યોગોને મહત્વ આપીને અનેક પ્રકારની યોજનાઓ પણ બનાવવામાં આવી છે, ત્યારે આગામી દિવસોમાં ગુજરાત આજે રોકાણકારો માટે કે ઉદ્યોગકારો માટે એક મહત્વનું હબ બની ગયું છે. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પણ ગુજરાતમાં ઉદ્યોગો કઈ રીતે બહારથી, વિદેશમાંથી પણ અને બીજા રાજ્યમાંથી પણ આવે તેના માટે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતના કાર્યક્રમમાં તમે જોયું છે, દેશ-વિદેશમાંથી રોકાણકારો આવે છે. એટલે આગામી દિવસોમાં 2047માં જ્યારે વિકસિત ભારત થવાનું છે, ત્યારે ગુજરાતના ઉદ્યોગોનું પણ તેમાં વિશેષ યોગદાન રહેશે.
સરળ રજિસ્ટ્રેશન અને શ્રમિક સુરક્ષા
- સરળ રજિસ્ટ્રેશન: સ્વ-ઘોષણા (Self-declaration) અને સ્વ-પ્રમાણીકરણના માધ્યમથી રજિસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયાને અત્યંત ઝડપી અને સહેલી બનાવી દેવામાં આવી છે.
- શ્રમિકોની સુરક્ષા યથાવત: 24 કલાક કામગીરીની છૂટ હોવા છતાં, કામદારોના કાયદાકીય હક્કો, કામના કલાકો, આરામનો સમય અને સુરક્ષાના તમામ ધોરણોનું કડકપણે પાલન કરવાનું રહેશે.
12 કાયદાકીય સુધારાઓથી ‘મિનિમમ ગવર્નમેન્ટ, મેક્સિમમ ગવર્નન્સ’ સાકાર
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 'મિનિમમ ગવર્નમેન્ટ, મેક્સિમમ ગવર્નન્સ'ના વિઝનને સાકાર કરવા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના માર્ગદર્શન હેઠળ 5 મહત્વના કાયદાઓની 12 કલમોમાં ધરખમ સુધારા કરાયા છે:
- ગુજરાત શોપ્સ એન્ડ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ્સ એક્ટ, 2019: સ્વ-પ્રમાણીકરણથી ઇન્સ્પેક્શન રાજનો અંત અને 24x7 ઓપરેશન્સની સુવિધા.
- ગુજરાત ફાયર પ્રિવેન્શન એન્ડ લાઇફ સેફ્ટી મેઝર્સ એક્ટ, 2013: અગ્નિ સલામતીના નિયમો રિસ્ક અને પરફોર્મન્સ આધારિત બનાવાયા, જેથી કમ્પ્લાયન્સ ખર્ચ ઘટશે.
- ગુજરાત એમએસએમઈ ફેસિલિટેશન એક્ટ, 2019: MSME માટે ‘રાઇટ ટુ બિઝનેસ’નું માળખું વધુ મજબૂત કરાયું. સહકારી, વીજળી, GIDC અને સિંચાઈ જેવા વધારાના 8 રાજ્ય કાયદાઓને આ ફેસિલિટેશન ફ્રેમવર્ક સાથે સુસંગત કરાયા.
- ગુજરાત મેડિકલ કાઉન્સિલ એક્ટ, 1967: અન્ય રાજ્યમાં નોંધાયેલા તબીબો માટે સેલ્ફ-ડિક્લેરેશનથી ગુજરાતમાં નોંધણી અત્યંત સરળ બનશે.
- ગુજરાત રાઇટ ઓફ સિટિઝન્સ ટુ પબ્લિક સર્વિસિસ એક્ટ, 2013: સેવા કે ફરિયાદનો નિશ્ચિત સમયમાં નિકાલ ન થાય તો ટેકનોલોજી આધારિત ‘ઓટો-અપીલ’ અને ‘ઓટો-એસ્કેલેશન’ સિસ્ટમથી મામલો આપમેળે વરિષ્ઠ અધિકારી સમક્ષ પહોંચી જશે.
રોકાણકારોના વિશ્વાસમાં થશે મોટો ઉછાળો
‘વિકસિત ગુજરાતથી વિકસિત ભારત @2047’ના સંકલ્પ, ગુજરાત ઔદ્યોગિક નીતિ-2026 અને જાન્યુઆરીમાં યોજાનાર 11મી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ-2027ના પૃષ્ઠભૂમિમાં આ વિધેયક માઈલસ્ટોન સાબિત થશે. બિનજરૂરી નિયંત્રણો અને કાગળિયાંની જટિલતાઓ દૂર થવાથી ગુજરાત સમગ્ર દેશ અને દુનિયા માટે શ્રેષ્ઠ 'ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડેસ્ટિનેશન' તરીકે પોતાની પકડ વધુ મજબૂત કરશે.
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