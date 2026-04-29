GPSSBમાં લેબ ટેકનિશિયન, ફાર્માસિસ્ટ અને હેલ્થ વર્કરની 2640 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 20 મે 2026
GPSSB દ્વારા 4 અલગ-અલગ સંવર્ગોની કુલ 2640 ખાલી જગ્યાઓ પર સીધી ભરતી, OJAS વેબસાઇટ પર ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે.
Published : April 29, 2026 at 6:31 PM IST
અમદાવાદા: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા પંચાયત સેવા વર્ગ-3 હેઠળ ચાર મહત્વપૂર્ણ જગ્યાઓ માટે સીધી ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ ભરતીમાં લેબોરેટરી ટેકનિશિયન, મલ્ટિ પર્પઝ હેલ્થ વર્કર (પુરુષ), જુનિયર ફાર્માસિસ્ટ અને ફીમેલ હેલ્થ વર્કરની કુલ 2640 ખાલી જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. રાજ્યના બેરોજગાર યુવાનો માટે આ એક સુવર્ણ તક છે.
જાહેર સૂચના મુજબ ઓનલાઈન અરજીની પ્રક્રિયા 29 એપ્રિલ 2026થી શરૂ થઈને 20 મે 2026 સુધી ચાલશે. ઉમેદવારોએ ગુજરાત સરકારની સત્તાવાર ઓનલાઈન જોબ એપ્લિકેશન સિસ્ટમ (OJAS) ની વેબસાઇટ https://ojas.gujarat.gov.in પર જઈને નિયત સમયમર્યાદામાં અરજી કરવાની રહેશે. સામાન્ય શ્રેણીના ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી SBI E-Pay માધ્યમથી જ ભરવાની રહેશે. મંડળની વેબસાઇટ https://gpssb.gujarat.gov.in અને કચેરીના નોટિસ બોર્ડ પર શૈક્ષણિક લાયકાત, વયમર્યાદા, શ્રેણીવાર જગ્યાઓની વિગતો અને અન્ય શરતો દર્શાવતી સંપૂર્ણ જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. ઉમેદવારોએ અરજી કરતા પહેલા સંપૂર્ણ જાહેરાતનો કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કરવો.
જગ્યાઓનું સંવર્ગ-વાર વિતરણ:
- લેબોરેટરી ટેકનિશિયન: કુલ 108 (સામાન્ય 40, EWS 5, SEBC 40, SC 8, ST 15)
- મલ્ટિ પર્પઝ હેલ્થ વર્કર (પુરુષ): કુલ 420 (સામાન્ય 101, EWS 48, SEBC 150, SC 51, ST 70)
- જુનિયર ફાર્માસિસ્ટ: કુલ 164 (સામાન્ય 78, EWS 16, SEBC 51, SC 8, ST 11)
- ફીમેલ હેલ્થ વર્કર: કુલ 1948 (સામાન્ય 549, EWS 188, SEBC 686, SC 224, ST 301)
આ ઉપરાંત દિવ્યાંગ અને ભૂતપૂર્વ સૈનિકો માટે આનુષંગિક અનામતની જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી છે. છેલ્લા દિવસોમાં વેબસાઇટ પર ભારણ ન વધે તે માટે મંડળે ઉમેદવારોને વહેલામાં વહેલી તકે અરજી કરી લેવી.
આ ભરતી પ્રક્રિયા ચૂંટણી પંચની આદર્શ આચાર સંહિતામાંથી મુક્ત છે. કારણ કે ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ-1993 ની કલમ 235 હેઠળ રચાયેલ આ એક વૈધાનિક સંસ્થા છે. આથી કોઈપણ જાતની રાજકીય અડચણ વિના સમયસર ભરતી પૂર્ણ થશે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગ્રામ્ય કક્ષાએ આરોગ્ય સુવિધાઓ મજબૂત કરવાના ઉદ્દેશથી આ મોટા પાયે ભરતી કરવામાં આવી રહી છે.
